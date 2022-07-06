Какой была супружеская жизнь на Руси

Чуть-чуть блудить, чуть-чуть постегивать, жениться раза три, не больше… Это про мужа. Ну а жена? Рассказываем о том, как строилась супружеская жизнь в крестьянской Руси в условное «средневековье».









Тощих в жены не берут

А на щечке родинка, а в глазах любовь…

Была здоровая, стала худая

Принарядиться на выход

Стегать — наедине

Ночь с чужой женщиной — блуд, а не прелюбодеяние

Гостю — водку и поцелуй

Снохачество — простительный грех

Надоела жена — иди в монастырь

Четвертый брак — вне закона

Хочешь жену — занавесь иконы

Вдова — глава семейства