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  • сергей козьменко
    вас уже выпустили из сумасшедшего дома ?Жили припеваючи: ...
  • F I
    Можно подумать терперь озолотились )))Жили припеваючи: ...
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Сложный многогранник: дом, интегрированный в окружающий ландшафт


Casa Forest - дом в виде многогранника.

Casa Forest - дом в виде многогранника.

В швейцарском городе Базель появился оригинальный дом. Он выполнен в виде многогранника с огромными окнами. Такое решение архитекторы приняли для того, чтобы хозяева получили максимальный обзор на окружающий лес.

Архитекторский проект Daluz Gonzalez Architekten.

Архитекторский проект Daluz Gonzalez Architekten.

Швейцарская архитектурная фирма Daluz Gonzalez Architekten реализовала заказ на строительство частного дома (Casa Forest) в лесной полосе близ Базеля. Заказчики поделали получить дом, который бы максимально был интегрирован в природный ландшафт. Архитекторы спроектировали многогранную жилую структуру для того, чтобы из каждого окна был разный вид на окружающий лес.
Casa Forest. Фасад облицован керамическими панелями.

Casa Forest. Фасад облицован керамическими панелями.

Фасад дома облицован темными керамическими панелями землистого цвета, которые прекрасно смотрятся на фоне деревьев. Если наружная сторона дома вторит наружному ландшафту, то внутри дизайнеры решили оставить бетонные стены нетронутыми. Встроенная дубовая мебель добавляет уют минималистскому интерьеру.
Casa Forest. Минималистский интерьер.

Casa Forest. Минималистский интерьер.

 
Casa Forest. Интерьер.

Casa Forest. Интерьер.

На первом этаже расположена гостиная со столовой и кухня. Второй этаж занимают спальни и ванные комнаты. Хозяйственные помещения находятся в цокольном этаже. На крыше находится открытая терраса.
Casa Forest. Дом в лесной полосе Базеля (Швейцария).

Casa Forest. Дом в лесной полосе Базеля (Швейцария).

 
Casa Forest. Терраса на крыше.

Casa Forest. Терраса на крыше.

 

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