Бывший полицейский распознал в барном столе на пляже древний саркофаг: Как артефакт туда попал и кто

Казалось бы, что может быть необычного в отдыхе в Болгарии? Отель, пляж, море, бар... Однако один из туристов умудрился разглядеть в обычном барном столе древний артефакт. Эта история поразила всех: и владельцев бара, и местных археологов, и отдыхающих пляжа. Каким образом удалось раскрыть прошлое и истинное предназначение 1700-летнего каменного барного стола и откуда он попал на пляж Radjana Beach (Раджана)?
Экс-полицейский сразу заметил подвох
Сделавший ценное для истории открытие турист – бывший сотрудник правоохранительных органов. Видимо, благодаря своим профессиональным качествам он и смог догадаться, что обычный, казалось бы, барный стол – предмет не такой простой, как кажется, и с ним связана некая тайна.
Пляж Раджана. /Фото: behance.net
Мужчина проводил отпуск на солнечном берегу, попивая коктейли, и за этим занятием он обратил внимание на сложную, затейливую резьбу на каменном сооружении, которое использовалось в баре. На всякий случай отдыхающий решил обратиться к местных властям: он попросил их проверить происхождение столь необычного барного стола.
Барный стол на Гугл-картах.
В итоге были вызваны археологи, которые провели проверку каменного предмета, после чего были поражены. Стол оказался артефактом, и его идентифицировали как римский саркофаг II века нашей эры.
По словам официальных лиц, размеры саркофага составляют около 3 м в длину, 2,5 м в ширину и метр в высоту.
Саркофагу примерно 1700-1800 лет. /Фото: dnevnik.bg
Боковые стороны реликвии украшены резьбой в виде гирлянд, винограда, цветов, топориков и голов рогатых животных. Хотя первоначально крышка у древнего саркофага отсутствовала, впоследствии сверху была установлена плита, благодаря которой он и преобразился в стол.
Виноват ли бар?
Болгарский археолог Александр Минчев, участвовавший в открытии, подтвердил: «Это настоящий римский саркофаг, хотя в какой-то момент он был перекрашен». Специалист также объяснил, что стиль оформления этого артефакта очень необычен для региона Варны, и предположил, что саркофаг, вероятно, много лет назад привезли сюда из другого региона Болгарии.
Это ученые изучают артефакт, а не то, что вы подумали. /Фото: oxu.az
Его датировали II-III веком. /Фото: oxu.az
Местные журналисты выяснили, что саркофаг использовался в качестве столика в баре Radjana Beach около четырех лет. Его присутствие там в течение этого времени подтверждено фотографиями и видеозаписями, сделанными в период с 2020 по 2022 год. На них видно, как посетители бара сидят вокруг древней реликвии, не подозревая о ее истинном назначении и о возрасте «столика». Этот же столик-саркофаг можно увидеть и в рекламном ролике бара за 2020 год.
Власти страны, включая Министерство внутренних дел, были немедленно проинформированы о находке, после чего артефакт передали в Археологический музей в Варне для сохранения. Команда музея продолжает изучение древнего римского саркофага, чтобы узнать больше о его происхождении и истории.
Фото с Гугл-карт.
Представители бара не стали возмущаться тому, что их лишили столь колоритного стола и, видимо, просто купят новый. Ученый Минчев подчеркнул, что в Болгарии каждый археологический объект – независимо от того, кто его находит, - принадлежит государству. Вместе с тем он добавил, что важно выяснить, каким образом такая важная реликвия оказалась переоборудована для нужд бара и использовалась в качестве столика в пляжном баре.
Отсутствие крышки никого не смутило, владельцы бара просто положили сверху плиту. /Фото: oxu.az
Окружная прокуратура Варны уже начала досудебное расследование, чтобы выяснить, как саркофаг оказался на пляже Раджана. Пока никаких арестов произведено не было, и власти не сообщают, будут ли предъявлены какие-либо обвинения.
Гугл-карты: на заднем плане виден саркофаг.
А между тем это дело вызывает обеспокоенность по поводу незаконного оборота исторических артефактов в Болгарии – проблемы, которая в недавнем прошлом была для страны очень серьезной. Так, в 2020 году болгарская полиция изъяла 4600 археологических предметов, включая урны, светильники, наконечники стрел и древние монеты, многие из которых были найдены в военных лагерях на севере Болгарии. Эксперты полагают, что саркофаг с его необычным дизайном может быть связан с этой более масштабной схемой незаконного оборота артефактов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии