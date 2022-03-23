15 фактов, в которые трудно поверить, но которые являются чистой правдой

Правдивые факты, в которые сложно поверить.

1. Бессмертные омары

Омары - животные, у которых нет возраста.

2. Гипер витаминизированный продукт

Белый медведь - одно из самых больших и сильных животных.

3. Древний мёд

В гробницах фараонов находили мёд.

4. Атомы и пустое пространство

Атомы и пустое пространство.

5. Рак-богомол

Рак-богомол способен нанести удар клешнями с силой пули 22 калибра

6. Число Шеннона

Число Шеннона

7. Сила волос

Рапунцель отдыхает: девушка тянет волосам авто.

8.Фигура Лихтенберга

9. Осы в инжире

Спелый инжир содержит останки мертвых ос.

10. Первый iPhone

Так выглядел первый iPhone.

11. Элвис Пресли блондин?

Натуральный блондин?

12. Неожиданная начинка

Производство шоколадных батончиков.

13. Импорт верблюдов

Корабль пустыни.

14. Самолёт и индейки

Пугающий самолёт.

15. Альпаки не живут в одиночестве

Альпаки: только вместе, только рядом.