11 безопасных строительных материалов, которые являются «зелёной» альтернативой бетону

Современные города практически полностью построены из бетона. Дома, офисы, мосты, путепроводы и тротуары – всё это бетонное. Но немногие задумываются, что производство бетона высвобождает в атмосферу громадное количество диоксида углерода, что способствует парниковому эффекту и влечёт за собой изменение климата.
1. Солома
Забудем на минутку о новейших материалах и последних исследованиях, обратимся к тем временам, когда все дома были сделаны из натуральных местных материалов. Солома издревле используется для строительства домов, она обеспечивает хорошую теплоизоляцию и в холод и в жару. Необходим прочный каркас, на котором будут крепиться тюки и защита от влаги. К тому же, солома – легко и быстро возобновляемый ресурс.
2. Grasscrete (травяной бетон)
Эти плиты похожи на решетку из бетона, но они сделаны они так, чтобы уменьшить количество собственно бетона в готовом изделии. Покрытие сочетает в себе противоположные, казалось бы, свойства: с одной стороны, мы получаем твердую ровную площадку, с другой – трава, прорастая сквозь отверстия, создает ощущение зеленой поляны, по которой приятно ходить. Такое покрытие улучшает дренажные свойства - дождевая вода легко уходит через отверстия и площадка остается сухой.
3. Утрамбованная земля
Что может быть более естественно, чем почва под нашими ногами? В самом деле, первый строительный материал, напоминающий бетон – это грунт, утрамбованный с помощью деревянных форм. Эта технология использовалась человеческой цивилизацией на протяжении многих и многих тысячелетий. Благодаря развитию современной техники, строительство домов из земли может быть и быстрее и безопаснее – механическая трамбовка требует меньше труда, а арматура из стали и бамбука сделает каркасы зданий прочнее.
4. Костробетон
Костра – это отходы прядильного производства, короткие волокна льна или конопли. Легко возобновляемый, быстро растущий ресурс. Ее используют как наполнитель, делающий бетон более легким и улучшающий его теплоизоляционные свойства. Кроме того, более легкие блоки требуют меньше энергии для транспортировки.
5. Бамбук
Использование бамбука сейчас в тренде, но в некоторых местностях этот материал был основным на протяжении тысячелетий. Такие свойства, как легкий вес, прочность на разрыв и быстрая возобновляемость делают бамбук очень привлекательным перспективным строительным материалом для современных зданий. Он представляет собой хорошую альтернативу бетону и другим импортируемым материалам в труднодоступных регионах после стихийных бедствий. Бамбук используется и для изготовления каркасов и стен зданий и как декоративный отделочный материал.
6. Переработанный пластик
Отходы пластика стали настоящим бедствием последних десятилетий. Но что если вместо добычи и обработки привычных наполнителей бетона взять и использовать для этого измельченный пластик? Получится материал, подобный костробетону с улучшенными теплоизоляционными свойствами, легкий и дешевый. К тому же, решается проблема утилизации отходов пластмасс, сокращаются выбросы парниковых газов и уменьшаются площади свалок, которые по большей части заняты именно отходами пластика.
7. Древесина
Старая добрая древесина до сих пор сохраняет много преимуществ по сравнению с промышленными строительными материалами, такими как бетон или сталь. Мало того, что дерево поглощает углекислый газ (СО2), когда растет, оно еще и требует гораздо меньше энергоемких методов обработки в строительном производстве. Правильно управляемые леса хорошо возобновляются и обеспечивают биологическое разнообразие среды.
8. Мицелий
Мицелий – сумасшедший футуристический строительный материал, который на самом деле представляет собой грибницу и плодовые тела грибов. Мицелий можно выращивать на основе композита из природных материалов, таких как измельченная солома. Специальные шаблоны придают форму материалу прямо в процессе роста. Затем полученные изделия высушиваются и получаются очень легкие и прочные кирпичики или другие изделия.
9. Ferrock (железный камень)
Ferrock – новый материал, получаемый из стальной пыли, отходов стальной промышленности. Он прочнее бетона. При изготовлении этого материала, в процессе сушки и закалки, углекислый газ поглощается, так что уменьшается парниковый эффект.
10. Золобетон
Для изготовления золобетона вместо цемента используют золу от сжигания угля в топливных установках. 97 процентов традиционных компонентов бетона заменяются переработанными материалами.
11. Деревобетон
Деревобетон представляет собой интересный строительный материал, изготовленный из древесных опилок и бетона, смешанных друг с другом. Он легче обычного бетона, и, так же как костробетон и «пластиковый» бетон, лучше удерживает тепло. Это позволяет тратить меньше энергии сначала на перевозку, а потом – на обогрев помещений, построенных из деревобетона.
