11 безопасных строительных материалов, которые являются «зелёной» альтернативой бетону


Солома для строительства домов.

Солома для строительства домов.

Современные города практически полностью построены из бетона. Дома, офисы, мосты, путепроводы и тротуары – всё это бетонное. Но немногие задумываются, что производство бетона высвобождает в атмосферу громадное количество диоксида углерода, что способствует парниковому эффекту и влечёт за собой изменение климата.
Именно по этой причине учёные находятся в постоянном поиске материалов с более щадящим воздействием на окружающую среду. В нашем обзоре 11 экологически чистых строительных материалов, которые представляют сегодня реальную альтернативу бетону.

1. Солома


Строительный материал солома.

Строительный материал солома.

 

Забудем на минутку о новейших материалах и последних исследованиях, обратимся к тем временам, когда все дома были сделаны из натуральных местных материалов. Солома издревле используется для строительства домов, она обеспечивает хорошую теплоизоляцию и в холод и в жару. Необходим прочный каркас, на котором будут крепиться тюки и защита от влаги. К тому же, солома – легко и быстро возобновляемый ресурс.

2. Grasscrete (травяной бетон)


Строительный материал травяной бетон.

Строительный материал травяной бетон.

 

Эти плиты похожи на решетку из бетона, но они сделаны они так, чтобы уменьшить количество собственно бетона в готовом изделии. Покрытие сочетает в себе противоположные, казалось бы, свойства: с одной стороны, мы получаем твердую ровную площадку, с другой – трава, прорастая сквозь отверстия, создает ощущение зеленой поляны, по которой приятно ходить. Такое покрытие улучшает дренажные свойства - дождевая вода легко уходит через отверстия и площадка остается сухой.

3. Утрамбованная земля


Строительный материал утрамбованная земля.

Строительный материал утрамбованная земля.

 

Что может быть более естественно, чем почва под нашими ногами? В самом деле, первый строительный материал, напоминающий бетон – это грунт, утрамбованный с помощью деревянных форм. Эта технология использовалась человеческой цивилизацией на протяжении многих и многих тысячелетий. Благодаря развитию современной техники, строительство домов из земли может быть и быстрее и безопаснее – механическая трамбовка требует меньше труда, а арматура из стали и бамбука сделает каркасы зданий прочнее.

4. Костробетон


Строительный материал костробетон.

Строительный материал костробетон.

 

Костра – это отходы прядильного производства, короткие волокна льна или конопли. Легко возобновляемый, быстро растущий ресурс. Ее используют как наполнитель, делающий бетон более легким и улучшающий его теплоизоляционные свойства. Кроме того, более легкие блоки требуют меньше энергии для транспортировки.

5. Бамбук


Строительный материал бамбук.

Строительный материал бамбук.

 

Использование бамбука сейчас в тренде, но в некоторых местностях этот материал был основным на протяжении тысячелетий. Такие свойства, как легкий вес, прочность на разрыв и быстрая возобновляемость делают бамбук очень привлекательным перспективным строительным материалом для современных зданий. Он представляет собой хорошую альтернативу бетону и другим импортируемым материалам в труднодоступных регионах после стихийных бедствий. Бамбук используется и для изготовления каркасов и стен зданий и как декоративный отделочный материал.

6. Переработанный пластик


Строительный материал переработанный пластик.

Строительный материал переработанный пластик.

 

Отходы пластика стали настоящим бедствием последних десятилетий. Но что если вместо добычи и обработки привычных наполнителей бетона взять и использовать для этого измельченный пластик? Получится материал, подобный костробетону с улучшенными теплоизоляционными свойствами, легкий и дешевый. К тому же, решается проблема утилизации отходов пластмасс, сокращаются выбросы парниковых газов и уменьшаются площади свалок, которые по большей части заняты именно отходами пластика.

7. Древесина


Строительный материал древесина.

Строительный материал древесина.

 

Старая добрая древесина до сих пор сохраняет много преимуществ по сравнению с промышленными строительными материалами, такими как бетон или сталь. Мало того, что дерево поглощает углекислый газ (СО2), когда растет, оно еще и требует гораздо меньше энергоемких методов обработки в строительном производстве. Правильно управляемые леса хорошо возобновляются и обеспечивают биологическое разнообразие среды.

8. Мицелий


Строительный материал мицелий.

Строительный материал мицелий.

 

Мицелий – сумасшедший футуристический строительный материал, который на самом деле представляет собой грибницу и плодовые тела грибов. Мицелий можно выращивать на основе композита из природных материалов, таких как измельченная солома. Специальные шаблоны придают форму материалу прямо в процессе роста. Затем полученные изделия высушиваются и получаются очень легкие и прочные кирпичики или другие изделия.

9. Ferrock (железный камень)


Строительный материал железный камень.

Строительный материал железный камень.

 

Ferrock – новый материал, получаемый из стальной пыли, отходов стальной промышленности. Он прочнее бетона. При изготовлении этого материала, в процессе сушки и закалки, углекислый газ поглощается, так что уменьшается парниковый эффект.

10. Золобетон


Строительный материал золобетон.

Строительный материал золобетон.

 

Для изготовления золобетона вместо цемента используют золу от сжигания угля в топливных установках. 97 процентов традиционных компонентов бетона заменяются переработанными материалами.

11. Деревобетон


Строительный материал деревобетон.

Строительный материал деревобетон.

 

Деревобетон представляет собой интересный строительный материал, изготовленный из древесных опилок и бетона, смешанных друг с другом. Он легче обычного бетона, и, так же как костробетон и «пластиковый» бетон, лучше удерживает тепло. Это позволяет тратить меньше энергии сначала на перевозку, а потом – на обогрев помещений, построенных из деревобетона.

