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Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Чтобы по-настоящему проникнуться атмосферой Бразилии, в которой в настоящее время проходят летние Олимпийские игры 2016, стоит попробовать пищу, которая составляет ежедневный рацион её жителей. Уличная еда способна многое рассказать о культуре и традициях страны, которую вы выбрали для своего путешествия.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Женщина готовит podrao, аналог хот-дога или сэндвича, ингредиенты для которого подбираются индивидуально в зависимости от вкусовых пристрастий клиента, в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Женщина несёт лоток с традиционными bolinhos de bacalhau, рыбными шариками, которые готовятся из жареной трески, в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Сырный хлеб paes de queijo в кафе-магазине Cultivar в районе Санта-Тереза в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Местные жители обедают традиционными рыбными шариками bolinhos de bacalhau в кафе под открытым небом в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Традиционный рыбный шарик bolinhos de bacalhau, который готовят из жареной трески.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Жареные колбаски в ресторане Braseiro в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Пекарь готовит сырный хлеб pao de queijo в кафе-магазине Cultivar в районе Санта-Тереза в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Повар готовит фейжоаду, традиционное бразильское блюдо, основными ингредиентами которого являются черная фасоль и мясо, в баре Bar do Mineiro в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Люди едят традиционное бразильское блюдо фейжоаду в баре Bar do Mineiro в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Бар Bar do Mineiro в Рио-де-Жанейро, где подают фейжоаду.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Повар готовит фейжоаду, традиционное бразильское блюдо, основными ингредиентами которого являются черная фасоль и мясо, в баре Bar do Mineiro в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Киоск, в котором готовят podrao, аналог хот-дога или сэндвича, ингредиенты которого подбираются индивидуально в соответствии со вкусовыми предпочтениями клиента, в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Женщина ест сладость pastel de feira, купленную на уличном рынке в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Люди перекусывают едой, купленной на уличном рынке в Рио-де-Жанейро, в том числе сладостями pastel de feira.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Женщина ест podrao в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Шеф-повар демонстрирует фотографу жареные сардины в ресторане Beco das Sardinha в Рио-де-Жанейро.

Бразильская уличная еда: что попробовать в Рио-де-Жанейро

Повар готовит блюдо из тапиоки в Рио-де-Жанейро.

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