Вся правда о допинге

Греческие Олимпиады породили тот спорт, который мы видим и сегодня. Спортсмены далекого прошлого не могли контактировать друг с другом перед соревнованием, так исключались договорные матчи. Но победу можно было добыть любым способом. Об этом, в частности, говорит профессор Пенсильванского университета Чарльз Язалис: первые олимпийцы готовились вином со специальными травами, не гнушались галлюциногенов и сидели на плотной мясной диете — а ведь мясо в древней Греции обычно подавалось лишь раз в месяц. С тех пор прошло несколько тысячелетий, но ситуация в спорте практически не изменилась. Мы расскажем вам, откуда именно появился первый допинг, как он развивался и как стал настоящим бичом современных атлетов.
Рим
Римляне также шли на любые уловки ради победы. Гладиаторы принимали стрихнин, оказывающий стимулирующий эффект в малых дозах. На гонках колесниц коней подпаивали алкогольной медовухой, стремясь придать им лишней прыти и боевой злости. Спорт здесь был практически неотделим от военной службы, а солдаты перед сражениями получали специальные отвары трав целыми когортами.
Вино для атлетов
Но по-настоящему медики развернулись уже в XIX веке. В то время европейские и американские спортсмены весьма котировали так называемое «вино Мариани» — ядреную смесь Бордо с листьями коки. Сама кока и химически приготовленный из нее кокаин вообще пользовались огромной популярностью среди всех слоев населения. Препарат купировал усталость, помогал перебороть голод и придавал выносливости.
История нашей цивилизации не видела чистого спорта — Чарльз Язалис, профессор Пенсильванского университета, доктор наук
Начало запретов
Авангардом в нелегкой битве с допингом выступила Федерация легкой атлетики IAAF. В 1928 году свод ее правил впервые пополнился довольно туманной статьей, запрещающей использование стимулирующих средств. Однако, сама врезка была сформулирована столь туманно, что, при должном усердии, позволяла опытным тренерам находить лазейки в запрете.
Допинг в атаке
Послевоенные годы, с 1945 по 1967, были отмечены небывалым подъемом использования стимуляторов в большом спорте. В противовес правовые комиссии международных спортивных ассоциаций начали все более активно и более тщательно разрабатывать эффективные контролирующие меры.
Эхо войны
Армии многих стран мира поддерживали боевой дух солдат амфетаминами, стимуляторами нервной системы. США, Британия, Германия, Япония — во время Второй мировой войны производством этого препарата (оказывающего невероятно пагубное воздействие на организм в целом) занимались на государственном уровне. К 50-м годам вещество стало неотъемлемой частью тренировок подавляющего большинства атлетов. Сейчас, когда уничтожающий человека препарат полностью запрещен почти во всем мире, такое трудно даже представить.
Как придумали анаболические стероиды
Американский медик Джон Зиглер в 1954 году встретился на соревнованиях со своим коллегой-врачом, контролирующим состояние команды из СССР. В застольной беседе советский эскулап панибратски поделился рецептом победы: честным коммунистическим спортсменам он, не мудрствуя лукаво, колол честный же тестостерон. Дома Зиглер провел несколько экспериментов на себе — тестостерон давал хороший результат, но взамен одаривал пациента целым ворохом побочных эффектов. В попытках синтезировать безвредный аналог американский врач создал первый анаболический стероид, одобренный FDA. Зиглер раскаивался в этом до конца дней.
Хотел бы я просто вырвать эту страницу из книги своей жизни — Джон Зиглер, изобретатель стероидов
Первые смерти
Допинговая волна поднялась до небывалых высот и обрушилась на атлетов неудержимым цунами. 26 августа 1968 года датский велогонщик Кнут Йенссен умер прямо на треке, став первой жертвой спортивных стимуляторов. В крови Кнута обнаружили изрядное количество амфетамина. Через 7 лет случилась и вторая смерть: британец Томми Симпсон, запивавший тот же амфетамин коньяком, свалился на втором этапе Тур де Франс.
Новый этап
Наконец, количество погибших атлетов (а их можно считать десятками) заставило государства всей планеты принять более жесткие меры по борьбе со стимуляторами. 10 ноября 1999 года создается WADA, Всемирное антидопинговое агентство. Следующие же Олимпийские игры (Сидней, 2000 год) прошли под строгим контролем WADA. Еще через пару лет химик Дон Кэтлин синтезирует первый тест, способный распознать синтетические анаболические стероиды.
Современная ситуация
Некоторое время казалось, будто ситуация урегулирована полностью. Однако, уже в 2012 году американца Ланса Армстронга лишили всех 7 побед за предыдущие гонки Тур де Франс. Этот же год проходит под знаком нашей страны: у многих атлетов обнаружили в крови допинг. Забавно, но WADA обвинили и ту самую IAAF — ассоциацию, когда-то первой запретившей использование стимуляторов.
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