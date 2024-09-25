Советские вещи, которые до сих пор актуальны

Какие старые советские предметы точно не стоит списывать со счетов, ведь их актуальность, возможно, только набирает обороты?







Многие люди до сих пор трепетно хранят вещи с маркировкой «сделано в СССР». Некоторые предметы из эпохи, оставшейся в прошлом, не только навевают приятные воспоминания, но и являются настоящим раритетом, который украшает дом и вносит в интерьер свою изюминку.

Радиола

Настольная лампа

Дисковой телефон

Кружевные салфетки

Швейная машинка

Сервант

Часы

Одним из необычных украшений интерьера может стать радиола, которая в отдельных случаях будет весьма полезным предметом. Если вы хотите устроить настоящую ретро-вечеринку, тогда обязательно воспользуйтесь радиолой, чтобы удивить гостей. Если же устройство сломано, просто используйте его в качестве оригинальной тумбочки.В СССР выпускали очень качественные настольные лампы. Их изготавливали из натуральных материалов. Как правило, лампы были сделаны с большим абажуром — трендом, который остается актуальным и в современном мире. Основание аксессуара украшали аккуратной фигуркой, что делало дизайн изделия интересным. Если вы хотите привнести в свой интерьер нотки домашнего тепла и уюта, не спешите расставаться с настольной лампой, сделанной в СССР.Дисковой телефон является настоящим символом той эпохи, именно поэтому многие владельцы оставляют его, скорее, в память об ушедших временах, но нередко он может удачно украсить интерьер. Определите телефону какой-нибудь уголок в доме и организуйте там небольшую композицию с использованием предметов того времени, например, столика и стула с приветом из СССР. Не сомневайтесь, что гости по достоинству оценят вашу творческую импровизацию.Когда-то кружевные салфетки украшали интерьер всех советских квартир. Ими накрывали телевизор, тумбочки и журнальные столики. Но кто сказал, что кружевные салфетки нужно списать со счетов? Проявите оригинальность и поместите изделие в красивую рамочку, которую можно повесить в гостиной. Необычный аксессуар в дизайне готов!В советские времена были популярны ножные швейные машинки. Некоторые из них перешли «в наследство» и к нам. Не спешите избавляться от старой машинки, особенно, если мечтаете преобразить интерьер. Снимите машинку со своего пьедестала, подберите столешницу и ваш новый ретро-столик с кованым основанием почти готов. Теперь останется обработать изделие лаком и отыскать для него подходящее место.В каждой советской квартире был вместительный сервант со стеклянной частью, куда помещались сервизы и статуэтки. Если у вас тоже сохранилась подобная вещь, ее можно легко перекрасить в любой понравившийся цвет и вписать в современный дизайн. Некоторые владельцы не боятся экспериментировать не только с яркими оттенками, но и с росписью.Часы родом из СССР могут стать отличным декоративным элементом, который сразу же привнесет в интерьер свою «изюминку». Громоздкое напольное изделие будет превосходно смотреться в гостиной, выполненной в классическом стиле, а любимые часы с кукушкой украсят кухню. Не спешите избавляться и от будильников советского производства, которые также могут стать отличным декоративным элементом на тумбочке.