Вещи в квартире, которые выдают неряшливость хозяев даже после уборки

Делимся секретами о том, какие предметы в вашем доме покажут вас не с самой аккуратной стороны.







Далеко не всегда тщательная уборка служит гарантией опрятной квартиры. Зачастую именно мелочи определяют общее впечатление, которое складывается у гостей при визите. Существуют вещи, способные испортить квартиру, даже если в ней регулярно наводят порядок.

Рулонные шторы

Зарядные устройства

Салфетки неестественного цвета

Разобранная сушилка

Инвентарь для уборки

Спортивное оборудование

Открытые полки

Вещицы для мелочей

Обувь, стоящая на виду

Разобранная гладильная доска

Рулонные шторы за простоту и легкость любят очень многие владельцы. К сожалению, поддерживать идеальный внешний вид такой вещи довольно сложно. Зачастую в уголках рулонных штор скапливаются пыль, грязь и даже плесень, очистить которые бывает проблематично. Эстетически привлекательнее смотрятся римские шторы или модели из текстиля. Они не требуют особенного ухода в быту, поэтому не дадут создать о владельцах дома плохое впечатление.Очень часто неопрятный вид в квартире создают обычные зарядные устройства для ваших гаджетов. Если они хаотично торчат из розеток или просто скомканы на полу, то сразу же портят все впечатление. Постарайтесь избавиться от этой «паутины» раз и навсегда, купив обычный бокс для зарядных устройств. Также можно решить проблему, перейдя на беспроводные модели.Салфетки являются не только необходимой вещью в быту, но и одним из элементов декора. К сожалению, иногда их яркий и неестественный цвет напоминает расцветку туалетной бумаги, что сразу же портит все дело. Непривлекательно смотрятся на столе и аляпистые салфетки со странными узорами. Чтобы не ошибиться, отдавайте предпочтение традиционному белому цвету, который сразу же создает торжественную и праздничную атмосферу.Отлично смотрятся на столе и салфетки светлых тонов с непринужденным набивным узором.Чтобы ваша квартира выглядела опрятно и уютно во время визита гостей, не забывайте о таких мелочах, как разобранная сушилка для одежды. Постарайтесь расправиться со стиркой и мокрыми вещами заблаговременно. Разобранная сушилка с висящей на ней одеждой способна испортить вид даже идеально убранной квартиры. Организовывайте стирку за несколько дней до визита гостей, а после того, как одежда высохнет, обязательно сложите сушилку и спрячьте ее в укромный уголок.Определите для своего уборочного инвентаря в квартире конкретное место и возьмите за правило отправлять туда все после процесса очистки помещения: швабру, щетки, веник, тряпки. Ваши гости не должны видеть вещи для уборки, расставленные по всем уголкам. Нередко владельцы квартир находят отличное решение в виде аккуратных шкафчиков для хозяйственного инвентаря, которые можно купить или сделать под заказ.Попав в квартиру, гости не должны натыкаться на коврики для йоги или спотыкаться о ваши гантели. Это сразу же создает не самое приятное впечатление о владельцах дома. Выделите для спортивного инвентаря отдельный уголок или решите проблему, купив вместительный бокс для мелочи.В открытых полках нет ничего плохого, особенно если там хранятся книги, памятные вещицы или какие-то достижения. Другое дело, когда гости видят там откровенный беспорядок и пыль. Позаботьтесь о таких мелочах, расставив вещи на полках аккуратно и красиво, и не забудьте провести влажную уборку.Это могут быть маленькие плетеные корзинки, пластиковые мисочки или любые другие контейнеры, куда владельцы бросают монетки, найденные пуговицы, одинокие катушки с нитками. Однако со временем такие вещицы начинают выглядеть неряшливо и неаккуратно. Определите для каждой мелочи свое место: отправьте монетки в красивую копилку, пуговки − в соответствующий контейнер, а катушку с нитками − в швейный набор.Первое впечатление о квартире гости получают в прихожей. Именно там посторонние люди могут увидеть обувь, которая стоит на полках как попало. Выглядит такая картина очень неаккуратно. Решите проблему с помощью покупки небольшого закрытого шкафа для обуви или просто сложите сапоги, ботинки и кроссовки на специальные подставки.Подавите искушение оставить гладильную доску после всего процесса в разобранном виде. Зачастую такие вещи сразу же бросаются в глаза, особенно если на них лежит или висит белье, которое вы не успели отутюжить. Сложите гладилку и спрячьте ее подальше или определите место в шкафу. Вот теперь можно организовать визит гостей