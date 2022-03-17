Знаменитая Пизанская башня, которая все падает, но никак не упадет

Знаменитая падающая башня в итальянском городе Пизе. | Фото: putujsigurno.rs
Пизанская башня - это чудесное архитектурное сооружение средневековых зодчих, которое находится в списке «обязательных к посещению» у каждого путешествующего по Италии. Удивительно, что эта постройка сохранилась до сих пор, несмотря на множество трудностей и исторических перипетий.
Пьяцца деи Мираколи в историческом центре Пизы. | Фото: tuscanyservices.it.
В историческом центре города Пиза находится Пьяцца деи Мираколи (Площадь чудес), на которой возвышаются четыре памятника итальянского средневекового зодчества: собор, колокольня, баптистерий (место для крещения) и кладбище. Уникальный архитектурный ансамбль внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Туристы обожают фотографироваться возле Пизанской башни, «поддерживая» ее, либо «опираясь» на этот памятник архитектуры. | Фото: vk.com.
Итальянский скульптор Бонанно Пизано был первым архитектором, начавшим строительство Пизанской башни в 1173 году. По проекту это должна была быть колокольня возле собора. Архитектура башни представляет собой удивительное сочетание византийских и классических элементов. Основной материал – белый мрамор. В наши дни высота 8-ярусного сооружения составляет 56,7 метра.
Пизанский собор и падающая башня Пизы. | Фото: miriadna.com.
Архитекторы предусмотрели все, кроме «подложки» - на чем постройка будет стоять. Как оказалось, северная сторона башни возведена на прочном грунте, а южная – на мягкой, илистой глине. Этого оказалось достаточно, чтобы по завершению строительства третьего этажа обнаружился наклон в сторону.
Правительство было в панике, считая, что здание рухнет. Но в этот момент началась очередная война между итальянскими государствами, и о башне надолго забыли – почти на 100 лет. За это время земля под ней немного уселась и уплотнилась.
В 1272 году, после окончания войны, инженер Джованни ди Симоне продолжил строительство. Под его руководством возвели еще четыре этажа. Ди Симоне пытался компенсировать наклон, делая одну сторону верхних этажей более высокой, чем другую. Тем не менее, дополнительный вес новых этажей сделал наклон башни еще больше.
Второй раз строительство было приостановлено во время морской битвы при Мелории (1284 год), когда пизанцы потеряли весь свой флот и много людей пленными в сражении с Генуей.
Колокола на Пизанской башне. | Фото: archive.joetourist.ca.
Колокол на вершине Пизанской падающей башни. | Фото: theculturemap.com.
Позже строительство снова возобновилось, а последний этаж завершили в 1350 году. Восьмой колокольный уровень выполнили в готическом стиле, в отличие от романского стиля остальной части постройки. Его стены также возвели неравной высоты. Таким образом, если присмотреться, башня имеет изогнутую, бананообразную форму.
Еще в здании построили две винтовые лестницы, ведущие к помещениям с колоколами. Всего их установили семь, вес наибольшего - 3600 килограмм.
Пизанская башня на Площади чудес. Рисунок 1830 года. | Фото: rundetaarn.1642.dk.
Пизанская башня на стереофотографии 1897 года. | Фото: digitalcommonwealth.org.
Долгие годы башня простояла в составе архитектурного ансамбля на Площади чудес, с каждым годом все больше отклоняясь от вертикальной оси.
Во время Второй мировой войны, когда силы Союзников высадились в Италии, американцы издали приказ разрушать любые большие здания из-за боязни снайперов-диверсантов, которые использовали высокие постройки, чтобы скрытно атаковать. Но, прежде чем башня в Пизе была разрушена, приказ отменили. Но все же множество памятников итальянской архитектуры было взорвано.
Свинцовые противовесы, установленные у основания Пизанской башни. | Фото: sites.google.com.
В 1990 году башню закрыли для туристов, и много инженеров приложили немало усилий, чтобы спасти ее. Из-под постройки по специальной технологии вынимался грунт и заливался бетон. Процесс падения башни попытались остановить, «уравновесить» ее, установив свинцовые противовесы.
С колокольни на вершине сняли все колокола. Ведь они потенциально могли усугубить ситуацию и привести к увеличению наклона.
Пизанскую падающую башню вновь открыли для туристов в 2001 году. Ее столь качественно укрепили, что, по расчетам ученых, в ее реконструкцию можно не вмешиваться ближайшие 200 лет. А если наклон все же увеличится, то это только добавит интереса к этому интереснейшему архитектурному памятнику.
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