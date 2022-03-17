Вязание мотивов крючком - обзор видов, схемы, советы и фото примеры

Несмотря на приходящие тенденции в моде, актуальными всегда остаются изделия ручной работы, лидирующую позицию занимает вязание.
Любая рукодельница знает, что с умением вязать мотивы она приобретает преимущество в разнообразии не только своего гардероба в виде платьев, юбок, различных туник и кофточек и все прочего, а и в быту – салфетки, скатерти, наволочки могут быть украшены кружевами различных видов.
Использование мотивов - излюбленное занятие многих приверженок вязания крючком, именно поэтому каждая из них стремиться пополнить свой запас не только знаний по выполнению мотивов, а и узоров для них. Далее для Вас будут представлены виды разнообразных типов вязания узоров крючком различной сложности.
Круглые мотивы (простые)
Эти мотивы можно с лёгкостью назвать основоположниками в вязании усложненных вариантов, следовательно, начинать и упражняться стоит именно на них. Для знающих мастериц именно простые узоры вязания крючком служат дополнением к более витиеватым элементам сложных изделий, объединяющих в себе разные виды техник. Ниже будут подробно описаны несколько типов простых круглых мотивов.
Круглый из двух цветов
Отличным решение станет использовать контрастные цвета – это визуально подчеркнет привлекательность работы и добавит ей легкий эффект ажурности. Такой вид мотива отлично подойдет для большей части предметов гардероба, скатертей и других подобных изделиях, вязанных крючком.
Волшебная мандала
Такой чарующий мотив, напоминающий изысканный цветок, отлично подойдет для кофт, сумок, подушек и даже как отдельный декоративный элемент интерьера. Треугольные.
Такой мотив крючком наделит ваши одежды не только легкостью и воздушностью, но и добавит интересную ажурную изюминку. Основными являются два вида такого типа вязки узоров:
- Плотный треугольник. Самое простое по сложности вязание.
- Мотив на эльфийскую тематику. Усложнённые детали создали особую технику, отчасти взятую из ирландского типа кружева, позволяющую создавать утонченные ажурные круговые мотивы.
Квадратные
Легкой и быстрой в вязании мотивов является форма квадрата, поэтому полюбилась как новичкам этого дела, так и заядлым мастерицам. Составляющей узоров такого плана стали простые комбинации, которые могут и вовсе удивлять мудреными выпуклыми элементами. Вот несколько разновидностей этого мотива:
- Бабушкин квадрат. Самый типичный и распространенный тип квадратных мотивов.
- Цветочный квадрат. Похож на предыдущий вариант, однако, если при вязке использовать две или же больше цветных нитей, изделие становится интереснее и пригляднее.
- Загадочный квадрат. Способ заключается в том, что в середине мотива вырисовываются разными оттенками треугольники, которые и объединяются в квадраты.
Шестигранные
Шестигранные мотивы Вы могли часто видеть на таких крупных предметах декора как скатерти, занавески, пледы и прочем, но данный вариант будет красиво смотреться на кофтах, платьях, юбках.
- Ажурный шестигранник. Узор такого мотива можно отнести к цветочному и назвать сложным, подходящим ко многим изделиям.
- Новогодний мотив. Этот плотный мотив напоминает изображение снежинки, откуда и получил свое название. Чаще всего служит украшением больших изделий.
Ажурные узоры
Для ажурных мотивов крючком подойдет как многоструктурная форма, так и простой, легкий вариант, однако в обоих случаях работы смотрятся изыскано и красиво. Следует учитывать, что способов вязки существует несколько, подбираются они к каждому изделию отдельно, как и их формы.
- Ажурный квадрат. Хорошо подходит к мотиву цветочного типа и смотрится нежно, используется для различных изделий.
- Солнцеобразный цветок. Мотив круглой формы, состоящий из 11 кругов, удачно смотрящийся в красном цвете.
Цветочный тип
Незаменимый мотив в гардеробе любой представительницы прекрасного пола – он чудесно смотрится на любой вещи. По своему типу он сочетает формы разных типов вязания, может быть и ажурным, и плотным узором. Трудно представить, сколько бывает разновидностей такого типа узора, рассмотрим часть их них:
- Африканский цветок. Отличается своеобразным колоритом, важно подобрать правильные цвета и удачно их сочетать.
- Объемный цветок. Плотный мотив, который удивляет своей красотой и вычурностью.
- Ажурный цветок. А этот мотив напротив очень изящен, отличается особо кропотливой вязкой.
Ирландское кружево
Изначально такой тип кружева считается трудной задачей к выполнению, который заслуживает особого внимания. Тут прослеживается детализация каждого элемента, внимание уделяется даже мелким мотивам, из которых и вырисовывается общая картина при их объединении.
- Тысячелистник. Известен особым методом вязки – сложенной в 3-4 раза нитью и использованием ее одного типа.
- Объемная Ирландская роза. Эффектные выпуклые цветки в виде центрального элемента изделия.
- Мельница. Мотив является ажурным и оригинальным, подходит для легких одежд.
- Цветочный ажур. Он подобен предыдущему мотиву, красив и воздушен.
Непрерывное вязание мотивов крючков
Таким способом пользуется большая часть рукодельниц, именно потому, что вещь постепенно приобретает нужную форму, позволяя распустить лишь часть, по мере необходимости, а также обеспечивает меньше проблем – не нужно каждый раз обрезать и прятать нити.
Но, как и всему в нашей жизни, такому способу нужно научиться, а сделать это не так легко. Поэтому, обучение не останавливается на одном способе и существуют вспомогательные правила беспрерывного вязания, помогающие каждой обрести такой опыт.
Соединение мотивов
Что насчет правильного соединения мотивов, то этот процесс является не менее важным, нежели само вязание, поэтому таких процессов существует несколько. Но каждый из них будет влиять на то, как выглядит окончательный вариант изделия.
Схемы мотивом
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