Угловатый загородный домик, отчетливо напоминающий культовый самолет-невидимку

Все чаще старые военные объекты превращаются в атмосферные поселения, где новые шедевры архитектуры мастерски переплетаются с их трагической историей. Не стала исключением и заброшенная военная база времен Второй мировой войны, находящаяся на территории поместья Buitenplaats Koningsweg (Нидерланды), где немцы прятали часть военного аэродрома. Теперь секретная база превращена в «культурный анклав», который «оккупировали» художники и другие творческие личности, внося свой вклад в разрастание поселка. Среди десятка оригинальных структур особо привлекает угловатый загородный домик, отчетливо напоминающий американский самолет-невидимку F117 Nighthawk.
Лесное убежище Verblijf Onder de Radar спрятано среди деревьев в поместье Buitenplaats Koningsweg (Нидерланды). | Фото: dearchitect.nl.
Сандер ван Шайк совместно с Робертом-Яном де Корттом внесли свою лепту в разрастание «культурного анклава», появившегося на месте секретной военной базы, история которой восходит к трагической странице Нидерландов, когда фашисты господствовали на их земле. Им удалось мастерски раскрыть засекреченную военную историю загородного поместья Buitenplaats Koningsweg, придав своему творению особую художественную форму, отдающую дань уважения американскому самолету-невидимке. Речь идет о культовом реактивном самолете Lockheed F-117 Nighthawk, удивляющем угловатыми формами и матовым черным цветом, которые далеки от традиционного восприятия летательных аппаратов. Хотя это никак не сказалось на его возможностях искусно теряться на радарах ПВО с начала 1980-х гг.
Формы самолета невидимки Lockheed F-117 Nighthawk вдохновили на строительство загородного дома.
Художественное воплощение военного прошлого поместья в формах загородного дома. | Фото: homeadore.com.
Интересный факт: Форма самолета была выбрана неспроста. На скрытом от глаз людских как с земли, так и с неба лесистом участке во время Второй мировой войны немцы построили секретную военную базу, являющуюся частью военного аэродрома. Ангары и другие постройки были замаскированы под фермерские строения, а особо засекреченные и вовсе находились под землей. В период «холодной войны» базу использовали в качестве учебной базы для Радиолокационной школы, в наследство от которой осталась впечатляющая установка – огромная стальная конструкция с характерной антенной в самой высокой точке. Она единственная сохранилась после того, как база была заброшена (за исключением подземных бункеров).
Verblijf Onder de Radar отличается угловатой геометрической конструкцией.
Как раз рядом с бывшей радарной башней, на небольшой поляне между многовековыми деревьями и находится оригинальное загородное убежище с говорящим названием Verblijf Onder de Radar («Оставайся под радаром»). Вдохновляясь дизайном легендарного самолета, авторы проекта решили придать архитектурному объекту более загадочный внешний вид с явным намеком на военное прошлое этой живописной местности. Теперь, глядя на структуру с ее черными угловатыми формами и откинутыми вверх сетчатыми решетками из стекловолокна, можно увидеть узнаваемые черты F117 Nighthawk, который приземлился на лесную поляну.
Облегченная конструкция лесного домика Verblijf Onder de Radar. | Фото: divisare.com.
Конструкция и оформление самого дома является признаком мастерства и креативного мышления команды разработчиков, которая позаботилась не только о сходстве и художественной составляющей образа Verblijf Onder de Radar. Их усилия были направлены на то, чтобы неожиданной геометрии строение органично вписалось в живописное окружение и стало уютным домом для его владельцев и тех, кто нагрянет в гости. И это несмотря на то, что его фасад кажется максимально закрытым. Если смотреть с высоты, то всего лишь два небольших отверстия для вентиляции можно увидеть на скатных сторонах домика и стеклянный островок на небольшой плоской крыше. Зато, проходя мимо, можно заметить всю интригующую красоту задумки авторов проекта, в той или иной степени, открывших нижний периметр дома.
Винтовые сваи и ячеистая платформа удерживает весь дом с террасами над землей. | Фото: dearchitect.nl.
Конструктивные особенности: Несущая конструкция ломаной геометрии архитектурного объекта Verblijf Onder de Radar состоит из четырех легких стальных ферм, покрытых деревянными фасадными панелями. Опорной площадкой служит сетчатый настил, выходящий за пределы основной структуры, чтобы обеспечить дополнительным пространством для отдыха на свежем воздухе. Из-за своего небольшого веса строение удалось установить только на винтовых сваях, что снизило воздействие на почву и на экосистему в целом.
Фасад покрыт слоем черного синтетического каучука. | Фото: homeadore.com.
Форма строения позволяет устраивать естественное проветривание. | Фото: divisare.com.
Чтобы загородный дом был максимально энергоэффективным, в его оформлении используются низкоэмиссионные материалы, которые и помогли в создании комфортного микроклимата. Это стало главной причиной, почему фасад был покрыт черным синтетическим каучуком (этиленпропилендиеновый мономер или EPDM). Именно он под воздействием солнечных лучей позволяет скошенным стенам здания быстро нагреваться, что актуально в холодную пору. Чтобы снизить температуру в летний период, предусмотрели правильное расположение самого дома и его оконных проемов, а также внедрение решетчатых частей пола, которые и обеспечивают беспрепятственный поток воздуха от пола до потолка по всему зданию. Кстати, созданию комфортной температуры в любое время года способствует форма самого здания. Полученный в результате правильных расчетов эффект дымохода позволяет естественным образом отводить избыточное тепло в верхней части здания в летний период, обеспечивая при этом постоянным притоком свежего воздуха все пространство.
Обилие стекла делает пространство нижнего уровня светлым и объемным.
В хорошую погоду зону гостиной можно вынести на террасу. | Фото: dearchitect.nl.
Высота причудливого строения позволила разбить внутреннее пространство на три уровня. Нижний, полностью обрамленный стеклянными панелями, является общей зоной пользования, где нашлось место для гостиной, кухни и столовой. Гостиная может похвастаться удобными складными креслами, которые можно вынести на ближайшую террасу, хотя изнутри открывается не менее восхитительный пейзаж.
Вполне современная благоустроенная кухня. | Фото: homeadore.com.
Современная кухня, находящаяся с торцевой части домика, включает в себя всю необходимую мебель, бытовую технику и оборудование. Она также порадует полным набором столовых приборов и посуды для приготовления вкусных блюд.
Столовая в загородном доме.
Перпендикулярно ей расположена просторная столовая, где за большим столом можно устроить семейный ужин или дружеские посиделки. Чтобы это пространство было еще и уютным, на скамьях как возле стены, так и прямо у окна уложены поролоновые матрасы, обтянутые ярко-желтой тканью.
Лестничный пролет, соединяющий все три уровня, является не просто разделительным блоком, вся его структура вмещает встроенные шкафы, позволяющие избавиться от громоздкой мебели в жилом пространстве.
На втором уровне находятся три односпальных кровати и ванная комната.
Уютные спальни находятся на верхних уровнях, куда можно подняться прямо из кухни. На втором этаже создано три односпальных места и ванная комната с полноразмерным душем, смывным унитазом, раковиной и вместительной напольной этажеркой, предназначенной для хранения косметических и моющих средств.
Главная спальня обустроена на самой вершине под мансардным окном.
На верхнем этаже организована более уединенная спальня на двоих, где кровать установлена прямо под мансардным окном, что делает это пространство более чем привлекательным. В дневное время, лежа в постели, можно наблюдать за колышущимися верхушками деревьев, полетом птиц и движением причудливых облаков. А вот ночью, перед счастливчиками во всей красе открывается звездное небо.
Загородное убежище в Buitenplaats Koningsweg можно арендовать через Airbnb.
В заключение, авторы Novate.ru хотели отметить, что Stay Under the Radar, высокохудожественным образом раскрывающий прошлое живописной местности, был удостоен архитектурной премии Heuvelink 2024 года. Удивительный загородный дом для отдыха, рассчитанный на одновременное пребывание пяти человек, доступен для аренды на Airbnb. За сутки компании единомышленником, семье или просто влюбленной паре придется выложить около 550 долларов
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