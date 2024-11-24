Угловатый загородный домик, отчетливо напоминающий культовый самолет-невидимку

Лесное убежище Verblijf Onder de Radar спрятано среди деревьев в поместье Buitenplaats Koningsweg (Нидерланды). | Фото: dearchitect.nl.

Формы самолета невидимки Lockheed F-117 Nighthawk вдохновили на строительство загородного дома.

Художественное воплощение военного прошлого поместья в формах загородного дома. | Фото: homeadore.com.

Verblijf Onder de Radar отличается угловатой геометрической конструкцией.

Облегченная конструкция лесного домика Verblijf Onder de Radar. | Фото: divisare.com.

Винтовые сваи и ячеистая платформа удерживает весь дом с террасами над землей. | Фото: dearchitect.nl.

Фасад покрыт слоем черного синтетического каучука. | Фото: homeadore.com.

Форма строения позволяет устраивать естественное проветривание. | Фото: divisare.com.

Обилие стекла делает пространство нижнего уровня светлым и объемным.

В хорошую погоду зону гостиной можно вынести на террасу. | Фото: dearchitect.nl.

Вполне современная благоустроенная кухня. | Фото: homeadore.com.

Столовая в загородном доме.

На втором уровне находятся три односпальных кровати и ванная комната.

Главная спальня обустроена на самой вершине под мансардным окном.

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