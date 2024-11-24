Что за странную железяку носили на груди некоторые немцы во времена ВОВ

В XIV веке горжет был частью доспехов. /Фото: wikipedia.org.

Предназначался для защиты груди и шеи. /Фото: Pinterest.

Спустя века сильно уменьшился и стал просто отличительным знаком. /Фото: art16.ru.

В Россию горжет попал при Петре 1. Портрет Поля Делароша. /Фото: open.tsu.ru.

Использовался сначала как погоны, а затем как украшение во всех армиях Европы. /Фото: antikvariat.ru.