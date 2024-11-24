Что за странную железяку носили на груди некоторые немцы во времена ВОВ

Загадочная металлическая «бляха» на груди немецкого солдата времен Второй мировой войны есть не что иное, как горжет. В издании XX века горжет является не более, чем нагрудным знаком. Само же слово происходит от французского «gorge» и переводится всего лишь как «горло». Куда интереснее то, что нагрудным знаком горжет был далеко не всегда.
В XIV веке горжет был частью доспехов. /Фото: wikipedia.org.
В эпоху позднего средневековья обработка металлов и кузнечное ремесло наконец достигли того уровня, который позволил производить относительно качественную (для своего времени) листовую сталь. Это наконец позволило создать латные доспехи из достаточно крупных металлических пластин, что практически не представлялось возможным в предыдущие эпохи из-за неспособности качественно избавляться от шлаков в стальных заготовках. Из-за этой тонкости люди столетиями были обречены набирать доспехи преимущественно из небольших металлических элементов: небольших пластинок, чешуек, колец и т.п. И лишь в конце XIV века начали появляться те самые «стальные статуи», которые сегодня мы имеем честь видеть в исторических фильмах и музеях.
Предназначался для защиты груди и шеи. /Фото: Pinterest.
Так вот собственно горжет первоначально был одним из элементов конструкции латного доспеха. Как несложно догадаться, это была одна из грудных пластин, прикрывавших яремную впадину. Однако, уже к началу XVI века полные латные доспехи начали выходить из употребления. А уже к XVII веку в употреблении остались по большей части шлема и кирасы. Классический рыцарский латный доспех ушел в прошлое, просуществовав, по сути, менее двух веков. Тем не менее «культурный код» рыцарства влиял на европейскую традицию на протяжении всего Нового времени.
Спустя века сильно уменьшился и стал просто отличительным знаком. /Фото: art16.ru.
Вплоть до XVIII века горжет в большинстве европейских армий выполнял ту же функцию, какую сегодня на воинской форме выполняют погоны. К этому моменту свою защитную функцию он утратил полностью, сильно уменьшившись в размерах. К XIX веку с появлением и распространением погон в европейских армиях горжет полностью утратил свою утилитарную функцию отличительного знака, окончательно превратившись в декоративный и церемониальный элемент офицерской формы. Чаще всего – парадной. В том же XIX веке горжеты стали носить и солдаты некоторых наиболее привилегированных подразделений. При этом с момента превращения в нагрудный знак использовался горжет практически повсеместно. Увидеть его можно на многих портретах той поры.
В Россию горжет попал при Петре 1. Портрет Поля Делароша. /Фото: open.tsu.ru.
Например, с горжетом на груди изображен первый президент США Джордж Вашингтон на картине 1772 года. С горжетом можно увидеть и Петра I на широко известной картине Поля Делароша. При этом в Россию мода на горжет как элемент офицерской формы пришла из Западной Европы в эпоху уже упомянутого Петра Великого. Так или иначе носили этот знак и в Англии, и в Франции, и в Германии и еще во многих других странах. Собственно именно так горжет и добрался до времен Второй мировой войны, хотя в какой-то момент на стыке XIX и XX столетий он практически полностью вышел из употребления в Старом Свете.
Использовался сначала как погоны, а затем как украшение во всех армиях Европы. /Фото: antikvariat.ru.
В первой четверти ХХ века горжет стал отличительными знаком командиров полевой жандармерии. На металлической «бляхе» стояла надпись «Feldgendarmerie».Как несложно догадаться, горжет нужен был для того, чтобы бойцы вермахта могли быстро и без лишних вопросов опознавать сотрудников военной полиции. Благодаря горжету немецкие жандармы получили от солдат вермахта прозвище «цепные псы».
