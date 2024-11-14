5 полезных и сытных рецептов с позднеспелыми яблоками и грушами

Сентябрь – время позднеспелых яблок и груш. Некоторые сорта этих плодов, именуемые «зимние», порадуют нас ещё и в октябре. Материал даст пять рецептов разных блюд, десертов и перекусов с позднеспелыми плодами, которые насытят и дадут заряд бодрости.
1. Смузи
Смузи с кисломолочкой. / Фото: pinterest.
Это самый нестрогий рецепт полезного завтрака или перекуса, что вы только можете себе представить. Берём блендер, два нарезанных яблока или груши и стакан любого кисломолочного продукта, который вам нравится: ряженка, кефир, белый йогурт без сахара, протеиновый йогурт – что угодно. Взбиваем в блендере. Пьём, насыщаемся. Вкусно, как и молочный коктейль! Штука в том, что кисломолочка не даст сахарозе из яблок/груш совершиться скачку сахара в крови. Итог: белок кисломолочки даст сил, медленно благодаря кисломолочке усваиваемая энергия фруктозы плода даст энергию. Суперфуд! Дети тоже оценят. Оптимальная доза смузи: 300 мг кисломолочного на 2 плода.
2. Печёные яблоки с орехами
Суперфуд. / Фото: lifehacker.ru
Тоже суперфуд. Измельчите орехи, смешайте с подплавленным сливочным маслом, добавьте корицу. Удалите из яблок серединку, поместите внутрь начинку. Запейкайте 15 минут.
3. Курино-яблочный салат
курино-яблочный салат. / Фото: vkusno.ru
Варим одну куриную грудку, нарезаем. Нарезаем одно большое яблоко. Добавляем базилик, оливковое масло и соль по вкусу. Пальчики оближешь!
4. Груши с «рикоттой»
Что может быть проще... и сытнее? / Фото: coffeepapa.ru
Это очень сытный приём пищи без готовки. Покупаете сыр «рикотта» (лучше пожирнее), нарезаете мелко грушу и перемешиваете. Можно добавить корицу. Иль соль – придаст пикантности. Груши вообще хорошо идут с солью, просто нам раньше об этом никто не гвоорил.
5. Новый «оливье» с яблоками
Новый оливье, господа! / Фото: vkusno.ru
На порцию на двоих берём 6 крабовых палочек, пару яблок, огурец, помидор, зубчик чеснока, ложку майонеза высокой жирности (почему высокой? Да потому что вредный майонез становится менее вредным, когда жирность высока – не будет скачка сахара в крови). Всё нарезаем, салат на двоих – готов. Не забудьте запить чистой водой. Сыты будете долго.
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