Секс на Руси: как славяне любви предавались

В исторических трактатах Европы, Востока и Азии сохранилось множество сведений об интимной жизни народов, а вот о любовных традициях славян сохранилось очень мало сведений. Древние свитки, описывающие их интимную жизнь, веками уничтожались церковными деятелями, но это не означало, что на Руси секса не было.



Интимная жизнь славян не отличалась особой скромностью. В дохристианскую эпоху любовные игрища юношей и девушек сопровождали практически любой праздник. Историки называют традицию прыгать через костер на Ивана Купала эротической забавой, т. к. из-за подскоков юбки девушек неизменно задирались, оголяя все интимные места. К XII веку монахи явно негативно относились к этой традиции, говоря, что «тут есть мужам и отрокам великое падение на девичье шатание».

Секс неизменно сопровождал языческие обряды во время посевной поры. Девушки обходили поля ночью нагишом, чтобы поделиться силой деторождения с землей-матушкой. Мужчины, в свою очередь, засевая поля, также нередко раздевались. По верованиям, так «заключался брак» между работниками и землей. Ну и чтоб урожай был хорош наверняка, славяне занимались сексом прямо на поле или имитировали его, перекатываясь туда-сюда.

В VII веке возникло понятие «блудницы», но тогда оно не имело негативного оттенка. Блудницами называли тех девушек, которые ищут себе мужа (созвучно с «блуждают»).

С X века с принятием христианства это понятие меняет свое значение. Теперь блудница с позиций церкви — это незамужняя девица, лишенная дeвственнocти или же вдова, принимающая у себя мужчин.

Среди немногих описаний сексуальных традиций славян, встречаются сведения, что в VIII веке за день до свадьбы волхвы должны были лишить невесту дeвственнocти в бане. Князь Святослав в 967 году изменил подобное положение дел, передав эту «обязанность» законным мужьям.


Опираясь на «Повесть временных лет», можно узнать, что на Руси кое-где практиковалось многоженство. Византийский историк Прокопий Кемарийский, описывая быт восточных славян, отмечал, что в одной семье могло быть от двух до четырех жен. Широко известен факт многоженства князя Владимира Святославича. Только официальных избранниц у него было двенадцать, это если не считать 800 наложниц.

С укреплением позиций христианства на Руси, тема секса становится более табуированной. Теперь заниматься им позволялось только супругам, да и то в миссионерской позе. Конечно же, всегда хватало тех, кто жил «во грехе», поэтому на исповеди люди должны были рассказать обо всех своих похождениях. Среди рукописей сохранились требники, в которых указаны вопросы относительно интимнoй жизни, которые должен был задавать священник исповедующимся. В наказание за прелюбодеяние полагались молитвы со многочисленными поклонами от 3 до 10 лет.

Церковью был запрещено заниматься сексом стоя, т. к. возможность забеременеть в такой позиции снижалась. А это значило, что такое положение было «не для чадородия, а слабости ради». «Правильной» считалась только «миссионерская поза». Реакция народа на подобные запреты не заставляла себя долго ждать. В допетровскую эпоху была популярной поговорка: «Грех — когда ноги вверх, а опустил — Бог простил».

Стоит отметить, что в славянской традиции, в отличие от индийской или римской, не воспринималось понятие гомосексуализма или скотоложства. Славяне не отличались скромностью, но в интимные отношения вступать было принято только мужчине с женщиной.

источник

