Что произойдёт, если потереть свечу о кафель: Эксперимент с непредсказуемым результатом

Зачем тереть свечу о кафель? Эксперимент с неожиданным результатом.
Спасибо тебе, Интернет, что изменил нашу жизнь раз и навсегда. Доступа к такому обилию информации и банку идей разной степени абсурдности у человечества не было ещё никогда. Без Интернета как бы мы догадались, например, что можно натирать кафель воском? А ведь эффект получается весьма неожиданный…
Ванная не всегда оказывается такой чистой, как хотелось бы.
По всем законам логики, ванная должна быть самым чистым местом в доме. Но это только в теории. На практике же всё частенько с точностью до наоборот. И дело не только в бардаке на полке с шампунями-кремами или следах ржавчины на старой раковине. Главный «загрязняющий фактор» любой ванной комнаты – это плесень. Визит которой почти неизбежен в условиях постоянной влажности и плохой вентиляции.
Плесень везде достанет.
Сложнее всего выдворить плесень из её излюбленного места – просветов между кафелем. Там она может преспокойно жить годами. Но чтобы положить этому конец, достаточно двух несложных шагов.
Щётка и отбеливатель помогут уничтожить плесень даже в труднодоступных местах.
Во-первых, вооружитесь отбеливателем и смешайте его с водой в пропорции 1 к 1. Перелейте часть раствора во флакон с пульверизатором и обильно распылите на кафель. В оставшуюся часть обмакните старую зубную щётку и обработайте просветы между плиткой. Дайте им высохнуть.
Свеча для кафеля.
А вот второй шаг весьма необычен. Блогеры-эксперты в вопросах чистоты и порядка советуют взять обычную восковую свечу (желательно, тонкую и длинную)…
Воск не даст плесени обосноваться в межплиточном пространстве.
… и натереть ею все промежутки между плиткой. Суть метода в том, что воск будет препятствовать проникновению влаги в межплиточное пространство. И это предотвратит появление плесени.
Свечка против плесени.
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