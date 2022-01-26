Что произойдёт, если потереть свечу о кафель: Эксперимент с непредсказуемым результатом

Зачем тереть свечу о кафель? Эксперимент с неожиданным результатом.

Ванная не всегда оказывается такой чистой, как хотелось бы.

Плесень везде достанет.

Щётка и отбеливатель помогут уничтожить плесень даже в труднодоступных местах.

Свеча для кафеля.

Воск не даст плесени обосноваться в межплиточном пространстве.

Свечка против плесени.