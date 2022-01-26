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Что произойдёт, если потереть свечу о кафель: Эксперимент с непредсказуемым результатом


Зачем тереть свечу о кафель? Эксперимент с неожиданным результатом.

Зачем тереть свечу о кафель? Эксперимент с неожиданным результатом.

 

Спасибо тебе, Интернет, что изменил нашу жизнь раз и навсегда. Доступа к такому обилию информации и банку идей разной степени абсурдности у человечества не было ещё никогда. Без Интернета как бы мы догадались, например, что можно натирать кафель воском? А ведь эффект получается весьма неожиданный…

Ванная не всегда оказывается такой чистой, как хотелось бы.

Ванная не всегда оказывается такой чистой, как хотелось бы.

 

По всем законам логики, ванная должна быть самым чистым местом в доме. Но это только в теории. На практике же всё частенько с точностью до наоборот. И дело не только в бардаке на полке с шампунями-кремами или следах ржавчины на старой раковине. Главный «загрязняющий фактор» любой ванной комнаты – это плесень. Визит которой почти неизбежен в условиях постоянной влажности и плохой вентиляции.
Плесень везде достанет.

Плесень везде достанет.

 

Сложнее всего выдворить плесень из её излюбленного места – просветов между кафелем. Там она может преспокойно жить годами. Но чтобы положить этому конец, достаточно двух несложных шагов.
Щётка и отбеливатель помогут уничтожить плесень даже в труднодоступных местах.

Щётка и отбеливатель помогут уничтожить плесень даже в труднодоступных местах.

 

Во-первых, вооружитесь отбеливателем и смешайте его с водой в пропорции 1 к 1. Перелейте часть раствора во флакон с пульверизатором и обильно распылите на кафель.
В оставшуюся часть обмакните старую зубную щётку и обработайте просветы между плиткой. Дайте им высохнуть.
Свеча для кафеля.

Свеча для кафеля.

 

А вот второй шаг весьма необычен. Блогеры-эксперты в вопросах чистоты и порядка советуют взять обычную восковую свечу (желательно, тонкую и длинную)…
Воск не даст плесени обосноваться в межплиточном пространстве.

Воск не даст плесени обосноваться в межплиточном пространстве.

 

… и натереть ею все промежутки между плиткой. Суть метода в том, что воск будет препятствовать проникновению влаги в межплиточное пространство. И это предотвратит появление плесени.
Свечка против плесени.

Свечка против плесени.

 

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Что произойдёт, если потереть свечу о кафель: Эксперимент с непредсказуемым результатом

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Что произойдёт, если потереть свечу о кафель: Эксперимент с непредсказуемым результатомПодписаться на мой Instagram
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