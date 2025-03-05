15 фото юной Анджелины Джоли, которые стоит посмотреть

Уже знаменитая, но еще такая молодая…все фото данной небольшой коллекции сделаны до 2010 года. В те времена Энжи не стеснялась обнажаться, и ее невероятно глубокое декольте или голая спина не казались прессе и публике чем-то запредельным. Самые знаменитые обложки Джоли и ее весьма откровенные образы — в нашей подборке.
Анджелина Джоли много раз бывала на разных обложках авторитетных глянцевых журналов по всему свету. Она не менее 5 раз появлялась на обложках Vogue, а некоторые сенсационные признания делали ее главной героиней всех новостей. Она бывала на обложке журнала Time в 2013, ELLE в 2014, и много раз на обложках самых известных мужских журналов. Обложки Esquire с чудесными фото Энджи вы еще увидите сегодня трижды. Музыкальный журнал Rolling Stones также не обошел Анджелину своим вниманием.
14. Облегающий костюм Лары Крофт
Это первая из трех фото этой коллекции, где Энджи в образе Лары Крофт. Она была тогда в удивительно прекрасной физической форме, близкой к совершенству. Облегающий как вторая кожа, этот костюм заставил биться быстрее много мужских сердец. Если когда-либо кто-то хорошо выглядет в лайкре, то это именно тот случай. Особенно трудно думать о других женщинах, глядя на это фото — Господи, как бы они выглядели в таком костюме… Команда франшизы о Ларе Крофт точно знала, что делает — этот образ навсегда останется в истории кино и в наших сердцах.
13. Почти блондинка, почти Монро
Мало кто помнит, но был такой журнал под названием Talk в 2000 году. Благодаря им у нас есть фото актрисы с бокалом вина и в чудесном, почти невидимом платье… никакого беспокойства, она просто счастлива и расслаблена.
12. Узкое платье
Этот снимок мог бы показаться абсолютно невинным, если бы на свете не было гугла, с помощью которого мы легко найдем другие кадры той фотосессии, сделанной Стивом Смитов в 1996 году…
11. Глаза, губы…и все остальное
Момент, когда мисс Джоли только исполнилось девятнадцать лет, вы определенно можете увидеть на этом фото. Это ее самая раннее фото в нашей подборке. Красные губы, роль пуш-апа выполняет рука…интересный ракурс! Яркая внешность не требует особенного обрамления, наверное, именно поэтому Энджи так идут лаконичные наряды.
10. Обложка Esquire 2007
Это первая из двух обложек журнала Esquire в этой подборке. Это фото сделано в июле 2007 года, и оно воплощение минимализма. Просто актриса, казалось бы, почти в обнаженном виде с серебряным покрывалом, едва прикрывающим ее тело. Праздник для глаз! Воображение наше уж живо дорисует остальное, мы не жалуемся.
9. Обложка GQ 2004
Красное платье, призывный взор, чуть больше косметики — и вот перед нами 100% звезда фильмов для взрослых. Искусством перевоплощения Анджелина владеет в совершенстве, а в этом образе мы ей верим как никогда!
8. Лара манящая
Именно в таком образе Джоли узнал и полюбил весь мир, особенно его мужская часть: после съемок во франшизе «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» актриса на несколько лет переняла провокационный стиль своей героини.
7. Миссис Смит
Фильм, который оброс слухами еще до своего выхода на экраны, заслужил такую известность благодаря роману, который завязался между «звездами», мистером и миссис Смит. Заполненный до краев сексуальным напряжением между двумя главными героями, фильм добавил известности им обоим в немалой степени из-за этой удивительной энергии. Глядя на это фото, понимаешь, что у Брэда не было ни малейшего шанса устоять перед ней, этой миссис Смит.
6. Постельная сценка
Валять дурака и при этом быть секси — это удается немногим! Отменное чувство юмора никогда не изменяло Джоли. Выручило и тут, во время «постельной» фотосессии с Джеффом Дюма в 1996 году. Это один из ее лучших кадров, которые мы когда-либо видела, и да, мы имеем в виду и ее многочисленные роли в фильмах.
5. Обложка Esquire 2004
Обложка журнала Esquire ноября 2004 года выпуска…подзаголок «самая сексуальная из ныне живущих»…в тот год Джоли снялась в пяти картинах, она уже на пике своей карьеры, и, судя по тому как она выглядит, кажется, что она еще не скоро надоест своим зрителям. Соблазнительный взгляд, прозрачный купальник и — полная победа над мужской частью публики!
4. Отражения
Безусловно, это одна из самых ярких фото-композиций в этой подборке. Жлегантное платье, зеркало, и мокрые волосы зачесаны назад…ясно, что под этим маленьким лоскутом ткани на ней ничего нет… прекрасный кадр Джорджа Хольца, сделанный в 1998 году, оставляет не очень большой простор для воображения… тут можно рассмотреть не только ее прекрасную полуобнаженную грудь, но даже мелкие веснушки, что создает иллюзию близости, которая столь невероятна с настоящей звездой.
3. Бикини Лары Крофт
Кажется, здесь Джоли на пике своей формы, в тот момент она была доведена до совершенства. Большинству ее поклонников такой она кажется милее, чем смертельно исхудавшая.
«Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни» (2003) не оправдала ожиданий своих создателей. Когда картина вышла на экраны, Джоли публично заявляла о своём нежелании в третий раз возвращаться к этому персонажу.
2. Редкий кадр
Эта фотография, сделанная Марселем Индиком в 1995 году, представляется нам одной из самых сексуальных. Энджи здесь всего двадцать пять лет, но этот зовущий взгляд, безусловно, делает ее гораздо более опытной и взрослой (или она была хорошо притворяется). Тогда она снималась в «Хакерах», после которого о ней заговорили. Статная, стройная и очень узнаваемая спина c трио тату (tramp stamps).
1. Джиа – «слишком красива, чтобы умереть, слишком неистова, чтобы жить»
Недооцененный фильм режиссера Майкла Кристофера «Джиа» (Gia) стоит посмотреть всем поклонникам Энджи. Он вышел в 1998 году на канале HBO. Анджелина Джоли очень долго не соглашалась на роль Джиа, ссылаясь на то, что по её словам, жизнь Джиа слишком похожа на её собственную. Основанная на реальных событиях, это грустная история о всемирно известной супер-модели по имени Джиа Мари Каранджи. В конце семидесятых эту женщину называли королевой мирового подиума. Фильм входит в число самых откровенных сексуальных драм в истории кино, а у Джоли есть несколько незабываемых сцен, эротичных и прекрасных.
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