«Женевская конвенция? Нет, не слышал!» или немного о том, как пытают людей в 21 веке

Что моментально всплывает в голове у среднестатистического человека, когда он слышит короткое, но страшное слово «пытка»? Картинки из учебника истории? Мрачные средневековые приспособления с канатами и колодками? Дыбы, испанские сапожки, железные груши, которые нельзя скушать, но можно запросто вставить в то самое анатомическое отверстие?
Внимание, спойлер: как бы прискорбно это не звучало, но правильный ответ все-таки «нет». Итак, особо впечатлительных читателей просим ненадолго отвернуться от экранов, ведь сегодня мы расскажем вам о том, какую изощренную и жуткую форму приняли пытки в 21 веке, и какие незатейливые, но от того не менее страшные устройства используют для причинения людям боли современные палачи.
Тигровая скамья
Еще с самых древних времен, когда дело доходило до пыток, жители Поднебесной были явно не из тех, кто церемонился со своими пленниками. И хотя печально известную «смерть от тысячи порезов» в КНР уже давным-давно не практикуют, к приверженцам местного религиозного движения Фалуньгун коммунистическая партия относится, скажем так, не слишком снисходительно. И именно членам этого течения чаще всего приходится испытывать на собственной шкуре крайне простое и крайне болезненное изобретение китайских «спецов» – тигровую скамью.
Принцип работы этого «девайса», в целом, элементарен. Пленника укладывают спиной на длинную скамью, к которой привязывают его ноги и стопы, причем так, чтобы голова и спина упирались в своеобразное подобие приколоченной сзади спинки. Потом под икры начинают подгладывать кирпичи. После этого начинается своеобразное испытание на прочность: что порвется первым – веревки, которыми привязаны к скамье ноги пленника, или его связки.
Такерский телефон
Печально известный «Такерский телефон» получил свое название, благодаря тюремному комплексу «Tucker State Prison» в Арканзасе – последнему в мире месту, где захотел бы оказаться хотя бы один человек на Земле в конце 60-х годов. По иронии судьбы придумали эту систему, которая, стоит отдать ей должное, куда более сложная, мучительная и извращенная, чем «инженерное произведение» китайцев, местные тюремные врачи, чтобы держать в узде непослушных и распоясавшихся заключенных.
Для такого вот «поддержания дисциплины» брали обычный допотопный телефонный аппарат и немного «модифицировали» его электрическую схему. Провод заземления обвязывали вокруг большого пальца на ноге страдальца, а провод под напряжением – вокруг гениталий. Что происходило потом, в пояснении не нуждается. Добавим лишь, что местные надзиратели использовали два вида подобных «воспитательных пятиминуток» в зависимости от степени тяжести проступка: «внутренние звонки» – один разряд, «междугородние звонки» – постоянный электрошок с перерывами на несколько секунд.
И да, хотя в 1970-м году «Такерский телефон» официально признали пыткой (а до 70-го чиновники, надо полагать, думали, что это приятно?) и запретили применять его в тюрьмах, в некоторых исправительных учреждениях до сих пор гуляет слушок о том, что некоторые правила пишутся для того, чтобы их нарушать.
Белая комната
В отличие от двух прошлых случаев, о которых мы писали в нашей статье выше, здесь не будет ни побоев, ни разорванных связок, ни элекрошока, однако, по мнению некоторых правозащитников из «Amnesty International», эта пытка, которая совершенно легально практикуется в некоторых странах мира, является одним из худших кошмаров, через которые в принципе может пройти человек. Так называемая «Белая комната» – это особый режим содержания для политических заключенных, который особенно полюбился иранскому правительству.
Смысл в том, что свое бессрочное заключение осужденному приходится отбывать в идеально белой камере с полной звукоизоляцией. Окон в камере нет, свет никогда не гаснет, стены, пол и потолок выкрашены ровным слоем кремовой белой краски. На обед через белую дверь просовывают белую тарелку с белым рисом. Разговаривать с охраной запрещается. Если заключенному нужно в туалет, он просовывает под дверь белый лист бумаги, после чего охрана в белых костюмах, масках и специальной обуви с бесшумными подошвами проводит заключенного по белому коридору в такую же белую уборную.
Конечно, как-то с трудом верится, что белые стены и белые тарелки могут истязать человека сильнее, чем полицейские дубинки и оголенные провода. Впрочем, принимая во внимание рассказы людей, которым довелось пережить несколько лет заключения в «белой комнате» и чудом выйти на свободу, вряд ли среди нас найдется хоть кто-то, кому придет в голову испытать эффективность подобного хитрого психологического приемчика на себе.
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