23 хитрых кухонных лайфхака, о которых не знает даже твоя мама

«Черт побери, почему я не знал этого раньше!» — только и воскликнешь ты.



Весь кухонный опыт поколений и наций — в одной подборке! Главное, удостоверься, что в картонной коробке, в которой ты живешь, есть кухня.













Отрежь нужный кусок сыра вместе с упаковкой.



И не выбрасывай ее — используй как чехол для оставшегося сыра.







Смажь куриные яйца растительным маслом.



Перед тем как убрать их в холодильник — так они останутся свежими на три-четыре недели дольше.







Чисти имбирь чайной ложкой.







Чтобы разрезанный торт не черствел…



…прикрепи зубочистками к месту разреза кусок хлеба. Пусть черствеет он.







Проткни лимон зубочисткой и слегка надави на него.



Лайфхак работает для рецептов, в которых требуется лишь несколько капель лимонного сока. Затем прикрой отверстие скотчем и убери лимон в холодильник.







Добавь в банку с остатками майонеза немного уксуса.



А также оливкового масла и специи — получишь отличную заправку для салата и заодно чистую банку после.







Смочи свежие ягоды в слабом уксусном растворе.



Чтобы они не заплесневели.







Храни лук и чеснок в перфорированных бумажных пакетах.



Они продержатся без плесени минимум два месяца.







Порезанный авокадо храни вместе с долькой лука.



Так оно не будет чернеть. Альтернативный вариант — сбрызнуть авокадо яблочным уксусом.







Храни яблоки и картофель вместе.



Содержащийся в яблоках этилен не позволит картошке пустить ростки.







Залей в банку с остатками Nutella горячее молоко.



Наш любимый кухонный лайфхак: как следует встряхни — и получи горячий шоколад!







Вот отличный способ почистить манго.







Храни ананасы вверх ногами.



Так они быстрее созреют. Главное, не забудь оборвать им листья.







Сельдерей храни в фольге.



Так он проживет аж целый месяц. Тот же прием работает с брокколи.







Банки с ореховым маслом тоже храни вверх ногами.



Проще будет его оттуда доставать.







Оборачивай корешок связки бананов скотчем.



Они начнут чернеть на 3-5 дней позже.







Не выбрасывай желтеющую зелень.



Мелко нарежь, смешай с оливковым маслом (или растопленным сливочным) и залей смесь в формы для льда — пригодится в пасте и всяких там салатах.







Спрячь латук в бумажный пакет.



Прежде чем убрать его в холодильник, разумеется. И не обрывай вялые листья — так сердцевина останется свежей дольше.







Засохшие чипсы и крекеры можно вернуть к жизни.



Засунув их в микроволновку (или духовку).







В той же духовке можно ускорить процесс дозревания бананов.







Разогревай пиццу на сковородке.



Масло в корке вернет ей былую хрусткость.







Используй канцелярскую кнопку, чтобы вареное яйцо было проще чистить.







Интенсивно потряси яйцо 2-3 минуты.



Затем свари — получится настоящее золотое яйцо.



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