Вырастите превосходный имбирь прямо в пакете с землей! Это очень просто и увлекательно. Такого вкусного, сочного, свежего имбиря вы не найдёте в магазинах!
В магазине купите имбирь. Выбирайте крупный, с большим количеством «глазок», или почек.
Чтобы пробудить глазки, можно просто завернуть имбирь в газету, положить в коробку и оставить на месяц при комнатной температуре. Имбирь подсохнет, почки проснутся.
Высадите имбирь прямо в пакет с землей. Присыпьте сверху грунтом и сеном (чтобы почва не сохла).
Поливайте по мере необходимости. Снизу в пакете можно сделать отверстия для слива лишней воды. Через месяц имбирь начнёт прорастать.
Имбирь растёт примерно с ранней весны до поздней осени. Урожай следует собирать, когда листья пожелтеют. Никакого специфического ухода, кроме полива, ему не требуется.
Такого сочного, ароматного имбиря вы не купите в магазине! Выращенный своими руками имбирь очень вкусный — его можно есть просто так!
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Как вырастить имбирь в мешке с землёй
Вырастите превосходный имбирь прямо в пакете с землей! Это очень просто и увлекательно. Такого вкусного, сочного, свежего имбиря вы не найдёте в магазинах!
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