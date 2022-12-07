И тайфуны ей не страшны: почему Шанхайская башня считается самым устойчивым небоскребом в мире

Шанхайская башня считается одним из самых устойчивых небоскребов в мире / Фото: Instagram›cgtnrussian

Небоскреб остается устойчивым даже в сезон тайфунов / Фото: jumeirah.com

Для такой высокой башни обычного демпфера оказалось недостаточно / Фото: wikiway.com

При постройке небоскреба была задействована специальная суперсовременная демпферная система / Фото: wwintspace.net

Инженеры создали индукционный демпфер, который использовали при возведении небоскреба / Фото: skyscrapercity.com

Вход в Шанхайскую башню / Фото: salatau.livejournal.com

Даже летний период, когда активируются тайфуны, люди не чувствуют никаких колебаний / Фото: lazor.holyspiritunionnj.org