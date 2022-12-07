Для чего художник пририсовывает к «скучным» старым картинам популярных персонажей из фэнтези

В осеннем небе хватит места всем: и птицам, и летательным аппаратам.

Мирный пейзаж с мельницей превратился в сцену баталии.

Дэйв просто мастерски вписывает фэнтези-героев в старые пейзажи.

Йода здесь выглядит вполне органично.

Неожиданное происшествие в обычном лесу.

Имперский бронеход из «Звёздных войн» сражается с Ханом Соло и эвоками

Крылатые гости на скалистом побережье.

А вот и Голлум из «Властелина колец !»

Художник Дэйв старается попасть в стиль и настроение автора.

Фанатам Гарри Поттера наверняка понравится такая картина.

С такими героями старые пейзажи более востребованы.

Кажется, что всё это нарисовал один и тот же художник, ведь Дэйв очень старается копировать изначальный стиль картины.

Это определенно новый подход к живописи.