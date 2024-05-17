Правда ли, что в России запрещено строить скважины и колодцы

В сети все чаще попадаются сведения о том, что с 2023 года в стране появились штрафы за не лицензированные колодцы и скважины для простых дачников. Кое-какие изменения в Законе «О недрах» действительно произошли.







Однако, действительно ли они касаются простых соотечественников? Можно ли теперь качать из земли воду для своих «сельскохозяйственных потребностей»?

Попробуем разобраться.Все еще можно.С подачи одного популярного интернет-ресурса по сети ходит новость о том, что в России запрещено строить скважины и колодцы без получения специального сертификата, лицензии. За это дачникам якобы грозит штраф от 3 до 5 тысяч рублей с последующим предписанием снести соответствующий объект инфраструктуры с оплатой всех издержек в процессе ликвидации. Примечательно, что до 2023 года подобные санкции действительно не касались простых граждан и были направлены исключительно против дачных и садовых товариществ. При этом подобная информация преподносилось со ссылкой на ч.1 ст. 7.3 КоАП РФ.Для собственных нужд сколько угодно.Но так ли все плохо? На самом деле нет, так как в подобных публикациях нередко упускают одну важную тонкость. Дело в том, что, согласно 19 статье Закона «О недрах», собственники земельных участков имеют полное право осуществлять добычу подземных вод без лицензирования и получения сертификата, если процесс добычи соответствует трем требованиям.Первое – глубина такой скважины/колодца не должна превышать 5 метров и затрагивать водоносный горизонт. Связано это требование с тем, что водоносный слой недр используется в первую очередь центральной системой водоснабжения. Второе – вода должна извлекаться для личных нужд. Другими словами, добыча воды не должна осуществляться в коммерческих целях. Наконец, третье – объем извлекаемой дачником воды не должен превышать 100 «кубов» в сутки.Можно качать свободно.Если используемая на даче скважина или колодец соответствуют всем перечисленным требованиям, то никаких штрафов за подобное землепользование не предусмотрено. Качать можно абсолютно законно и спокойно! Что же касается разрешенного объёма извлекаемой воды, то для частного лица он просто» чудовищный». Так, 100 кубических метров жидкости – это около 100 тысяч литров. Нужно ли говорить, что этого хватит и для питья с готовкой, и для полива любимого огорода.Штрафовать будут только за нарушение норм.