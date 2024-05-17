Бесполезные вещи в вашем доме, которые вы годами храните

Рассказываем, с чего лучше начать расхламление квартиры.
Часто мы и сами не замечаем, как в доме накапливается огромное количество совершенно не нужных вещей. А между тем «расхламление» помогает не только взглянуть на свое жилище по-новому, но и провести своеобразную ментальную перезагрузку. Если вы все же решитесь избавиться от лишнего — рассказываем, с каких вещей стоит начать.
Старое нижнее белье
Даже если вы — единственный человек, который видит, что на вас под одеждой, не следует годами надевать и хранить одно и то же заношенное белье. Переберите ящики с трусиками и бюстгальтерами и честно ответьте себе на вопрос — от каких из них давно пора избавиться.
Пустые коробки
Порой мы зачем-то долго храним пустые коробки из-под техники или обуви. Но если в ближайшее время вы не собираетесь переезжать и задействовать коробки для перевоза вещей — лучше сдать их в переработку (или просто выбросить).
Ненужные одежда и обувь
Речь о тех самых вещах, которые без дела висят в шкафу уже не первый сезон. Возможно, вам больше не подходит размер, возможно — вам некуда выйти в том пышном вечернем платье, а возможно — вещь вам просто разонравилась. Все это — резонные причины для того, чтобы избавиться от одежды или обуви. Если вещи в хорошем состоянии — продайте их или отдайте на благотворительность, если нет — просто выбросьте или сдайте в переработку.
Ненужные украшения
Украшения, которые долго лежат нетронутыми, тоже — кандидат на вылет из вашей квартиры. Лучше подарите их подруге или выставите на продажу.
Провода и чехлы от старых телефонов
Еще одна (после пустых коробок) необъяснимая привычка — хранить старые зарядки и чехлы от телефонов, которыми вы уже не пользуетесь.
Бумажный мусор
Старые записки, гарантийные чеки, контракты, которые больше не нужны, — все это порой хранится у людей десятилетиями. Лучше соберите бумаги в пакет и отправьте вслед за старыми зарядными устройствами.
Просроченные косметика и лекарства
Отдельный (и необходимый) пункт при «расхламлении» — перебрать ящики с косметикой и лекарствами и проверить каждое средство на срок годности. Просроченные баночки и таблетки — сразу в мусорную корзину.
Сломанные (или ненужные) игрушки
Если у вас в доме дети — тщательно перебрать стоит и коробки с игрушками. Сразу избавьтесь от сломанных, а следом — от тех, которые ваш ребенок уже давно перерос и/или забросил. Если найдете время отнести ненужные игрушки в ближайший детский дом — и вовсе сделаете очень хорошее дело.
Посуда с повреждениями
Чашки и тарелки со сколами тоже подлежат утилизации. Помимо того, что подбитая посуда — это некрасиво, она еще и вредна для здоровья (места сколов могут выделять токсичные вещества).
Парные вещи без пары
Неважно, как сильно вы обожаете конкретные носки, перчатки или серьги, нет смысла их хранить, если один предмет из пары утерян.
Неинтересные книги
Домашняя библиотека — не только кладезь знаний, но и пылесборник. Переберите книги и решите, какие из них вы точно больше никогда не перечитаете. А потом отдайте их друзьям, продайте или отнесите в место для буккроссинга.
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