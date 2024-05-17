Бесполезные вещи в вашем доме, которые вы годами храните

Рассказываем, с чего лучше начать расхламление квартиры.







Часто мы и сами не замечаем, как в доме накапливается огромное количество совершенно не нужных вещей. А между тем «расхламление» помогает не только взглянуть на свое жилище по-новому, но и провести своеобразную ментальную перезагрузку. Если вы все же решитесь избавиться от лишнего — рассказываем, с каких вещей стоит начать.

Старое нижнее белье

Пустые коробки

Ненужные одежда и обувь

Ненужные украшения

Провода и чехлы от старых телефонов

Бумажный мусор

Просроченные косметика и лекарства

Сломанные (или ненужные) игрушки

Посуда с повреждениями

Парные вещи без пары

Неинтересные книги

Даже если вы — единственный человек, который видит, что на вас под одеждой, не следует годами надевать и хранить одно и то же заношенное белье. Переберите ящики с трусиками и бюстгальтерами и честно ответьте себе на вопрос — от каких из них давно пора избавиться.Порой мы зачем-то долго храним пустые коробки из-под техники или обуви. Но если в ближайшее время вы не собираетесь переезжать и задействовать коробки для перевоза вещей — лучше сдать их в переработку (или просто выбросить).Речь о тех самых вещах, которые без дела висят в шкафу уже не первый сезон. Возможно, вам больше не подходит размер, возможно — вам некуда выйти в том пышном вечернем платье, а возможно — вещь вам просто разонравилась. Все это — резонные причины для того, чтобы избавиться от одежды или обуви. Если вещи в хорошем состоянии — продайте их или отдайте на благотворительность, если нет — просто выбросьте или сдайте в переработку.Украшения, которые долго лежат нетронутыми, тоже — кандидат на вылет из вашей квартиры. Лучше подарите их подруге или выставите на продажу.Еще одна (после пустых коробок) необъяснимая привычка — хранить старые зарядки и чехлы от телефонов, которыми вы уже не пользуетесь.Признайте, что все это вам больше никогда не пригодится и смело отправляйте провода в урну.Старые записки, гарантийные чеки, контракты, которые больше не нужны, — все это порой хранится у людей десятилетиями. Лучше соберите бумаги в пакет и отправьте вслед за старыми зарядными устройствами.Отдельный (и необходимый) пункт при «расхламлении» — перебрать ящики с косметикой и лекарствами и проверить каждое средство на срок годности. Просроченные баночки и таблетки — сразу в мусорную корзину.Если у вас в доме дети — тщательно перебрать стоит и коробки с игрушками. Сразу избавьтесь от сломанных, а следом — от тех, которые ваш ребенок уже давно перерос и/или забросил. Если найдете время отнести ненужные игрушки в ближайший детский дом — и вовсе сделаете очень хорошее дело.Чашки и тарелки со сколами тоже подлежат утилизации. Помимо того, что подбитая посуда — это некрасиво, она еще и вредна для здоровья (места сколов могут выделять токсичные вещества).Неважно, как сильно вы обожаете конкретные носки, перчатки или серьги, нет смысла их хранить, если один предмет из пары утерян.Домашняя библиотека — не только кладезь знаний, но и пылесборник. Переберите книги и решите, какие из них вы точно больше никогда не перечитаете. А потом отдайте их друзьям, продайте или отнесите в место для буккроссинга.