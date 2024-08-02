15 самых необычных и нелепых запретов, которые действуют в разных странах

Dura lex, sed lex!!!

1. Кетчуп

Нелепый запрет на кетчуп.

2. Синие джинсы

Нелепый запрет на синие джинсы.

3. Желтая одежда

Нелепый запрет на желтую одежду.

4. Путешествие во времени

Нелепый запрет на путешествие во времени.

5. Омофон (игра слов)

Нелепый запрет на омофон.

6. Танцы

Нелепый запрет на танцы.

7. McDonald's

Нелепый запрет на McDonald's.

8. Хмурое выражение лица

Нелепый запрет на хмурое выражение лица.

9. Смерть в Вестминстере

Нелепый запрет на смерть в Вестминстере.

10. Жасмин

Нелепый запрет на жасмин.

11. Черные автомобили

Нелепый запрет на черные автомобили.

12. Имена

Нелепый запрет на имена.

13. Прогулки с мороженым в кармане

Нелепый запрет на прогулки с мороженым в кармане.

14. Наказание детей

Нелепый запрет на наказание детей.

15. Создание уродливого вида морды у собаки

Нелепый запрет на создание уродливого вида морды у собаки.

Да, да, да...