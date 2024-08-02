Кухонная реанимация: самый простой способ, как спасти подгоревшую сковородку

Как избавиться от следов нагара на сковороде с помощью подручных средств

С кем не бывает?

Вооружаемся

Шаг 1

Налейте на сковородку воды так, чтобы покрыть дно

Шаг 2

Добавьте уксус

Шаг 3

Ставьте сковороду на огонь и доведите до кипения

Шаг 4

Снимайте сковороду с огня, добавляйте две ложки соды и смотрите , как она резво пузырится

Шаг 5

Выливайте гремучую смесь, а вместе с ней и растворённые частицы нагара. Вымойте сковородку, как обычно

Шаг 6 (дополнительный)

Если несколько пятен упрямо не хотят покидать сковородку , потрите их жёсткой мочалкой с небольшим количеством соды

Аварии, как будто и не бывало .