Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

У японцев много особенностей: детей они воспитывают иначе, чем это делают в Европе. Вполне возможно, именно этот факт делает Японию такой крутой и успешной страной, побывать в которой мечтают практически все.
Рассказываем об уникальной системе образования, из которой мы могли бы многое перенять.
Сначала манеры — потом знания
Японские школьники не сдают экзаменов до 4-го класса (когда им исполняется 10 лет), только пишут небольшие самостоятельные. Считается, что в первые три года обучения академические знания — это не самое главное. Акцент делается на воспитании, детей учат уважению к другим людям и животным, великодушию, способности к сочувствию, поиске истины, самоконтролю и бережному отношению к природе.
Начало учебного года приходится на 1 апреля
Когда в большинстве стран дети заканчивают учебу, японцы отмечают свое 1 сентября. Начало года совпадает с одним из самых красивых явлений — цветением сакуры. Так они настраиваются на возвышенный и серьезный лад. Академический год состоит из трех триместров: с 1 апреля по 20 июля, с 1 сентября по 26 декабря и с 7 января по 25 марта. Таким образом, японцы отдыхают 6 недель на летних каникулах и по 2 недели зимой и весной.
В японских школах нет уборщиц, ребята сами убирают помещения
Каждый класс по очереди убирает кабинеты, коридоры и даже туалеты. Так ребята с ранних лет учатся работать в коллективе и помогать друг другу. К тому же после того как школьники потратили столько времени и труда на уборку, им вряд ли захочется мусорить. Это учит их уважению к своему труду, а также труду других людей и бережному отношению к окружающей среде.
В школах готовят только стандартизированные обеды, которые дети съедают в классе вместе с другими учениками
В начальной и средней школе для ребят готовят специальные ланчи, меню которых разрабатывают не только повара, но и медицинские работники, чтобы еда была максимально здоровой и полезной. Все одноклассники обедают вместе с учителем в кабинете. В подобной неформальной обстановке они больше общаются и выстраивают доброжелательные отношения.
Огромной популярностью пользуется дополнительное образование
Уже в начальных классах дети начинают посещать частные и подготовительные школы, чтобы попасть в хорошую среднюю, а потом и старшую школу. Занятия в таких местах проходят по вечерам, и в Японии очень типичное явление, когда в 21:00 общественный транспорт заполняют дети, которые спешат домой после дополнительных уроков. Они занимаются даже по воскресеньям и на каникулах, учитывая, что в среднем школьный день длится от 6 до 8 часов. Неудивительно, что по статистике в Японии почти нет второгодников.
Помимо обычных уроков школьников учат искусству японской каллиграфии и поэзии
Принцип японской каллиграфии, или шодо, очень прост: бамбуковую кисть макают в чернила и плавными мазками рисуют иероглифы на рисовой бумаге. В Японии шодо ценится не меньше обычной живописи. А хайку — это национальная форма поэзии, которая лаконично представляет природу и человека как единое целое. Оба предмета отражают один из принципов восточной эстетики — соотношение простого и изящного. Занятия учат детей ценить и уважать свою культуру с ее вековыми традициями.
Все школьники должны носить форму
Начиная со средней школы каждый ученик обязан носить униформу. Многие школы имеют свою форму, но традиционно для мальчиков это одежда в военном стиле, а для девочек — матроски. Правило призвано дисциплинировать учащихся, поскольку сама одежда создает рабочий настрой. Также одинаковая форма помогает сплотить одноклассников.
Процент посещаемости занятий в школе составляет 99,99%
Сложно представить и одного человека, который ни разу в жизни не прогуливал занятия в школе, а тут целая нация. Также японские школьники почти никогда не опаздывают на занятия. А 91% школьников всегда слушают учителя. Какая еще страна может похвастаться подобной статистикой?
Результаты одного выпускного экзамена решают все
По окончании старших классов школьники пишут один тест, который решает, поступят они в вуз или нет. Выпускник может выбрать только одно учреждение, и то, каким оно будет, определит размер будущей зарплаты и уровень жизни в целом. При этом конкуренция очень велика: 76% выпускников продолжают обучение после школы. Именно поэтому в Японии популярно такое выражение, как «экзаменационный ад».
Университетские годы — лучшие каникулы в жизни
Неудивительно, что после многих лет беспрерывной подготовки к поступлению и «экзаменационного ада» японцам хочется сделать небольшой перерыв. Так вышло, что он приходится на университетские годы, которые считаются самыми легкими и беззаботными в жизни каждого японца. Отличный отдых перед работой, к которой японцев с детства научили подходить не только с ответственностью, но и с большой любовью как к делу своей жизни.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии