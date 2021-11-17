Как учат детей в школах Японии, одной из самых крутых стран мира

У японцев много особенностей: детей они воспитывают иначе, чем это делают в Европе. Вполне возможно, именно этот факт делает Японию такой крутой и успешной страной, побывать в которой мечтают практически все.



Рассказываем об уникальной системе образования, из которой мы могли бы многое перенять.









Сначала манеры — потом знания

Начало учебного года приходится на 1 апреля

В японских школах нет уборщиц, ребята сами убирают помещения

В школах готовят только стандартизированные обеды, которые дети съедают в классе вместе с другими учениками

Огромной популярностью пользуется дополнительное образование

Помимо обычных уроков школьников учат искусству японской каллиграфии и поэзии

Все школьники должны носить форму

Процент посещаемости занятий в школе составляет 99,99%

Результаты одного выпускного экзамена решают все

Университетские годы — лучшие каникулы в жизни