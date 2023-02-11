Тайны парсов: Самые богатые и грамотные жители Индии, подарившие миру легендарного Фредди Меркьюри

Почему они покинули Иран и с чем пришли на новое место

Империя сасанидов, которая пала под натиском ислама, была развитым и процветающим государством, просуществовав больше четырех веков

Семья парсов, 1886 год, Бомбей. Источник: reddit.com

От простого труда к ведущим ролям в экономике и политике Индии

Свет и огонь зороастрийцы почитают особенно

Фархан Ахтар, индийский актер из парсов. Источник: desimartini.com

Храм зороастрийцев Аташ Бехрам в Мумбаи. Источник: wikipedia.org

Для записи священных текстов Авесты зороастрийцы разработали отдельный язык. Источник: wikipedia.org

Что происходит с парсами сейчас?

Навджот, 1985 год. Источник: thefridaytimes.com

Парсы и по сей день сохраняют старые традиции - при проведении ритуалов и церемоний, например.

Дахма (башня молчания) в Иране, больше не используемая. Источник: wikipedia.org