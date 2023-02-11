Тайны парсов: Самые богатые и грамотные жители Индии, подарившие миру легендарного Фредди Меркьюри

Народ, к которому принадлежал вокалист группы Queen Фредди Меркьюри, когда-то очень давно оставил родные земли и отправился создавать новую жизнь в чужие страны. Спустя несколько веков эта община была богаче остальных и влияла и на бизнес, и на политику. Речь не о евреях, но о схожей с ними в чем-то общности – о парсах, которые успешно сохраняют свою идентичность и традиции на протяжении многих веков, но рискуют из-за этого исчезнуть уже в обозримом будущем.
Почему они покинули Иран и с чем пришли на новое место
Слово «парсы» происходит от «персы», а с санскрита его можно переводить еще и как «тот, кто подает милостыню»: этот народ огромное внимание уделяет благотворительности, даже вместо могил после смерти одного из членов общины издавна было принято создавать какой-либо благотворительный проект. Впервые парсы были упомянуты в ассирийской летописи IX века до н.э., а с XIV века записи о них оставляли французские монахи.
Империя сасанидов, которая пала под натиском ислама, была развитым и процветающим государством, просуществовав больше четырех веков
О том, каким был исход парсов из Ирана, рассказывает Кисса-и-Санджан, эпическое повествование о первых зороастрийцах, поселившихся на индийских землях. Это единственный источник сведений о тех событиях, записанный, к тому же, через шесть веков после того, как парсы покинули родину. Поэтому история этого народа может восприниматься и как собрание легенд, правда, сами парсы считают эти записи достоверными, документальными сведениями, на них основываются рассказы о первых десятилетиях скитаний и налаживания жизни в чужих краях.
Парсы бежали из Ирана, когда с началом исламских завоеваний пала империя Сасанидов. В те времена на огромной территории этого ближневосточного государства исповедовали, главным образом, зороастризм, религию, о которой упоминал еще Геродот и которая сохранялась у персов несмотря на завоевания Александра Македонского и - позже - появления христианства. Зороастрийцы верят в единого бога Ахура-Мазда и пророка Заратустру, а основывается религия на концепции добра и зла и свободного выбора человеком той или иной стороны.
Семья парсов, 1886 год, Бомбей. Источник: reddit.com
Стремясь сохранить свою веру, с приходом мусульман некоторые из персов решились на бегство. Считается, что это были жители Большого Хорасана на северо-востоке Ирана. То ли в VII веке, то ли позже (точных данных летопись не дает) несколько тысяч человек направились на восток, где в итоге попросили у индуистского правителя разрешения поселиться на полуострове Гуджарат на северо-западе Индостана. Король согласился, выдвинув предварительно несколько требований.
Говорить на местном языке гуджарати, женщинам – носить сари, а еще – отказаться от пользования оружием. Парсы согласились и осели среди индийцев, основав сначала небольшую сельскохозяйственную общину. Первые десятилетия и даже века были трудными, «в эмиграции» приходилось заниматься простыми ремеслами и выживать за их счет, но спустя некоторое время община парсов добилась не только финансового благополучия, но и политического влияния.
От простого труда к ведущим ролям в экономике и политике Индии
Свет и огонь зороастрийцы почитают особенно
Они держались вместе и строго чтили обычаи своей родины и своей религии. Проводили обязательные для зороастрийцев ритуалы, включая посвящение – навджот, по своей сути напоминающее иудейскую бар-мицву, только осуществляемое и в отношении девочек тоже. Избегали браков с чужаками и всячески приветствовали создание семей членами общины. Особенное внимание уделяли образованию – и по сей день парсы бьют рекорды по уровню грамотности – среди индийцев и не только (98 % грамотного населения при среднем по стране 64,8 %).
Фархан Ахтар, индийский актер из парсов. Источник: desimartini.com
Не изолируясь от местного населения, зороастрийцы в Индии избежали растворения в местной культуре, отказавшись от совсем небольшого количества правил: например, пришлось оставить в прошлом классовое и социальное деление среди парсов, довольно сложное – иначе возникали бы серьезные трудности при заключении браков, ведь община не была многочисленной. Зато приняли кастовую организацию индийского общества, чтобы проще было сохранять обособленность.
А дальше – упорная работа, успешные коммерческие проекты, нравственные ориентиры, диктуемые религией – и вот уже парсы выходят на новую ступень, приобретая все большее влияние в азиатском мире. Когда в XVII веке свою экспансию в Индии начала Англия, именно парсам доставались места в коммерческих предприятиях и политические должности: те же получали возможность развивать инфраструктуру для своей общины. Так главным городом парсов стал Бомбей (нынешний Мумбаи).
К XVIII веку члены общины были не только уважаемыми, но и богатыми людьми, и достижения парсов в разных областях впечатляют: они руководили Ост-Индской компанией, создали первую биржу, строили университеты, заводы, общественные больницы, открывали газеты и типографии, участвовали в политической жизни Индии и других государств. Не забывали и о сохранении своей культуры: появлялись парсийские театры, школы, книги.
Храм зороастрийцев Аташ Бехрам в Мумбаи. Источник: wikipedia.org
Для общения и решения разных вопросов парсы объединяются в анджуманы, которые в первую очередь действуют как благотворительные организации. Крупнейшим органом местного самоуправления у парсов является панчаят, расположенный в Мумбаи, он же стал старейшим и крупнейшим в городе благотворительным учреждением. Этот вид общественной деятельности у парсов считается едва ли не главным.
Примечательно, что парсийские жрецы из Гуджарата вплоть до XVI века обращались к оставшимся в Иране зороастрийцам за разъяснениями о правильности тех или иных канонических правил. Например, спрашивали о том, можно ли использовать чернила, произведенные не зороастрийцем, для переписывания священных текстов Авесты. Так парсы заботились о сохранении традиций своей веры – жрецы Ирана, пусть и находящегося под гнетом исламских завоевателей, воспринимались как хранители истинной веры.
Для записи священных текстов Авесты зороастрийцы разработали отдельный язык. Источник: wikipedia.org
Особое значение зороастрийцы придают огню и свету, создавая храмы, где жрецы поддерживают огонь на протяжении многих лет. Так поступали и парсы в Индии. Для священного места собирают шестнадцать типов огня, включая огонь от молнии, от очага, от пекаря, кузнеца и другие. После длительного ритуала очищения, который может длиться целый год, огонь размещают в храме «аташкадэ».
Что происходит с парсами сейчас?
Навджот, 1985 год. Источник: thefridaytimes.com
Даже тот, кто совершенно не знаком с общиной парсов, знает имя Фредди Меркьюри, которое стало псевдонимом Фарруха Булсары из парсийской семьи. Кроме него, успеха и известности добились многие его соплеменники – политики, ученые, юристы, писатели, актеры и представители других профессий. Парсом был муж Индиры Ганди Фероз Ганди, премьер-министр Индии.
И сейчас значительное число жителей Мумбаи принадлежат к общине парсов, а за пределами Индии их можно встретить в Африке, США, Европе и Австралии, небольшие общины есть и на территории бывшего СССР. Тем не менее, количество парсов стремительно сокращается – так, что в ближайшие десятилетия этот народ может исчезнуть. Главные причины – эмиграция молодежи, отказ женщин от заключения брака в пользу карьеры, а кроме того – трудности с выбором мужа/жены, ведь парсы по-прежнему скептически относятся к бракам с представителями других народов. Кстати, генетически они по-прежнему ближе к иранцам, чем к индийцам.
Парсы и по сей день сохраняют старые традиции - при проведении ритуалов и церемоний, например.
Настоящим парсом считается тот, чьи родители являются парсами и кто был посвящен в зороастрийскую религию через навджот. Эту процедуру проходят дети не младше семи лет – во время ритуала приходится произносить молитвы. Навджот, как и парсийская свадьба, интересны и связаны с многими правилами, но не так поражают воображение, как другая древняя традиция зороастрийцев – отдавать тела умерших на растерзание стервятников.
Зороастризм считает стихии земли, огня и воды священными, чистыми, а смерть воспринимается как высшая степень «загрязнения». Поэтому тело человека после смерти располагали на специальных башнях молчания. Конструкция традиционно предусматривала на крыше башни три кольца, внешнее отводилось для тел мужчин, среднее – женщин и внутреннее – детей. Останки размещались под солнечными лучами и предназначались стервятникам; кости через некоторое время складывали в ямы с раствором извести. Все, что оставалось, после прохождения нескольких фильтров из угля и песка возвращалось в море.
Дахма (башня молчания) в Иране, больше не используемая. Источник: wikipedia.org
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