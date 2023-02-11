7 правильных книг, которые могут заменить поход к психологу

«Метод «Генезис»: полюби себя больше семьи и работы»

«Метод «Генезис»: полюби себя больше семьи и работы».

«Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку»

«Любовь к себе. 50 способов повысить самооценку».

«Год заботы о себе. Одна привычка в месяц на пути к здоровью и счастью»

«Год заботы о себе. Одна привычка в месяц на пути к здоровью и счастью».

«Сила доброты. Как с помощью эмпатии менять мир к лучшему»

«Сила доброты. Как с помощью эмпатии менять мир к лучшему».

«Счастье в трудные времена»

«Счастье в трудные времена».

«Хватит быть хорошим! Как перестать подстраиваться под других и стать счастливым»

«Хватит быть хорошим! Как перестать подстраиваться под других и стать счастливым».

«Депрессия отменяется. Как вернуться к жизни без врачей и лекарств»

«Депрессия отменяется. Как вернуться к жизни без врачей и лекарств»