Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Киевская Русь
    Мы живем только в молодости. Дальше уже идет сожаление о молодости.Весёлое ретро: Шу...
  • Елена Ульянова
    чтоб вы сдохли - все, причастные к убийству льваНациональный парк...
  • Елена Ульянова
    я даже не стала дочитывать. мне скоро будет 53 года, и я 1968 года рождения. автору статьи явно трудно давалась матем...Секреты «Три плюс...

Россия глазами иностранцев: Фотографии немецкого туриста, посетившего страну в 1992 году


Фотографии России 1992 года, сделанные германским туристом.

Фотографии России 1992 года, сделанные германским туристом.

После развала СССР интерес иностранцев к России существенно возрос. Многие хотели своими глазами увидеть, как живут люди в стране победившего в 1917 социализма, которая с крахом развалилась в 1990-м. Фотографии, собранные в это обзоре, яркая иллюстрация жизни в России начала 1990-х.

1. Весенняя прогулка


Бабушка присматривает за играющей внучкой с парковой скамейки.

Бабушка присматривает за играющей внучкой с парковой скамейки.

 

2. Российские мальчишки


Неожиданная и волнующая встреча мальчиков с иностранным туристом – будет что рассказать друзьям.

Неожиданная и волнующая встреча мальчиков с иностранным туристом – будет что рассказать друзьям.

 

3. Золотой шпиль


Красивое архитектурное сооружение с золотым куполом, выделяющимся на фоне серого неба, привлекло внимание гостя из Германии.

Красивое архитектурное сооружение с золотым куполом, выделяющимся на фоне серого неба, привлекло внимание гостя из Германии.

 

4. Бодрящее чтение


Мужчины, которые похожи на агентов КГБ, коротают время в парке за чтением и обсуждением прочитанной литературы.

Мужчины, которые похожи на агентов КГБ, коротают время в парке за чтением и обсуждением прочитанной литературы.

 

5. Религиозная достопримечательность


Православная церковь с несколькими раскрашенными куполами не могла не привлечь внимания среди мартовской серости.

Православная церковь с несколькими раскрашенными куполами не могла не привлечь внимания среди мартовской серости.

 

6. Городская улица


Ужасное состояние российских дорог также не укрылось от взгляда иностранного гостя.

Ужасное состояние российских дорог также не укрылось от взгляда иностранного гостя.

 

7. Горячие пирожки


Прямо на улицах города бойкие продавцы успешно торговали жареными пирожками и свежим хлебом.

Прямо на улицах города бойкие продавцы успешно торговали жареными пирожками и свежим хлебом.

 

8. Уличная торговля


Бабушки-торговки с выставленными на продажу «домашними» вещами – настоящий российский секонд-хенд.

Бабушки-торговки с выставленными на продажу «домашними» вещами – настоящий российский секонд-хенд.

 

9. Частная стройка


Представитель правоохранительных органов России, которого что-то заинтересовало на строительной площадке.

Представитель правоохранительных органов России, которого что-то заинтересовало на строительной площадке.

 

10. Экстрим-такси


Турист из Германии запечатлел городское такси, которое отчаянно нуждалось в срочном посещении автомобильной мойки.

Турист из Германии запечатлел городское такси, которое отчаянно нуждалось в срочном посещении автомобильной мойки.

 

11. Праздное любопытство


Содержание чужого кошелька явно вызвало любопытство окружающих покупателей, стоящих в очереди.

Содержание чужого кошелька явно вызвало любопытство окружающих покупателей, стоящих в очереди.

 

12. Памятник архитектуры


Банковский мост в Санкт-Петербурге с мифическими крылатыми львами, которых часто ошибочно принимают за грифонов.

Банковский мост в Санкт-Петербурге с мифическими крылатыми львами, которых часто ошибочно принимают за грифонов.

 

13. Точное расписание


Ожидающие люди коротают время, рассматривая расписание, которое расположено на специальных стендах под открытым небом.

Ожидающие люди коротают время, рассматривая расписание, которое расположено на специальных стендах под открытым небом.

 

14. Русская женщина


Россия глазами иностранцев: Фотографии немецкого туриста, посетившего страну в 1992 году

Искренняя женская улыбка, запечатленная германским туристом среди городской суеты.

 

15. Отдыхающие крылья


Аэровокзал Ростов-на-Дону в то время был единственным международным аэропортом Ростовской области.

Аэровокзал Ростов-на-Дону в то время был единственным международным аэропортом Ростовской области.

 

16. Девушки-подружки


Российские девушки, встреченные туристом из Германии на улицах одного из городов.

Российские девушки, встреченные туристом из Германии на улицах одного из городов.

 

17. Случайный прохожий


Интересные лица российских жителей привлекали внимание германского туриста не менее, чем городская архитектура.

Интересные лица российских жителей привлекали внимание германского туриста не менее, чем городская архитектура.

 

18. Российский билборд


Рекламный щит, расположенный на одной из остановок общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

Рекламный щит, расположенный на одной из остановок общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

 

19. Нижегородский Дворец Спорта Профсоюзов


Так выглядел культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1965-м году, до проведения реконструкции в 2007-м.

Так выглядел культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1965-м году, до проведения реконструкции в 2007-м.

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Россия глазами иностранцев: Фотографии немецкого туриста, посетившего страну в 1992 году

И не забудьте:
Россия глазами иностранцев: Фотографии немецкого туриста, посетившего страну в 1992 годуПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх