Россия глазами иностранцев: Фотографии немецкого туриста, посетившего страну в 1992 году

Фотографии России 1992 года, сделанные германским туристом.

1. Весенняя прогулка

Бабушка присматривает за играющей внучкой с парковой скамейки.

2. Российские мальчишки

Неожиданная и волнующая встреча мальчиков с иностранным туристом – будет что рассказать друзьям.

3. Золотой шпиль

Красивое архитектурное сооружение с золотым куполом, выделяющимся на фоне серого неба , привлекло внимание гостя из Германии.

4. Бодрящее чтение

Мужчины, которые похожи на агентов КГБ, коротают время в парке за чтением и обсуждением прочитанной литературы.

5. Религиозная достопримечательность

Православная церковь с несколькими раскрашенными куполами не могла не привлечь внимания среди мартовской серости.

6. Городская улица

Ужасное состояние российских дорог также не укрылось от взгляда иностранного гостя.

7. Горячие пирожки

Прямо на улицах города бойкие продавцы успешно торговали жареными пирожками и свежим хлебом.

8. Уличная торговля

Бабушки-торговки с выставленными на продажу «домашними» вещами – настоящий российский секонд-хенд.

9. Частная стройка

Представитель правоохранительных органов России, которого что-то заинтересовало на строительной площадке.

10. Экстрим-такси

Турист из Германии запечатлел городское такси, которое отчаянно нуждалось в срочном посещении автомобильной мойки.

11. Праздное любопытство

Содержание чужого кошелька явно вызвало любопытство окружающих покупателей, стоящих в очереди.

12. Памятник архитектуры

Банковский мост в Санкт-Петербурге с мифическими крылатыми львами, которых часто ошибочно принимают за грифонов.

13. Точное расписание

Ожидающие люди коротают время, рассматривая расписание, которое расположено на специальных стендах под открытым небом.

14. Русская женщина

Искренняя женская улыбка, запечатленная германским туристом среди городской суеты.

15. Отдыхающие крылья

Аэровокзал Ростов-на-Дону в то время был единственным международным аэропортом Ростовской области.

16. Девушки-подружки

Российские девушки, встреченные туристом из Германии на улицах одного из городов.

17. Случайный прохожий

Интересные лица российских жителей привлекали внимание германского туриста не менее, чем городская архитектура.

18. Российский билборд

Рекламный щит, расположенный на одной из остановок общественного транспорта в Нижнем Новгороде .

19. Нижегородский Дворец Спорта Профсоюзов

Так выглядел культурно-развлекательный комплекс, построенный в 1965-м году, до проведения реконструкции в 2007-м.