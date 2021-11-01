Как угробить «автомат»: чего не стоит делать на машине с АКПП

1. Буксировка автомобиля с АКПП

Машину «автоматом» можно буксировать только с включенным мотором. Если же это невозможно, то тогда лучше обратиться за помощью эвакуатора. |Фото: afscars.ro

2. Буксировка автомобилем с АКПП

АКПП не любит буксировку в любом виде. | Фото: content.choiz.me

3. Включение режима «паркинг» в движении

Если часто включать режим Р на ходу, можно сломать фиксатор положения «паркинг». | Фото: saddoboxing.com

4. Длительные пробуксовки

После таких «упражнений» блок управления КП скорее всего переведет автомобиль в аварийный режим работы. | Фото: vk.com

5. Смазка, смазка и еще раз смазка

Очень важно следить, чтобы механизм коробки не испытывал масляного голодания. | Фото: roadpart.ru