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Как угробить «автомат»: чего не стоит делать на машине с АКПП


Как угробить «автомат»: чего не стоит делать на машине с АКПП

Автомобили с автоматической коробкой передач становятся все более популярными. Это и понятно – ими комфортнее управлять, они требуют от водителя меньше навыков и умений. Однако, несмотря на всю простоту управления, АКПП – это очень сложный механизм, который поломать намного проще, чем ту же механику, и ремонт которого стоит совсем недешево. О том, чего не стоит делать, чтобы «автомат» служил верой и правдой долгие годы - поговорим далее в подборке.

1. Буксировка автомобиля с АКПП


Машину «автоматом» можно буксировать только с включенным мотором. Если же это невозможно, то тогда лучше обратиться за помощью эвакуатора. |Фото: afscars.ro

Машину «автоматом» можно буксировать только с включенным мотором. Если же это невозможно, то тогда лучше обратиться за помощью эвакуатора. |Фото: afscars.ro

 

Буксировка – один из самых щекотливых вопросов для машин с АКПП. Дело в том, что «автомат», в отличии от механики, имеет постоянную связь с ведущими колесами. Из-за этого механизм коробки при буксировке будет приводиться в движение от их вращения. В таком случае, внутренности АКПП будут нуждаться в постоянной смазке. А масляный насос работает только при включенном двигателе.

Если же буксировать машину с выключенным мотором, то детали коробки передач быстро перегреются и получат серьезные повреждения. Из этого можно сделать вывод, что машину с «автоматом» можно буксировать только с включенным мотором.
Если же это невозможно, то тогда лучше обратиться за помощью эвакуатора.

2. Буксировка автомобилем с АКПП


АКПП не любит буксировку в любом виде. | Фото: content.choiz.me

АКПП не любит буксировку в любом виде. | Фото: content.choiz.me

 

Автоматические трансмиссии плохо переносят и быстро перегреваются при превышении разрешенной тяговой нагрузки. А перегрев автомата – прямая дорога на сервис. Поэтому, лучше отказать соседу в буксировке его «двухсотого крузака» на сервис, особенно, если у вас Ford Fiesta. Ее коробка точно не рассчитана на такие нагрузки.

3. Включение режима «паркинг» в движении


Как угробить «автомат»: чего не стоит делать на машине с АКПП

Если часто включать режим Р на ходу, можно сломать фиксатор положения «паркинг». | Фото: saddoboxing.com

 

При включении режима Р на ходу сильнейшему износу подвергается фиксатор положения «паркинг». Если часто такое практиковать, его и вовсе можно сломать.

4. Длительные пробуксовки


После таких «упражнений» блок управления КП скорее всего переведет автомобиль в аварийный режим работы. | Фото: vk.com

После таких «упражнений» блок управления КП скорее всего переведет автомобиль в аварийный режим работы. | Фото: vk.com

 

Еще одна беда автоматов. Длительные пробуксовки, когда автомобиль застрял в снегу и грязи, ведут к перегреву коробки и подгоранию фрикционов. Поэтому, застряв на автомобиле с АКПП, лучше сразу искать помощи, а не пытаться выбираться самому. Все равно, после таких «упражнений» блок управления КП скорее всего переведет автомобиль в аварийный режим работы и из ловушки самостоятельно уже точно не выбраться. А коробка подвергнется серьезнейшим перегрузкам впустую. Ранее, специалисты сайта Novate.ru рассказывали, как выбраться из песчаной и снежной ловушки.

5. Смазка, смазка и еще раз смазка


Очень важно следить, чтобы механизм коробки не испытывал масляного голодания. | Фото: roadpart.ru

Очень важно следить, чтобы механизм коробки не испытывал масляного голодания. | Фото: roadpart.ru

 

Чтобы АКПП служила как можно дольше, в ней необходимо регулярно менять масло в соответствии с техническими требованиями. Также, очень важно следить, чтобы механизм коробки не испытывал масляного голодания. Такое может случиться, например, после длительной парковки под уклоном. В таком случае масло отливает от насоса, и первое время после запуска он не моет создать необходимого давления.

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Как угробить «автомат»: чего не стоит делать на машине с АКПП

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Как угробить «автомат»: чего не стоит делать на машине с АКПППодписаться на мой Instagram
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