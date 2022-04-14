15 способов «прокачать» дизайн холодильника

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15 простых способов облагородить дизайн холодильника

Холодильник редко можно назвать самым привлекательным элементом интерьера. Скорее, его внешний вид стандартно приемлем. Но некоторым счастливчикам достаются в наследство такие “красавцы”, что без слез и не взглянешь. Не беда: немного фантазии



Холодильник редко можно назвать самым привлекательным элементом интерьера. Скорее, его внешний вид стандартно приемлем. Но некоторым счастливчикам достаются в наследство такие “красавцы”, что без слез и не взглянешь. Не беда: немного фантазии , свободного времени, и даже самый захудалый холодильник превратится в стильную дизайнерскую вещицу.

1. Обклеить его виниловыми наклейками

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

2. Нет времени ждать заказ с виниловыми наклейкам? Цветной скотч из ближайшего магазина канцелярии тоже сойдет.

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

3. Превратить его в доску для записей мелом

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

4. Или даже записывать не его поверхности “меню” на сегодня. Или сорта хранящегося внутри пива.

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

5. Покрасить холодильник с помощью простого геометричного трафарета

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

6. Или просто самой яркой краской в доме

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

7. Украсить поверхность холодильника жизнерадостными “горохами”

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

8. Сделать стильный декор из самоклеящейся бумаги

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

9.Или даже рулона обоев

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

10.Сделать неформальный дизайн из старых комиксов и наклеек

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

11.Есть парочка ненужных дверец от шкафчиков? Вы знаете, что делать.

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

12. Почему бы не превратить холодильник в “ТАРДИС”?

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

13. Замаскировать его под платяной шкаф

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

14. Или средневековый сундук

15 простых способов облагородить дизайн холодильника

15.Или даже легендарный усилитель (если у вас совсем много денег и серьёзные музыкальные пристрастия)

15 простых способов облагородить дизайн холодильника .

Самый простой холодильник будет выглядеть круто, если:Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: