Недетские картинки: 6 популярных стилей и 17 примеров оригинальных татуировок

Популярные стили татуировок.
Татуировки делают из самых разных побуждений. Для одних это просто украшение, для других – способ самовыражения, для третьих и вовсе искусство. Для некоторых татуировка это все и сразу. Со временем тату стало настолько популярным, что в нем даже выделились свои стили. Примеры наиболее популярных из них мы собрали в своем обзоре.
1. Блэкворк
Узоры в стиле Блэкворк.
Сложные ажурные узоры на черном фоне прекрасно смотрятся на спине у девушки.
Мандала в стиле Орнаментал с черным треугольником по центру.
Очень часто мастера совмещают стиль Блэквор с другими стилями, чтобы получить действительно уникальный рисунок.
Рукава в стиле Блэкворк.
Черные рукава с белыми розами выглядят очень необычно и эффектно.
2. Нео-традишнл
Тату «Пингвин».
Красочная татуировка в стиле Нео-традишнл с изображением пингвина.
Портрет девушки в стиле Нео-традишнл.
Цветы, бабочки, девушки - традиционные сюжеты для тату в стиле Нео-традишнл.
Татуировка с изображением Тигра.
Яркая, детализированная татуировка с изображением тигра, цветов и бабочек.
3 Графика
Тату «Ракушка» в графическом стиле.
Четкое изображение ракушки с хорошо заметной штриховкой и тенями, что является отличительной особенностью стиля.
Татуировка «Солнечная система».
Черно-белая татуировка в графическом стиле.
Тату «Фламинго».
Очаровательная татуировка с изображением фламинго.
4. Акварель
Тату «Яблоко» в стиле Акварель.
Изображение яблока на фоне разноцветных мазков.
Татуировка с изображением слона.
Мастерское изображение слона с плавными цветовыми переходами и четкими тенями.
Татуировка «Цветы» в акварельном стиле.
Яркие цветы в акварельном стиле придутся по душе романтичным, экспрессивным и неординарным особам.
5. Нью скул
Татуировка в стиле Нью скул.
Красочное и объемное изображение Стича в стиле Нью Скул.
Татуировка «Алиса в стране чудес».
Для татуировок в стиле Нью скул часто используются смешные персонажи известных мультфильмов, сказок и комиксов.
Татуировка с изображением лисы.
Очаровательная красочная татуировка с изображением игривой лисы.
6. Скетч стайл
Тату «Бант».
Изящная татуировка, похожая на небрежный карандашный набросок.
Татуировка в стиле Скетч.
Татуировка-набросок с изображением волка.
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