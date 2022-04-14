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Недетские картинки: 6 популярных стилей и 17 примеров оригинальных татуировок


Популярные стили татуировок.

Популярные стили татуировок.

Татуировки делают из самых разных побуждений. Для одних это просто украшение, для других – способ самовыражения, для третьих и вовсе искусство. Для некоторых татуировка это все и сразу. Со временем тату стало настолько популярным, что в нем даже выделились свои стили. Примеры наиболее популярных из них мы собрали в своем обзоре.

1. Блэкворк


Узоры в стиле Блэкворк.

Узоры в стиле Блэкворк.

Сложные ажурные узоры на черном фоне прекрасно смотрятся на спине у девушки.
Мандала в стиле Орнаментал с черным треугольником по центру.

Мандала в стиле Орнаментал с черным треугольником по центру.

Очень часто мастера совмещают стиль Блэквор с другими стилями, чтобы получить действительно уникальный рисунок.
Рукава в стиле Блэкворк.

Рукава в стиле Блэкворк.

 


Черные рукава с белыми розами выглядят очень необычно и эффектно.

2. Нео-традишнл


Тату «Пингвин».

Тату «Пингвин».

Красочная татуировка в стиле Нео-традишнл с изображением пингвина.
Портрет девушки в стиле Нео-традишнл.

Портрет девушки в стиле Нео-традишнл.

 


Цветы, бабочки, девушки - традиционные сюжеты для тату в стиле Нео-традишнл.
Татуировка с изображением Тигра.

Татуировка с изображением Тигра.

Яркая, детализированная татуировка с изображением тигра, цветов и бабочек.

3 Графика


Тату «Ракушка» в графическом стиле.

Тату «Ракушка» в графическом стиле.

Четкое изображение ракушки с хорошо заметной штриховкой и тенями, что является отличительной особенностью стиля.
Татуировка «Солнечная система».

Татуировка «Солнечная система».

 


Черно-белая татуировка в графическом стиле.
Тату «Фламинго».

Тату «Фламинго».

Очаровательная татуировка с изображением фламинго.

4. Акварель


Тату «Яблоко» в стиле Акварель.

Тату «Яблоко» в стиле Акварель.

Изображение яблока на фоне разноцветных мазков.
Татуировка с изображением слона.

Татуировка с изображением слона.

 


Мастерское изображение слона с плавными цветовыми переходами и четкими тенями.
Татуировка «Цветы» в акварельном стиле.

Татуировка «Цветы» в акварельном стиле.

Яркие цветы в акварельном стиле придутся по душе романтичным, экспрессивным и неординарным особам.

5. Нью скул


Татуировка в стиле Нью скул.

Татуировка в стиле Нью скул.

Красочное и объемное изображение Стича в стиле Нью Скул.
Татуировка «Алиса в стране чудес».

Татуировка «Алиса в стране чудес».

 


Для татуировок в стиле Нью скул часто используются смешные персонажи известных мультфильмов, сказок и комиксов.
Татуировка с изображением лисы.

Татуировка с изображением лисы.

Очаровательная красочная татуировка с изображением игривой лисы.

6. Скетч стайл


Тату «Бант».

Тату «Бант».

Изящная татуировка, похожая на небрежный карандашный набросок.
Татуировка в стиле Скетч.

Татуировка в стиле Скетч.

Татуировка-набросок с изображением волка.

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Недетские картинки: 6 популярных стилей и 17 примеров оригинальных татуировок

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Недетские картинки: 6 популярных стилей и 17 примеров оригинальных татуировокПодписаться на мой Instagram
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