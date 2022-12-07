Пара-тройка секунд и больше никакого льда: «народный» рецепт для очистки стекол

Каждую зиму одно и то же: стекла автомобиля покрываются ненавистным слоем льда, попытки удаления которого превращаются в настоящее испытание, а иногда и в откровенную пытку. Если на улице случается оттепель и посреди зимы проходит мокрый снег или даже дождь, то ситуация осложняется еще больше с первым же похолоданием. В таких условиях очень важно иметь под рукой рецепт действенного средства для очистки. Как раз об одном таком по-настоящему «народном» средстве сегодня и пойдет речь.
Это серьезная проблема. |Фото: autopeople.ru.
Есть три момента, которые следует уяснить в вопросе борьбы за чистоту лобового стекла от льда. Момент первый – лучше магазинных средств, увы, нет ничего. Только специализированная химия справится с водой, сменившей агрегатное состояние на твердое лучше всего. Стоят такие средства не очень дорого. Обычно в районе 150 рублей. Вот только есть два момента, которые могут серьезно огорчить. Во-первых, постоянно покупать флаконы не доставляет никакого удовольствия. Во-вторых, купленное средство может оказаться бесполезной дешевкой не способной ровным счетом ни на что.
Можно взять магазинное средство. |Фото: automobile-zip.ru.
В такой ситуации есть смысл задуматься над использованием «народных» средств. На самом деле рецептов существует огромное множество. Однако, лучше всего приобрести незамерзающую жидкость (благо зимой их продают на каждом углу) и раздобыть некоторое количество спирта. В дальнейшем две жидкости смешиваются в пропорции 5 частей «незамерзайки» в 1 части спирта и хорошенько перемешиваются. Сразу после этого состав можно наносить на стекло. Несколько минут и лед сам отслоиться при малейшем прикосновении щетки.
Можно сделать самому из незамерзайки. |Фото: sertificat-test.ru.
Напоследок, стоит запомнить еще один профилактический совет для защиты автомобильного стекла от льда. Правда, сработает это только в том случае, если хозяин транспортного средства регулярно следит за сводками гидрометцентра. Так, если стало известно о приближении оттепели, то стоит накрыть стекла автомобиля обычной пищевой пленкой. Тогда весь лед останется на ней и не прилипнет к стеклу.
Помогут спирты. ¦Фото: kto-chto-gde.ru.
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