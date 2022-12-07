Какие традиции зороастрийцы соблюдают с древности до наших дней,а от каких вынуждены были отказаться

Много ли приходится слышать о зороастризме и его традициях? А ведь это вероисповедание существует дольше других мировых религий, сохраняя традиции, которые были знакомы еще современникам царя Дария I и Александра Македонского и не затерялись в последующих веках, несмотря на то, как изменился за это время мир. Почитание огня, особое отношение к собакам, белые одежды и праздник Новруз – лишь немногие из традиций, за которыми скрыта целая история и целый мир.
Истоки зороастризма
Эта религия возникла очень давно, в глубокой древности – она старше иудаизма, и уж тем более – христианства и ислама. Название свое зороастризм получил по имени его основателя и пророка Заратуштры – так это имя произносилось на его родном языке. Греки слегка переиначили – выделив слово «звезда» («астра»), так и получились «Зороастр» и, соответственно, «зороастризм». Вообще же имя пророка, как считается, переводится примерно как «тот, кто может управлять верблюдами». Ничего из ряда вон выходящего в таком имени нет, говорят историки, а потому вполне вероятно, что Заратуштра – персонаж исторический, а не просто часть легенды. Но доказательств тому нет и, наверное, быть не может.
По преданию, откровение Зороастр получил в возрасте тридцати лет, когда однажды ему явился бог Ахура-Мазда, не единственный из существующих в мире божественных сущностей, но главный и самый могущественный, владыка порядочности и справедливости. Нельзя сказать, что Зороастр с нуля создал всю концепцию этого вероучения: иранские и индийские народы уже имели к тому времени устоявшиеся представления о мироустройстве, было в нем место и для божеств, и для героев мифов, существовали и ритуалы, из которых потом разовьется зороастрийский культ огня.
Главный символ зороастризма - фаравахар, солнце и фигура человека с крыльями. Источник: wikipedia.org
Где именно жил Зороастр – определенно не известно, возможно, на территории Иранского нагорья. Широкое распространение религия получила не сразу, но где-то через пятьсот лет после ее появления она была господствующей на Востоке, например, в древних иранских государствах. Цари династии Сасанидов сделали зороастризм главным вероисповеданием не только своей семьи, но и государства.
Интересно, что как в древности общины зороастрийцев состояли из сословия жрецов и сословия воинов-пастухов – тех, кто в мирное время занимался сельским хозяйством, а в случае войны брался за оружие, так и теперь, в современном мире, отголоски того порядка все еще сохраняются. Быть священником (мобедом), например, может только родившийся в этом сословии, стать им нельзя, если появился на свет не сыном мобеда.
Некоторые важные черты вероисповедания зороастрийцев
Главные заповеди зороастризма сводятся к тому, что человеку надлежит постоянно заботиться о своем духовном самосовершенствовании. К родителям следует относиться с уважением и благодарностью, к детям проявлять заботу, к слабым и больным – сострадание. Каждый последователь этой религии следит за тем, чтобы его мысли, его слова и его поступки были добрыми, избегает зла. «Счастье тому, кто желает счастья другим».
За все «злое» в философии зороастризма ответственно божество по имени Ахриман, его армию составляют духи «дэвы». Пока существует мир, доброе и злое начала находятся в противостоянии. Бог Ахура-Мазда создал шестерых бессмертных святых, охраняющих мир, каждый из них отнесен к определенной сфере жизни. Например, Хаурватат – покровительница воды и здоровья. Целью Ахримана является осквернение, загрязнение человека и священных стихий, поэтому для зороастрийцев очень важно соблюдать определенные правила, обеспечивающие чистоту – не только помыслов и поступков, но и одежды, дома, храма.
Священнослужители в зороастризме. Справа - глиняная фигура III-II вв. до н.э.
Нельзя прикасаться к «нечистым» предметам, включая и некоторые растения и животных (например, змей). Чистыми в этом смысле считаются все сельскохозяйственные животные, а кроме них – собаки, особо почитаемые звери, которым, как считается, видны злые духи-дэвы. Традиционная одежда зороастрийца – белая рубаха седре, сверху повязывают пояс кошти, который требуется перевязывать в ряде случаев, например, перед молитвой или в рамках какого-либо обряда. Молиться – обращаться к Ахура-Мазде – следует несколько раз в день. Тексты молитв есть в священной книге зороастрийцев – «Авесте».
Записи «Авесты» появились относительно поздно, на протяжении столетий тексты не существовали в письменной форме, а сохранялись жрецами и передавались устно. Появление «Авесты» датируется примерно V веком н.э. Язык, на котором составлена священная для зороастрийцев книга, называют авестийским, он представляет собой древнеиранское наречие. В состав «Авесты» входят несколько текстов – «Ясна», «Яшты» и «Видевдат», а самая значимая ее часть связана с гимнами Зороастра.
Культ огня и другие традиции зороастрийцев
Другое название зороастрийцев – «огнепоклонники», и действительно, среди других стихий эта занимает в их восприятии особенное место, хотя именно огню как божеству они и не поклоняются. Свет, солнце не только зороастрийцы связывали с высшими силами – это непременное условие жизни, недаром во многих религиях так почитаемы солнце и его символы. Зороастрийцы видят проявление бога в мире в огне, причем разновидностей этого огня для последователей религии существует много.
Храм огня в древнем иранском городе Йезде. Источник: wikipedia.org
Огонь, который есть в человеке, огонь в растениях, огонь домашнего очага, огонь молнии, наконец, священный огонь, который помещают в алтарь и которому поклоняются – все это составляющие большого и сложного культа, традиций, едва ли не самых давних и важных в зороастризме. К огню не разрешалось приближаться «нечистым» – например, больным, женщинам в определенном состоянии или после родов. Издавна строили храмы огня, в некоторых он поддерживается уже столетия. Многие из древних традиций, связанных с огнем, зороастрийцы сохранили и до сих пор.
Жрецы-священники в зороастризме закрывают лица уже много веков: так священный огонь защищают от загрязнения - дыханием и пр.
А вот один из обычаев зороастрийцев, связанный с погребением, подвергся относительно недавно пересмотру и, вероятно, вскоре окончательно сойдет на нет. Смерть, по зороастрийским представлениям, это зло, и мертвый человек не может быть похоронен в земле, предан воде или огню, поскольку тем самым стихия будет осквернена. Поэтому после смерти тело человека размещали в специально выстроенной «башне молчания» – сооружении высотой около 4-5 метров. Там, наверху, оставляли умершего прикованным к башне, а его останки постепенно съедали стервятники и высушивало солнце. Кости потом сбрасывали в специальный колодец.
В настоящее время традиция изменилась – теперь умершего хоронят в могиле, которую предварительно цементируют, – так соприкосновения с землей не происходит и одно из главным правил не нарушается. А всего в мире сейчас насчитывается больше сотни тысяч последователей зороастризма. Согласно «Авесте», впереди мир ждет решающая битва со злом, в которой на стороне добра будет сражаться Спаситель – его пришествие предопределено священными для зороастрийцев книгами.
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