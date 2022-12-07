Для чего художник пририсовывает к «скучным» старым картинам популярных персонажей из фэнтези

Художник по имени Дэйв дает вторую жизнь старым, «подержанным» пейзажам, превращая их в сюрреалистические научно-фантастические сцены. Корректно ли это? Многие из тех, кто видел работы Дэйва, считают, что это просто здорово. Годзилла у старого маяка и Чубакка на туманном берегу лесной речки? Почему бы и нет. И живописно, и современно. Поклонники фэнтези в восторге. Правда, неизвестно, как отнеслись бы сами авторы пейзажей к такому «ремейку», если бы им показали картины в обновленном виде…
Винтажная лавка, которую открыл Дэйв (в период пандемии она работает как интернет-магазин), специализируется на всем: от винила и домашнего декора до одежды и ювелирных изделий, и эти невероятные картины стали его логичным дополнением и визитной карточкой.
В осеннем небе хватит места всем: и птицам, и летательным аппаратам.
Мирный пейзаж с мельницей превратился в сцену баталии.
– Когда ударил covid, мне пришлось закрыть свой винтажный магазин и перевести его в онлайн. Запустили с женой сайт и стали работать полный рабочий день, пытаясь удержаться на плаву. Она делала маски, а я начал рисовать. И то, и другое очень занимало нас, и мы были очень рады, что у нас есть работа, – говорит мужчина.
Дэйв просто мастерски вписывает фэнтези-героев в старые пейзажи.
Йода здесь выглядит вполне органично.
Свою серию необычных картин Дэйв начал со старого пейзажа, который у него уже был. Сам автор считал его красивым, но не мог продать эту картину даже за пять долларов.
– Через пару лет я решил, что раз я все равно собираюсь выбросить этот пейзаж, то почему бы не попробовать сделать с ним что-то интересное? Решил пририсовать упавший в озеро шагоход АТ-SТ из «Звёздных войн» и эвоков, ловящих рыбу с него. Ну а потом пошло-поехало: картины с фантазийным персонажами стали очень популярны, – рассказывает Дэйв.
Неожиданное происшествие в обычном лесу.
Как поясняет мужчина, он изменяет старые, забытые произведения искусства, добавляя к ним элементы поп-культуры. И он уверен, что делает это с такой самоотдачей и с таким уважением к стилю авторов, что те наверняка оценили бы его старания.
Имперский бронеход из «Звёздных войн» сражается с Ханом Соло и эвоками
Итог поразителен: при взгляде на полотна, на которых присутствуют Годзилла, Голлум из «Властелина колец» и другие узнаваемые либо выдуманные Дэйвом персонажи, кажется, что так и было задумано. Фантазийные герои смотрятся на пейзажах не как что-то инородное, а вполне органично.
Крылатые гости на скалистом побережье.
А вот и Голлум из «Властелина колец!»
Художник Дэйв старается попасть в стиль и настроение автора.
Прежде чем начать работать с той или иной старой картиной, Дэйв очень долго её изучает, анализирует увиденное, а затем учится «соответствовать» стилю автора. И только после этого начинает дорисовывать на пейзаже своих героев из будущего. Важно четко попасть в настроение и сделать так, чтобы по стилю его персонажи не выбивались из общей композиции.
Фанатам Гарри Поттера наверняка понравится такая картина.
С такими героями старые пейзажи более востребованы.
До пандемии Дэйв покупал старые пейзажи в комиссионных магазинах и на гаражных распродажах. Но и теперь, когда многие подобные лавки закрыты из-за ограничительных мер, это тоже не проблема — в последнее время он стал настолько известен, что люди сами приносят ему старые картины, от которых хотят избавиться во время уборки или ремонта своих домов.
Дэйв говорит, что это здорово.
– Обычно я плачу им всего по 5 или 10 долларов за пейзаж. Это не так много, учитывая, что после моей доработки картины стоят уже намного дороже, – поясняет он.
Кажется, что всё это нарисовал один и тот же художник, ведь Дэйв очень старается копировать изначальный стиль картины.
Это определенно новый подход к живописи.
Текст: Анна Белова
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