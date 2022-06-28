Как избавиться от муравьёв на участке

Муравьи — насекомые, которые появились 130 миллионов лет назад. Трудолюбивый муравей может поднять предмет, который в 100 раз превышает массу тела насекомого.
Для почвы муравьи могут быть как полезными, так и вредными. Садоводы и огородники предпочитают избавляться от муравьев, чтобы те не разводили тлю на растениях. Сегодня мы расскажем, как избавиться от муравьев на участке без использования агрессивных химикатов, которые вредят культурам и здоровью человека.
КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЕВ НА УЧАСТКЕ
Муравьи могут быть полезными для почвы. Насекомые способны перерабатывать грунт на 1,5 метра. Влажность такой почвы достигает 90 %. Также муравьи повышают уровень фосфора в почве в 10 раз, благодаря чему питаются растения. Увы, муравейник, который находится возле дерева, со временем снизит урожайность и будет постепенно угнетать растение.
Муравьи подкисляют почву, а это нравится не всем растениям. Конечно, насекомые не прочь полакомиться ягодами клубники, тыквой и морковью. Мурашки могут поедать лепестки роз и пионов, а иногда трапезничают рассадой. А тля — одно из самых неприятных последствий проживания муравьев на участке.
Ловушки
Ловушки для муравьев состоят из яда и приманки. В качестве приманки надо использовать сахарную пудру, так как частички сахара муравьи способны отделить от яда. В качестве яда можно использовать дрожжи, борную кислоту, соду, крахмал. Ловушку необходимо сделать из смеси и расставить в местах скопления насекомых.
Борная кислота нарушает работу пищеварительной и нервной систем муравья. Раствор борной кислоты можно залить прямо в муравейник или установить ловушки. В 250 мл горячей воды раствори 5 г борной кислоты и добавь 2 ст. л. сахара, можно использовать мёд. Полей смесью муравейник.
Сода
Сода для муравьев, которые наполовину состоят из кислоты, является ядом. Чтобы накормить муравьев содой, надо смешать 1 ст. л. соды, 2 ст. л. воды и 1 ст. л. сахарной пудры. Смесь надо разлить по мелкой плоской таре, например, крышечки от пластиковых лотков или от банок.
Корвалол
Ловушку из корвалола готовят так: 0,5 ч. л. корвалола смешиваем с 500 мл воды. В раствор надо добавить 3 ст. л. сахара и 0,5 ч. л. дрожжей. Раствором полей периметр участка, и ни один муравей не подступит к твоим посадкам.
Уксус
Если на растениях в саду были замечены муравьи, или ты увидела, что листья и лепестки цветов погрызли насекомые, можно отпугнуть их уксусным раствором. Раствори 1 ст. л. в 1 л воды и опрыскай растения. Если ты используешь уксусную эссенцию, то 1 ст. л. надо разбавить в 10 л воды.
Зола
Зола найдется на каждой даче. Ею можно рыхлить почву и добавлять для подкормки растений. Заодно и муравьев отпугнешь. Золой надо посыпать тропы, по которым ходят муравьи. Можно также сделать раствор из золы и хозяйственного мыла для дезинфекции и отпугивания гусениц и насекомых: для этого 100 г золы надо всыпать к 10 л воды и добавить туда 1 ст. л. натертого хозяйственного мыла. Этой жидкостью надо поливать растения.
Марганцовка
Раствор марганцовки — отличный дезинфектор. Если на твоем городе или в саду уже появилась тля, то надо обработать марганцовкой все деревья. Тогда и тля, и муравьи исчезнут. В 1 л воды надо насыпать 1–2 г марганцовки, чтобы жидкость была ненасыщенного розового цвета. Этим раствором надо поливать и опрыскивать растения. Можно залить раствор марганцовки в муравейник.
СОВЕТ РЕДАКЦИИ
Муравьи любят захаживать в дом. Чтобы этого не произошло, надо убрать остатки пищи и не допускать скопления крошек и остатков еды в доме. Убедись, что в доме заделаны все щели и нет пустот в местах, где находятся проводка или трубы. Отпугивать муравьев в доме можно теми же ловушками, что и на огороде. Если ты используешь ловушки, убедись, что к ним не доберется домашний питомец.
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