Как избавиться от муравьёв на участке

Муравьи — насекомые, которые появились 130 миллионов лет назад. Трудолюбивый муравей может поднять предмет, который в 100 раз превышает массу тела насекомого.



Для почвы муравьи могут быть как полезными, так и вредными. Садоводы и огородники предпочитают избавляться от муравьев, чтобы те не разводили тлю на растениях. Сегодня мы расскажем, как избавиться от муравьев на участке без использования агрессивных химикатов, которые вредят культурам и здоровью человека.







КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ МУРАВЬЕВ НА УЧАСТКЕ

Ловушки

Сода

Корвалол

Уксус

Зола

Марганцовка

СОВЕТ РЕДАКЦИИ

Муравьи могут быть полезными для почвы. Насекомые способны перерабатывать грунт на 1,5 метра. Влажность такой почвы достигает 90 %. Также муравьи повышают уровень фосфора в почве в 10 раз, благодаря чему питаются растения. Увы, муравейник, который находится возле дерева, со временем снизит урожайность и будет постепенно угнетать растение.Муравьи подкисляют почву, а это нравится не всем растениям. Конечно, насекомые не прочь полакомиться ягодами клубники, тыквой и морковью. Мурашки могут поедать лепестки роз и пионов, а иногда трапезничают рассадой. А тля — одно из самых неприятных последствий проживания муравьев на участке.Ловушки для муравьев состоят из яда и приманки. В качестве приманки надо использовать сахарную пудру, так как частички сахара муравьи способны отделить от яда.В качестве яда можно использовать дрожжи, борную кислоту, соду, крахмал. Ловушку необходимо сделать из смеси и расставить в местах скопления насекомых.Борная кислота нарушает работу пищеварительной и нервной систем муравья. Раствор борной кислоты можно залить прямо в муравейник или установить ловушки. В 250 мл горячей воды раствори 5 г борной кислоты и добавь 2 ст. л. сахара, можно использовать мёд. Полей смесью муравейник.Сода для муравьев, которые наполовину состоят из кислоты, является ядом. Чтобы накормить муравьев содой, надо смешать 1 ст. л. соды, 2 ст. л. воды и 1 ст. л. сахарной пудры. Смесь надо разлить по мелкой плоской таре, например, крышечки от пластиковых лотков или от банок.Ловушку из корвалола готовят так: 0,5 ч. л. корвалола смешиваем с 500 мл воды. В раствор надо добавить 3 ст. л. сахара и 0,5 ч. л. дрожжей. Раствором полей периметр участка, и ни один муравей не подступит к твоим посадкам.Если на растениях в саду были замечены муравьи, или ты увидела, что листья и лепестки цветов погрызли насекомые, можно отпугнуть их уксусным раствором. Раствори 1 ст. л. в 1 л воды и опрыскай растения. Если ты используешь уксусную эссенцию, то 1 ст. л. надо разбавить в 10 л воды.Зола найдется на каждой даче. Ею можно рыхлить почву и добавлять для подкормки растений. Заодно и муравьев отпугнешь. Золой надо посыпать тропы, по которым ходят муравьи. Можно также сделать раствор из золы и хозяйственного мыла для дезинфекции и отпугивания гусениц и насекомых: для этого 100 г золы надо всыпать к 10 л воды и добавить туда 1 ст. л. натертого хозяйственного мыла. Этой жидкостью надо поливать растения.Раствор марганцовки — отличный дезинфектор. Если на твоем городе или в саду уже появилась тля, то надо обработать марганцовкой все деревья. Тогда и тля, и муравьи исчезнут. В 1 л воды надо насыпать 1–2 г марганцовки, чтобы жидкость была ненасыщенного розового цвета. Этим раствором надо поливать и опрыскивать растения. Можно залить раствор марганцовки в муравейник.Муравьи любят захаживать в дом. Чтобы этого не произошло, надо убрать остатки пищи и не допускать скопления крошек и остатков еды в доме. Убедись, что в доме заделаны все щели и нет пустот в местах, где находятся проводка или трубы. Отпугивать муравьев в доме можно теми же ловушками, что и на огороде. Если ты используешь ловушки, убедись, что к ним не доберется домашний питомец.