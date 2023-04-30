«Искупайся в моём молоке»: подлинная история очень странного мема

В 2017 году на улицах Лос-Анджелеса появились весьма необычные объявления. Мужчинам предлагали искупаться в молоке некой женщины, добавив, что по желанию дама будет наблюдать за ними, а они смогут воспользоваться её губкой. Также желающим поучаствовать в таком омовении предлагалось на выбор не только грудное, но и коровье, миндальное или соевое молоко.
Объявления сопровождались жутковатыми фотографиями мужчин в грязной ванной, наполненной белой жидкостью, рядом с которой стояла пожилая женщина в длинной сорочке. Фото быстро стали мемом и облетели интернет, а люди всё гадали, кому вообще могло понадобиться размещать такие объявления. И вскоре ответ был найден — объявления оказались шуткой одного художника.
Автором фотографий и странных объявлений с предложением искупаться в молоке оказался художник и комик Алан Вагнер. Он вместе со своим партнёром Синди Маркесом «превратил абсурдные мемы в форму искусства и настоящий бизнес». Вагнер пришёл к этой странной идее, когда компания по производству напитков попросила его создать мем, который бы сделал их новый напиток вирусным. Предложенная идея заказчику не понравилась и была отклонена. Но сам Вагнер не отказался от её воплощения в жизнь.
Вся подготовка к созданию жутковатого мема обошлась художнику всего в 300 долларов, а фотосессия, по его словам, проходила в гараже. Он арендовал ванну, а после съёмки почистил и вернул обратно. В качестве моделей выступили приятели Вагнера и нанятые модели. Один друг художника даже приехал на съёмку в строгом костюме, совершенно не подозревая, что его на самом деле ждёт. В итоге фотографии мужчин в ванне и странной леди с припиской «Искупайся в моём молоке» оказались развешены по всему Лос-Анджелесу.
Сам Алан Вагнер называет свои шутки «интерактивными комедийными переживаниями», добавляя при этом, что «нам [Вагнеру и Маркесу] нравится, когда люди задаются вопросом, реально ли это [фото] или нет». Большинство своих странноватых розыгрышей художник публикует в своём Твиттере.
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«Искупайся в моём молоке»: подлинная история очень странного мема
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