Чем покорил зрительниц звезда фильма «Супер Майк»: Лучшие фильмы с Ченнингом Татумом в главной роли

Только одно имя актёра нового поколения Голливуда - Татума Ченнинга вводит поклонниц в неописуемый восторг и благоговение. Поэтому и не удивительно, что вначале этого года анонсы к премьере фильма с его участием - «Супер Майк: Последний танец» буквально пестрели восклицаниями типа: Девчонки, трепещите! Причем действительно после премьеры трепетали сердца не только у молоденьких девушек, но и у дам куда постарше. Чем же так покорил представительниц слабого пола 43-летний американский актёр, читайте далее.
Он хорош собой и у него отличное тело. Он умеет божественно танцевать, и у него отличное чувство юмора. Он превосходно держится в кадре, сам проделывает опасные трюки и, кажется, на экране может абсолютно всё. Он буквально сделал себя сам, пройдя путь от стриптизера до актера первой величины. Однако путь к славе для него был трудным и тернистым, в его жизни были настоящие спады и подъемы, периоды полного упадка и долгожданная слава.
Татум Метью Ченнинг - американский актёр, модель и секс-символ нового поколения Голливуда.
Он – новая звезда боевиков, а значит – один из самых горячих актеров нашего времени. Вот только в отличие от крутых парней из прошлого, Ченнинг в любой момент может сменить амплуа и сыграть в комедии, танцевальном фильме или вовсе уйти из кино и запросто найти применение всем свои талантам в обычной жизни.
Как всё начиналось
Актер не раз признавался, что в юности даже не задумывался о профессии киноактера. Подрастая, занимался несколькими видами спорта — американским футболом, лёгкой атлетикой, бейсболом и боевыми искусствами, в частности кунг-фу. Позже увлёкся футболом и по окончании школы в 1998 году получил полную спортивную стипендию для учёбы в спортивном колледже, но отказался от неё и отправился в свободное плавание.
Татум Метью Ченнинг - американский актёр.
После школы Татум начал самостоятельно зарабатывать, где придется. Он успел поработать строителем, ипотечным брокером, продавцом в магазинах одежды, помощником в лечебнице для животных. Пока однажды смазливому парню с красивым атлетическим телосложением предложили не более прибыльную работу — «экзотического танцовщика» в стрип-клубе под именем Чен Кроуфорд. К слову, именно там его заприметили агенты модельного бизнеса и предложили парню стать моделью.
Татум Метью Ченнинг.
Первый показ мод для мужского журнала с его участием состоялся в Майами в 2000 году. Через пару лет Ченнинг попробовал себя в съёмках рекламных роликов. А ещё спустя два года он впервые появился на телевидении в эпизодической роли в популярном сериале. В 2006 году после первой же главной роли в комедии "Она – мужчина" критики и зрители сразу признали талант Ченнинга.
Татум Метью Ченнинг - американский актёр.
С того времени его регулярно стали приглашать в кино, где он постепенно, но настойчиво "строил" свою актёрскую карьеру. За два десятка лет он снялся более чем 50 фильмах, 5 сериалах, озвучил 7 мультфильмов, был режиссером 1 кинокартины. Его амплуа: драма, комедия, боевик...
Лучшие фильмы с Татумом Ченнингом в главной роли
«Шаг вперед» (2006)
«Шаг вперед» — первый фильм из списка франшизы танцевальных мелодрам с участием Ченнинга, который завораживает сильной энергией и зажигательной музыкой. В центре сюжета Тайлер Гейдж - хулиган, которому суд присудил 200 часов исправительных работ в студии школы искусств в качестве уборщика. (До этого он со своими дружками разгромил здесь танцевальный класс). Тайлер, выполняя трудовую повинность, попутно наблюдал за тренировками учеников. В итоге, увлекшись всерьёз не только танцовщицей Норой Майлз, но и танцами, Тайлер нашёл своё место в жизни.
Кадры из кинофильма «Шаг вперед» (2006)с Татумом Ченнингом и Дженной Дуан в главных ролях.
Фильм получил множество позитивных рецензий от критиков заслужил огромную популярность, а также стал для актёра судьбоносным в личном плане. Ченнинг в реальности начал встречаться с партнёршей по фильму, актрисой Дженной Дуан. В 2009 году они поженились, а в 2013-м родилась их дочь, Эверли Элизабет Мейзел Тейтум. Однако, спустя пять лет, пара объявила о разводе.
«Мачо и ботан» 1-2 (2012-2014)
По сюжету комедии новоиспеченные горе-полицейские Грег Дженко и Мортон Шмидт люто ненавидели друг друга со школьной скамьи. Однако жизнь, сведя их в полицейской академии, распорядилась так, что в они стали друзьями. При этом они совершенно непохожи друг на друга: Дженк, которого сыграл Ченнинг, – атлетически сложенный мачо, для которого не проблема скрутить в бараний рог любого правонарушителя; Шмидт – ботаник-заучка, сильная сторона которого – острый ум и умение "спланировать любую операцию".
Кадры из комедии «Мачо и ботан» 1-2 (2012-2014) с Татумом Ченнингом в главной роли.
Они оба после академии поступили на службу в департамент секретной службы и получили спецзадание - внедриться в среду старшеклассников школы, в которой процветает торговля синтетическим наркотиком под видом чипсов, чтобы обнаружить дилера. Только проблема возникла в том, что современные школьники оказались совершенно не такими, какими помнили себя наши герои в их возрасте. И теперь обоим предстоит вновь заглянуть в глаза собственным страхам и в прямом смысле слова вернуться в шкуры подростков.
Комедийный боевик «Мачо и ботан 2» продолжает тему приключений незадачливых выпускников полицейской академии, которым удаётся справляться с заданиями только благодаря удаче и негасимому оптимизму. Во второй части же Шмидт и Дженко получают новое задание: раскрыть наркоторговлю, происходящую в колледже. Оба напарника вновь оказываются за партой в качестве студентов. Но в этот раз возникшие между ними разногласия поставили не только операцию под угрозу срыва, но и крепость их партнерства...
«Штурм Белого дома» (2013)
Кадры из кинофильма «Штурм Белого дома» (2013) с Татумом Ченнингом в главной роли.
По сюжету боевика молодой сотрудник госбезопасности Джон Кейл получает новое назначение в структуру охраны Белого Дома. Гордясь новым статусом, он приводит свою юную дочь Эмили на место своей будущей службы. И именно в этот день Белый дом атакуют террористы, взяв в заложники группу туристов, пришедших в Белый дом на экскурсию, и организовав подрыв одного из зданий. Офицер Кейл проявляет чудеса находчивости и отваги, пытаясь спасти жизнь своему ребёнку, себе и президенту США.
«Лулу и Бриггс» (2022)
Кадры из кинофильма «Лулу и Бриггс» с Татумом Ченнингом в главной роли.
По сюжету фильма у главного героя - профессионального военного морского пехотинца Джексона Бриггса погибает друг, и он получает задание: с военной базы в штате Вашингтон доставить на похороны в аризонский Ногалес боевую подругу погибшего. Однако спутница Бриггса — нервная бельгийская овчарка Лулу с целым спектром посттравматических расстройств, боится летать, и поэтому везти её придётся на машине по Тихоокеанскому побережью. Казалось бы, простое задание. Однако превратилось оно в неожиданное путешествие. Правда, непонятно под чьим предводительством: человека или собаки.
«Супер Майк» (2012)
Сценарий фильма основан на реальной жизни актера, начинавшего свою карьеру с танцев, которые и привели его в Голливуд. Этот брутальный мачо, покоривший сердца поклонников своей первой значимой ролью в танцевальной драме «Шаг вперед» (2006), спустя шесть лет снялся в картине «Супер Майк» - динамичной комедии, о настоящей мужской дружбе с стриптизе.
«Супер Майк» с Татумом Ченнингом в главной роли.
В первом фильме франшизы, вышедшем в 2012 году, идёт речь о привлекательном молодом человеке по имени Майк Лейн, звезде ночного шоу в развлекательном клубе для женщин, выступающем со своими коронными стриптиз-номерами, обожающем танцы, но откладывающем почти все свои деньги, чтобы однажды открыть небольшой бизнес по изготовлению мебели.
По сюжету Майк уже несколько лет работает в стриптиз-клубе «Xquisite», владелец которого бывшая звезда мужского стриптиза Даллас. Майк вполне доволен своей работой, ведь она ему приносит хороший доход. Однажды он берется за обучение начинающего стриптизера по имени Адам, который постоянно попадает в неприятные истории. В скором времени между парнями завязывается настоящая дружба. Адам знакомит Майка со своей сестрой, после чего тот понимает, что ему нужно нечто большее, чем стриптиз, и что пора начать новую жизнь.
«Супер Майк XXL» (2015)
Комедийный фильм Супер Майк XXL является продолжением картины 2012 года «Супер Майк». Первая часть проекта была настолько успешной, что о его продолжении было объявлено уже через месяц после премьеры. В 2015-м кассовые сборы сиквела составили около 122,5 млн. долларов при затратах на создание — 14,8 млн. долларов.
Супер Майк XXL (2015) с Татумом Ченнингом в главной роли.
По сюжету прошло три года после того, как Майк на пике своей популярности закончил карьеру стриптизера. А оставшиеся участники стрип-клуба «Короли Тампы» уже почти готовы признать, что находятся на пороге, когда в скором времени придётся покинуть профессию. Напоследок команда совершает последнюю поездку в Миртл-Бич, где будет проводиться слёт стриптизёров. На этот прощальный слет попадает и Майк Лейн. По дороге на последнее шоу парни выучили пару неизбитых движений, тряхнув при этом стариной. И это последнее шоу, разумеется, стало ярким, особенным, незабываемым.
«Супер Майк: Последний танец» (2022)
В январе 2023 года на широкие экраны вышел фильм «Супер Майк: Последний танец», которому предшествовали «Супер Майк» и «Супер Майк XXL».
Кадры из кинофильма «Супер Майк: Последний танец» (2022) с Татумом Ченнингом и Сальмой Хайек в главных ролях.
По сюжету фильма бывший стриптизер Майк Лейн успел потерять свой мебельный бизнес из-за пандемии COVID и вынужден зарабатывать на жизнь на вечеринках богачей, не имея ни постоянной работы, ни дома, ни семьи. На одном из благотворительных мероприятий фактурного бармена замечает богатая светская львица по имени Максандра Мендоса (Сальма Хайек), которая узнав от знакомой о прошлом Майка, просит его специально для нее станцевать последний танец, предлагая хороший гонорар.
Кадры из кинофильма «Супер Майк: Последний танец» (2022) с Татумом Ченнингом и Сальмой Хайек в главных ролях.
Герой соглашается, и танцуя, буквально обволакивает героиню своим мускулистым телом. Удивительная хореография сводит её с ума. Дальше — искра, буря чувств, безумие. Женщина, вдохновившись идеей танца, решает сразу же изменить свою жизнь и жизнь Майка. И вот наш герой оказывается в Лондоне, где Максандра назначает его режиссером престижного театра, который раньше принадлежал её бывшему мужу. Её мечта подарить публике Лондона представление, которое та точно никогда не забудет, обрела реальные черты в невероятном финальном танце Майка...
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