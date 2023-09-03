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Почему почти 250 км железной дороги на север от «Верхнекамской» не указали ни на одной карте СССР




На Горьковской железной дороге есть весьма примечательная ветка, тянущаяся из Яра в Светлополянск. На современных картах РЖД станцией числится именно Светлополянск. Однако, в ряде источников, а также на других картах можно найти упоминания о том, что железная дорога тянется и дальше. Якобы маршрут уходит на север до самого Лесного. Возникает вопрос: почему почти 250-километровый участок железной дороги не отмечают на картах РЖД?

Строить дорогу начали в 1930-е. |Фото: wikisort.org.

Строить дорогу начали в 1930-е. |Фото: wikisort.org.

 

Тянуть железную дорогу на северо-восток от станции Яр планировали еще до революции. Однако, к реализации идеи подошли только в 1929 году. В стране набирала обороны индустриализация, а тамошних местах как раз добывалось большое количество фосфоритных руд и леса. Открыта новая дорога на север была в начале 1930-х годов. Вдоль нее как грибы росли новые поселения. Там же находились и исправительные лагеря. К 1938 году железную дорогу протянули до поселка Лесной, что лежит севернее Кирса. Однако, на картах Министерства путей сообщения СССР (МПС СССР) все пути дальше станции Верхнекамская в поселке Рудничный не изображались. При этом пути уходили еще дальше на север и со временем протянулись еще почти на 250 км! Так почему же их не было на картах?
Часть дороги от Яра до Лесного была не в ведомстве НКВД, а не МПС. |Фото: ya.ru.

Часть дороги от Яра до Лесного была не в ведомстве НКВД, а не МПС. |Фото: ya.ru.

 

Дело в том, что карты железнодорожных путей МПС СССР – это далеко не единственные железнодорожные карты в стране Советов. Существовали так называемые ведомственные железные дороги. Некоторые уже могли успеть подумать, что они были секретными. Что ж, возможно какие-то отдельные ведомственные дороги в СССР и были секретными. Однако в большинстве случаев никакого грифа на таких путях все-таки не было. На карты МПС они не наносились по той простой причине, что их обслуживанием занимались другие структуры. Например, НКВД/КГБ или армия. И хотя таких путей не было на схемах и картах МПС СССР, они имелись на ведомственных, а также вполне общедоступных топографических картах.




Дорога была ведомственной. |Фото: rupoezd.ru.

Дорога была ведомственной. |Фото: rupoezd.ru.

 

Собственно, ведомственные дороги не являются чем-то уникальным. Существуют они и сегодня. Например, в Российской Федерации часть железных дорог курируется не РЖД, а УФСИН. При этом иногда дороги передаются из одного ведомства в другое. В этом случае они исчезают в одних карт и появляются на других. Так, например, было и с одним из участков «секретной» ведомственной дороги севернее станции Верхнекамская. В 1990-е годы дорога пережила тяжелые времена. Сегодня пассажирские составы ходят лишь до станции в поселке Светлополянск на севере от Кирса. Еще дальше на севере до Верхнекамской ходит всего один поезд и только два раза в неделю.
Поезда почти не ездят. ¦Фото: railgallery.ru.

Поезда почти не ездят. ¦Фото: railgallery.ru.

 

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