Почему почти 250 км железной дороги на север от «Верхнекамской» не указали ни на одной карте СССР

Строить дорогу начали в 1930-е. |Фото: wikisort.org.

Часть дороги от Яра до Лесного была не в ведомстве НКВД, а не МПС. |Фото: ya.ru.







Дорога была ведомственной. |Фото: rupoezd.ru.

Поезда почти не ездят. ¦Фото: railgallery.ru.