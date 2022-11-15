Как снизить кислотность и улучшить плодородие почвы

Мало кто из садоводов и огородников знает точную цифру кислотности почвы на своем участке. И на самом деле, в этом нет особой необходимости.

Понимания того, что вы проживаете в зоне кислых почв, в которой большинство растений плохо растут, достаточно для того чтобы предпринять простые меры по быстрому и безопасному снижению уровня кислотности. Каждый год используя смарт-смесь в количестве не более 100 грамм на 1 кв.м метр участка, вы легко снизите кислотность почвы, а также повысите ее качество, сделав более плодородной и полезной для растений.

Первый компонент смарт-смеси — 2 кг древесной золы. Зола содержит в своем составе 3 раскисляющих компонента: карбонат калия, известь и силикат кальция.







Второй компонент — 2 кг строительного гипса.







Третий компонент — доломитовая мука в количестве 6 кг. Доломитовая мука содержит большое количество магния, который положительно влияет на рост различных культур.







Соедините все компоненты в большой емкости и тщательно перемешайте. Срока годности данная смесь не имеет.

Готовую смесь необходимо использовать каждый год осенью и весной по 1 стакану на 1 кв.м в теплице под все культуры, а также под капусту и чеснок. Под менее требовательные к кальцию растения следуют вносить по 0,5 стакана смарт-смеси на 1 кв.

м.Смесь можно также вносить в количестве 0,5 стакана в лунку при посадке саженцев плодовых, ягодных и декоративных растений.Не следует вносить смесь под растения, которые предпочитают кислую почву: голубика, гортензия, верески, азалия и другие.Внесите смарт-смесь осенью, чтобы уже весной получить хороший урожай без каких-либо усилий.Подробно о приготовлении уникальной смеси для улучшения плодородия почвы смотрите на видео: