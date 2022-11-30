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Как с пользой использовать скорлупу грецкого ореха

Каждому известно о пользе грецких орехов для здоровья, однако мало кто знает, что скорлупу и перегородки можно использовать с пользой как для своего здоровья, так и для ухода за комнатными растениями и садом.
Делимся полезными идеями использования столь ценного материала, о которых мало кто знает.

Скорлупа грецкого ореха для растений и сада



Измельченная скорлупа грецкого ореха может использоваться в качестве дренажа для комнатных растений.

Как с пользой использовать скорлупу грецкого ореха

Битые скорлупки также можно использовать в качестве защиты от слизней на участке. Просто рассыпьте их вокруг посадок, и вредители не смогу пролезть через острое препятствие.

Как с пользой использовать скорлупу грецкого ореха

Скорлупа грецкого ореха для здоровья



Если проварить скорлупу грецкого ореха в течение часа, то можно получить целебный отвар для промывания ран. Такой отвар поможет быстрее заживлять поврежденные участки на коже.

Как с пользой использовать скорлупу грецкого ореха

Не выбрасывайте ценный продукт, ведь он может принести много пользы для вашего здоровья и для участка.
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