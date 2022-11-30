Как с пользой использовать скорлупу грецкого ореха

Каждому известно о пользе грецких орехов для здоровья, однако мало кто знает, что скорлупу и перегородки можно использовать с пользой как для своего здоровья, так и для ухода за комнатными растениями и садом.

Делимся полезными идеями использования столь ценного материала, о которых мало кто знает.



Скорлупа грецкого ореха для растений и сада

Скорлупа грецкого ореха для здоровья

Измельченная скорлупа грецкого ореха может использоваться в качестве дренажа для комнатных растений.Битые скорлупки также можно использовать в качестве защиты от слизней на участке. Просто рассыпьте их вокруг посадок, и вредители не смогу пролезть через острое препятствие.Если проварить скорлупу грецкого ореха в течение часа, то можно получить целебный отвар для промывания ран. Такой отвар поможет быстрее заживлять поврежденные участки на коже.Не выбрасывайте ценный продукт, ведь он может принести много пользы для вашего здоровья и для участка.