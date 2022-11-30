Что нужно учитывать в малогабаритной ванной комнате

Маленькая ванная комната иногда становится большой головной болью. В этом крохотном помещении нужно поставить ванну или душевую кабину, умывальник, зеркало и, хотя бы один стеллаж для нужных вещей.

Как это все уместить и не сделать комнату еще меньше – очень хороший вопрос. В статье мы собрали 10 важных табу, которые стоит учитывать в условиях малогабаритной ванной комнаты.



Мало освещения

Маленькая плитка

Переизбыток белого цвета

Перегрузка мебелью

Слишком темное оформление

Мелкие зеркала

Слишком много декора

Много роскоши

Совмещение с санузлом

Ванна или душевая кабина?

Комната и так небольшая, а когда в ней мало света она кажется еще меньше. Поэтому продумайте освещение не только верхнее, но и возле зеркала, ванной и в других важных зонах.Дизайнеры интерьера настаивают, чтобы в маленькой комнате не было мелкой плитки. Чем она шире и больше, тем лучше. Большая плитка сможет вытянуть помещение и сделать его визуально просторнее.Белый свет в ванной комнате делает ее похожей на больничную палату. Действительно, белоснежные полы, стены и потолки делают комнату бескрайней, но совсем без акцентов тоже нельзя.Если ванная комната совсем небольшая, то не стоит в нее ставить слишком много мебели. Только самое необходимое и желательно даже отказаться от тумбочек, лучше выбрать несколько открытых полок.Темное оформление малогабаритной ванной комнаты может сыграть злую шутку. Из-за обилия черного цвета помещение будет сужаться, казаться еще меньше, а общее впечатление всегда будет мрачным.Сейчас на рынке можно найти множество огромных и красивых зеркал, которые смогут украсить вашу ванную комнату. Зеркальные поверхности визуально расширяют узкую комнату и делают ее светлее.Если так случилось, что ванная комната у вас маленькая, то именно в ней нужно отказаться от обилия декора. Слишком много деталей будут создавать впечатление перегруженной комнаты с вечным беспорядком.Очень частая ошибка многих людей – это слишком роскошный интерьер в маленькой ванной комнате. К сожалению, изобилие золотых украшений будет только портить первое впечатление о помещении.Если у вас есть две комнаты – санузел и ванная комната, то не спешите разбивать между ними стену. Из-за такого решения места в комнате не станет больше, а проблем из-за совмещения появится сразу очень много, в том числе и минимум пространства для всей необходимой сантехники.В условиях малогабаритной комнаты остро встает вопрос, что выбрать: ванную или душевую кабину. Дизайнеры интерьера советуют совместить их – поставить ванну и закрыть одну сторону стеклянной или другой перегородкой, создавая видимость душевой кабины.Если у вас небольшая ванная комната, то не торопитесь ее обустраивать. Продумайте все моменты, учтите все советы и запреты дизайнеров. Только так вы сможете сделать комнату уютной и стильной.