Таинственные кораблекрушения всех времен

Даже наш просвещенный век не умаляет опасностей, поджидающих мореплавателя в открытом океане. Человек больше разбирается в устройстве марсианских пустынь, чем в бескрайней глубине тайн собственной планеты — и постоянные кораблекрушения тому красноречивые свидетельства. Вот несколько загадочных исчезновений судов, которые ставят в тупик исследователей.









Porpoise

Wasp

SS Baychimo

Варата

USS Циклоп