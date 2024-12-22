Куда применить в хозяйстве старый шланг, если для полива он уже не годится

Практически на каждой даче в сарае есть ненужные старые шланги: они либо прохудились, либо просто уже не используются и лишь занимают место. Однако, если такой шланг имеется, его необязательно относить на помойку, можно применить в быту, создав нечто эксклюзивное и уникальное. Есть множество разнообразных вариантов, что можно сделать из старого ненужного шланга, любая конструкция будет прочной и очень интересной.

1. Корзинка для сбора урожая

2. Клумба или кашпо из шланга

3. Создание экзотических растений для сада

4. Садовые фигурки из шланга

5. Коврик для двери

6. Заборчик или бордюр для клумб

7. Красивый декор для стены

8. Мебель для сада из шланга

9. Подпорки для больших деревьев

Есть несколько причин, почему старый шланг отлично подойдёт для создания декоративных элементов. Сам материал, из которого изготовлен шланг, очень хорошо обеспечивает как защиту, так и долговечность изделия. Также он очень мягкий и гнущийся, но при этом прочный. Повторно используя старые вещи, можно оказать благоприятное воздействие на экологию.Оригинальная корзинкаОчень легко сделать из старого шланга корзинку для сбора урожая, не нужно тратиться и покупать новую, к тому же делается она просто.Нужно лишь правильно отрезать часть шланга и с помощью плотной и прочной проволоки создать саму корзину и ручки для неё. Наматывать шланг следует по спирали и скреплять его пластиковыми хомутами для большей надёжности. А если хочется добавить немного красок, можно и украсить по желанию. Покрасить в яркие цвета или прикрепить ленты. Такая корзинка, особенно если она большая, хорошо подойдёт для сбора урожая яблок или ягод, а также овощей — помидоров и огурцов. Практичному садоводу такая корзина просто необходима.Практично и экологичноЕщё один интересный и необычный вариант использования старого шланга — это создания клумбы обычной либо подвесной.Нужно сгибать шланг, формируя будущую клумбу или горшок, похоже на создание корзины. Но это не обязательно делать только по кругу, можно создать разнообразные формы — вазоны или чаши. Далее такую конструкцию нужно наполнить грунтом, а также обязательный шаг — суспензия для дренажа. И уже после посадить любимые цветы или растения, можно даже кустарники. Это также могут быть и тропические цветы, вместе с необычным дизайном клумбы они привнесут в сад экзотическую нотку.Словно настоящийИз старого шланга можно сделать как функциональную поддержку цветов, так и красивые декоративные растения прямо из него же. Ведь некоторым цветам и кустарникам просто необходима опора для красивого и правильного роста. Шланг можно изогнуть в виде небольшой арки или по спирали и надежно закрепить. Для его большей устойчивости стоит добавить колышки из железа или дерева. Отличная конструкция для растений с длинными стеблями.Однако можно сделать что-то необычное прямо из шланга. Например, кактус, ведь просто посадить его на даче не выйдет, зимой он погибнет. А вот красавец кактус из шланга холодов не боится, к тому же его можно сделать практически идентичным настоящему.Почему бы и нет, если хозяевам нравитсяДля того, чтобы создать необычную фигурку из шланга, понадобится он сам, так и крепкая, но гнущаяся проволока. А также в дополнение — палочки для формирования каркаса, чтобы в дальнейшем надежно прикрепить к земле. Для того, чтобы сделать фигурку более натуральной, её можно покрасить, создать дополнительные штрихи, а также украсить камушками. Из него получатся просто невероятно оригинальные фигурки змеи или паучка. Такая вещь точно удивит гостей и станет привлекательным акцентом сада.Очень стильно будет смотретьсяИз шланга можно сделать и что-то очень функциональное, но при этом и красивое. Так из него получаются очень оригинальные коврики для двери. Поскольку его структура резиновая, то она будет задерживать грязь и влагу, не давая ей проникнуть в дом. Его можно сделать как квадратным, так и круглым, просто нужно в правильной последовательности укладывать кусочки шланга в форме коврика. Приклеивать их друг к другу нужно надёжно и не жалеть клея или степлера.Для забора нужно будет много шланговИз шлангов получаются очень красивые декоративные заборчики либо бордюры для клумб или грядок. Кроме потрясающей эстетичной функции, они способны выполнять и роль защиты для растений. Тут нужны будут также металлические колья, которые будут опорами заборчика. Важно отрезать правильную длину шланга либо, если их несколько, то сделать равные части. Шланг будет нужно закрепить, протягивая между колышками, словно старинный забор из лозы. Он будет легко очищаться, а также его можно свободно переместить в другое место.Современное искусствоЯркий элемент для декора дома — это также старый шланг. Тут его лучше всего не использовать целиком, а нарезать на произвольные кусочки, словно мозаику. Это могут быть хаотичные кружки, спирали либо что-то волнообразное.А крепить кусочки к стене лучше всего с помощью специальных элементов, небольших гвоздей или даже клея. Можно создать картины, либо собрать цветочные композиции. Также будет красиво смотреться рамка из таких кусочков. Декор можно сделать не только внутри, но и снаружи дома, также там будет интересно смотреться картина, либо узоры на угловых наличниках.Сложно даже сказать, что это ручное творчествоМебель из шланга тоже может существовать, она точно будет самой уникальной. Из него получатся табуреты и стулья, а также диваны, качели, столики, лежаки и гамаки. Для этого нужен лишь надёжный каркас конструкции и сам шланг. Каркас нужно будет обмотать, потому что резиновый материал сам по себе вес может не выдержать. Однако мягкие контуры шланга будут очень подходить для долгого нахождения на стуле или в гамаке. К тому же материал отлично чистится простой водой.Дополнительная опора для дереваКогда на даче много высоких деревьев, декоративных или фруктовых, то со временем им обязательно требуется дополнительные опоры для сильно раскинувшихся веток. И даже тут старый шланг отлично подойдёт. Деревья будут расти прямо и крепко. Сделать это не просто в привычном смысле, расставив опоры, а создать из них крепкие и надежные петли. Они окажут дереву поддержку для дерева на ветру. Это будет наиболее щадящий вариант по сравнению с жесткими изделиями, мягкий материал шланга не будет сдавливать дерево и ствол.