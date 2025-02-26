Продукты, к употреблению которых стоит подходить с особой осторожностью

Многие из нас имеют достаточно устоявшийся рацион, в который входит множество популярных продуктов. И кажется, что раз уж мы едим их регулярно, то и знаем о них всё. В реальности это не совсем так, и целый ряд актуальных и привычных миллионам людей позиций в рационе могут оказаться с сюрпризом, причём совсем не безвредным.

1. Картошка

2. Черная бузина

3. Касторовое масло

4. Миндаль

5. Вишня

Вашему вниманию 5 популярных продуктов, к употреблению которых стоит подходить с особой осторожностью.Клубень картофеля — самая безопасная часть растения. Но не всегда.Трудно найти более популярный овощ, чем картофель — едят его миллионы людей по всей планете. Но когда он только появился в Европе, его чуть не предали забвению. Потому что изначально пытались употреблять в пищу не клубни, а стебли и листья. Да только в них есть токсин, известный как соланин, который может повлечь серьёзные проблемы со здоровьем. Впрочем, и современный человек может оказаться под его воздействием — если будет есть зелёные и недозревшие клубни.Бузина безопасна, только если готовить одни ягоды.Черную бузину давно знают как лекарственное растение, а ещё – как неплохую основу для варенья либо начинку для булочек. Однако любой, кто любит бузину в той же выпечке, должен максимально осторожно подходить к подготовке ягод. Прежде всего, требуется избавиться от всех других частей растения. Ведь в них находится достаточное содержание гликозида самбунигрина, способного, как минимум, спровоцировать расстройство ЖКТ.Касторка безопасна, если не нарушена технология изготовления.Касторовое масло активно применяют в народной косметологии и не только, но некоторые её ещё и употребляют внутрь в качестве добавки. Такой подход безопасен, если касторку адекватно изготовили, а вот если клещевина, из которой её делают, обработают неправильно, будут проблемы. Потому что в этом случае в ней не до конца разложится рицин – довольно известный и неприятный яд.Миндаль в дикой природе лучше не трогать, а вот из магазина — пожалуйста.Миндаль ценят не только за его вкусовые качества, но и за пользу — высокое содержание жиров и микроэлементов. Но это если речь идёт о правильно подготовленных к употреблению косточках из магазина. А вот встретив его в условиях природных, обойдите его стороной, ведь содержание в нём очень токсичной синильной кислоты достаточное, чтобы стать угрозой здоровью и даже жизничеловека.Правильно нам в детстве говорили — ешь вишню, но косточки выплёвывай.Когда нам родители в детстве говорили не глотать косточку вишни, это был неплохой совет. Конечно, в желудке она не прорастёт, а вот поделиться всё той же синильной кислотой, содержащейся в ней может. Справедливости ради, стоит отметить, то вероятность нанести непоправимый вред организму не так уж и велик: по информации редакции novate.ru, для этого надо глотнуть не менее ста косточек, но лучше вообще не рисковать.