Лакомство по цене квартиры: 7 видов самого дорогого мороженого в мире

Мороженое, несомненно, является одним из самых популярных и любимых десертов. Его с удовольствием едят как взрослые, так и дети в разных уголках мира. Одни утверждают, будто холодное лакомство помогает бороться со стрессом и депрессией, другие предпочитает с его помощью избавляться от боли в горле, а третьи просто едят и получают удовольствие.
«Чёрный бриллиант»
«Чёрный бриллиант».
Стоимость этого вида мороженого – 817 долларов за порцию, а отведать его можно в Scoopi Cafe в Дубае. При этом порция мороженого – это всего лишь маленькая ложка этого необычного лакомства. Его не делают заранее, оно готовится исключительно после того, как поступает заказ, а замораживается при помощи жидкого азота. В состав Black Diamond входят дорогой шафран из Ирана, ваниль с Мадагаскара, чёрный трюфель из Италии и хлопья 23-каратного съедобного золота, отражающего роскошь ОАЭ. Мороженое подаётся в чаше Версаче ручной работы и с серебряной ложкой. Оба этих предмета посетитель получает в подарок и может унести с собой.
Maubussin Mega Sundae
Maubussin Mega Sundae.
В ресторане Bagatelle в Нью-Йорке подают мороженое стоимостью 1000 долларов за порцию. Оно представляет собой смесь из шоколадных шариков, ванильного мороженого, взбитых сливок и миндального печенья. Казалось бы, в этом нет ничего необычного. Ну, кроме нескольких дополнений в виде сорбета, изготовленного из шампанского Dom Perignon Rose, шоколадных трюфелей, шоколадного водочного соуса и съедобных листочков сусального золота.
Bear Extraordinaire
Bear Extraordinaire.
В ресторане отеля Baccarat на Манхэттене можно заказать мороженое, приготовленное кондитером Росарио Вакабаяси. Оно покрыто шоколадной оболочкой, которая, в свою очередь, окрашена какао-маслом. Шарик помещается на подушку из черной крошки, состоящей из черного трюфеля, смешанного с высококачественным 64-процентным темным шоколадом манджари и какао-крупинками Valrhona Gold. Еще один роскошный штрих добавляет соус из гибискуса и цитрусовая меренга. Даже декоративные элементы, такие как помадные бабочки, сахарные нити, золотые и серебряные листья, объединяются, чтобы создать единственный в своем роде десерт.
«Три близнеца»
«Три близнеца».
Это мороженое предлагает отведать компания с одноименным названием, специализирующаяся на выпуске холодного лакомства. Его можно съесть, выложив при этом «всего» 3333 доллара. По сути, это мороженое компания выпустила, чтобы отпраздновать своё возвращение на место, откуда начиналась история производителя – на Филлмор-стрит. Состоит оно из бананового сплита с тремя сиропами, в основе каждого из которых лежит дорогое десертное вино. К ним относятся немецкий Трокенбееренауз, винтажный портвейн 1960-х годов и Шато Д'Икем. Кроме того, если вы сделаете предзаказ на это мороженое и уведомите о своём намерении его отведать, то производитель специально для вас пригласит виолончелиста, дабы украсить вкушение необычного лакомства.
Frrrozen Haute Chocolate
Frrrozen Haute Chocolate.
Именно это мороженое в 2007 году рекордсменом Гиннесса, как самое дорогое. Его подали в нью-йоркском ресторане Serendipity III, а на изготовление лакомства ушло 28 кокосовых орехов, в том числе самых дорогих видов в мире. Мороженое увенчано пятью граммами 24-каратного съедобного золота и трюфелем La Madeline au, который стоит целых 250 долларов. Но на этом сюрпризы не заканчиваются. Подается десерт в швейцарском золотом бокале, украшенном белыми бриллиантами. Золотая ложка, которой следует вкушать изысканное лакомство, оформлена в стиле 1920-х годов и украшена белыми и коричневыми бриллиантами. Бокал, и ложку посетитель может забрать домой в качестве сувенира.
Absurdity Sundae
Absurdity Sundae.
Этот вид мороженого, заявленный, как один из самых дорогих, можно попробовать в Танзании. Правда, ничего сверхъестественного в десерте нет, изготовителем его являются всё та же компания «Три близнеца», которая делает одноименное мороженое. Но уникальность предложения состоит в том, что к мороженому полагаются два билета на самолёт в Танзанию, экскурсия с гидом на Килиманджаро и брендовая футболка. Деньги от реализации этого десерта идут в фонд, занимающийся сохранением африканской климатологической среды.
Strawberries Arnaud
Strawberries Arnaud.
В креольском ресторане Arnaud's в Новом Орлеане, штат Луизиана, США, посетителям предложат самое дорогое в мире мороженое – «Клубника Арно». Это десерт со слоями французского ванильного мороженого Brocato, клубникой, взбитыми сливками и соусом из портвейна. Он присутствует в меню и стоит всего 9 долларов. Но его цена возрастает до 9 миллионов 850 тысяч долларов, если заказать вместе с десертом эксклюзивное кольцо с королевским голубым бриллиантом весом больше 10 карат от MS Rau Antiques. К мороженому в этом случае полагаются ещё тончайшие лепестки 24-каратного съедобное золота. Кольцо невозможно купить отдельно от мороженого, поэтому это предложение никак нельзя назвать мошенническим. Кстати, ещё несколько лет назад кольцо было попроще и стоимость десерта достигала 1,4 миллиона долларов.
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