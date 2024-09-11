Что особенного увидели ученые, рассматривая под микроскопом песок из разных уголков планеты

Песок считается уникальным материалом, который создала сама матушка-природа миллионы лет назад. Хотя некоторые ученые предполагают, что возможно, песок был завезен на Землю внеземными цивилизациями. Он частично покрывает материки, реки и моря, его много в пустынях. Профессор Гринберг проводил интересное исследование песка, образцы которого были взяты в пустыне Сахара и на знаменитых пляжах.
Откуда появился песок на планете Земля
Песком покрыты огромные континентальные пространства планеты Земля. Этот материал состоит из огромного количества мелких каменных зерен. Песок появился из твердых горных пород и разнообразных минералов, которые под действием окружающей среды продолжительное время разрушались до минимальных размеров. Появление песка на Земле имеет многомиллионную историю.
Песок имеет многомиллионную историю.
Сначала на планете были массивные породы (песчаник, гранит и другие). Затем под воздействием ветров породы подвергались медленному разрушительному процессу. В результате этого воздействия они распались на мелкие части. Некоторые из них просто растворялись. Скорее всего, то, что осталось, имело прочную устойчивую природу. Ученые предполагают, что вероятно, это мог быть окисел кремния или кварц, который считают самым прочным соединением в природе. Кроме этого песок может включать в себя следы других минералов. Например, слюды или полевые шпаты.
Миллионы песчинок формируют фантастические запасы песка по всему миру.
Песок в пустынях образуется из-за разницы температур. / Фото:idealnerud.ru
Чаще всего – это высокие горы, которые окружают эту территорию и не дают дождевым облакам сюда перемещаться. Поэтому в пустынях практически нет дождя. Песок здесь формируется из-за высокой разницы температур. Дневная температура может достигать +40-50 °C, а ночью падать до 0 °C. Поскольку возле пустынь чаще всего есть горы, то породы после перепадов температур просто распадаются на очень мелкие камушки. Для человеческого глаза это выглядит как песчинки. А горячие ветра постоянно передвигают песок пустынь. Интересно, что далеко не все пустыни на планеты покрыты песком. Например, в пустыне Сахара есть и песок, и каменистые поверхности.
Как выглядит песок под микроскопом
Казалось бы, что там можно увидеть под микроскопом, исследуя простой песок. Однако то, что удалось увидеть профессору Гари Гринбергу из Лондона, ошеломило. Дело в том, что Гринберг в прошлом был профессиональным фотографом. Но потом, его заинтересовала биомедицина. Он не просто этим увлекся, но и даже придумал микроскопический метод 3D-съемки.
Песок под микроскопом.
На этом была построена его диссертация, которую он успешно написал и защитил. Профессор решил исследовать песок, взятый из разных уголков нашей планеты, но даже не ожидал получить такой фантастический результат. Для своего исследования он взял 3D-микроскоп с 250-кратным увеличением. Гринберг делал макросъемки образцов песка. Это позволило подробнее разглядеть каждый полученный фрагмент. А вот обычные фотографии с ультразумом не давали такого эффекта. Он не просто делал большое количество кадров с разных фокусных расстояний, но и обрабатывал их потом с использованием специальных программ на компьютере. На снимках песок выглядел очень разносторонне.
Песок под микроскопом.
Песчинки имели форму ракушек и сигаретных окурков. Мельчайшие камушки причудливых форм и оттенков. Вот кусочек пчелиной соты с медом. А чуть дальше можно увидеть прозрачный камушек, в котором как будто замерла жизнь. Кто бы мог подумать, что песок таит в себе столько сюрпризов. Наверное, никто и не задумывался, что ходит не просто по песку, а по настоящим сокровищам. Ведь недаром природу считают самым великим творцом на Земле.
Отличается ли песок в разных местах планеты
Действительно, ученым удалось доказать, что песок отличается не только окрасом, но формой и размером частиц. Это зависит от нескольких факторов.
Ученые отметили существенные отличия между песком рек, морей и пустынь.
Форму песчинкам задает место его происхождения. Речной и морской песок имеет гладкую и закругленную поверхность частиц. Такой эффект достигается благодаря постоянному воздействию на него воды. Песок в реке будет иметь еще остатки ила, микроорганизмов и водорослей. А песок из океанов и морей будет насыщен светящимися песчинками. А все, потому что в нем есть останки морской фауны, а волны и ветер помогает песчинкам постоянно передвигаться. Горный песок наоборот угловатой формы с шероховатой поверхностью. А вот в пустынях песок часто перемешан с пылевыми частицами.
В пустыне Сахара оттенок песка имеет несколько вариантов. / Фото:pikabu.ru
За окраску песка отвечают минералы, входящие в его состав. Белый (иногда с серым оттенком) цвет песчинок получается из-за большого содержания кварца. Желто-красные оттенки, когда преобладает железо. Эта цветовая гамма больше характерна для пустынь. Хотя встречается песок с разным окрашиванием. Это возникает из-за воздействия высоких показателей температуры и давления. Например, черный цвет придает магнетит, а розово-красный оттенок – гранат. Морской песок, как правило, темного цвета из-за вулканических выбросов, которые попадали в воду продолжительное время. Правда, бывают и исключения. Например, часть морского песка возле Гавайских островов имеет оливково-зеленый оттенок.
Песок в пустынях Гоби и Намиб разный.
Песок может отличаться размером песчинок. В пустынях он перемешан с пылью. В реках его размер достигает не более 0,5 мм. А вот в море наоборот, песчинки более крупные – до 5 мм. Если многие думают, что песок всегда есть в пустыне, то это заблуждение. В самой жаркой пустыне на Земле Сахаре есть и песок, и каменистые поверхности. Но больше всего, конечно, песочных дюн. Высота некоторых может достигать до 150 метров. А вот в пустыне Гоби пески расположены локально, а не по всей ее длине. Например, высота песков Хонгорын Элс составляет около 300 метров. Самая древняя пустыня Земли Намиб имеет пески красного оттенка.
Песок творит чудеса
Пескотерапию придумала Дора Кальфф.
Эксперты утверждают, что песок может творить настоящие чудеса. Речь идет о песочной терапии, которая в последнее время приобрела большую популярность. Особенно, это потрясающе действует на детскую психику. С помощью песка можно раскрыть творческие способности, снять стресс или просто поднять неважное настроение. Песок может лечить искалеченные души и помогать выражать все, что спрятано глубоко в душе.
Рисуя на песке, ребенок может исцелить свою душу. / Фото:ability-centr.ru
