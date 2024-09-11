13 странных гаджетов для кухни из прошлого, назначение которых сразу и не разгадать

Время бежит непрерывно и быстро, поэтому нет ничего удивительного в том, что так же стремительно меняются и технологии вокруг нас. Не стали исключением кухонные гаджеты, которые меняются, кажется, со скоростью света. Поэтому сегодня, глядя на целый ряд приспособлений такого рода, сразу определить, для чего именно они использовались.
1. Ящик для сахарной головы
Гаджет для быстрого разламывания сахарной головы. /Фото: tea-terra.ru
Справедливости ради, стоит отметить, что большинство людей даже не имеют представление о том, что когда-то сахар выпускался в форме конуса, который был известен как сахарная голова. И, если вспомнить, с каким трудом иногда приходится раскалывать в чашке чая или кофе кусочек рафинада, то с такой формой сахара явно должны были возникнуть проблемы. Как раз для того, чтобы можно было без особых препятствий разломать сахарную голову на более мелкие кусочки, и был придуман ящик, куда монтировались специальные кусачки. А иногда последние можно было найти отдельно.
2. Измельчитель для орехов
Для орешков была сама мясорубка. /Фото: billionnews.ru
Сегодня для того, чтобы размолоть в крошку орехи, корешки или другие не самые мягкие продукты, используются различные блендеры. А у кого нет такого гаджета, пользуются, к примеру, мясорубкой или ступок с пестиком. Однако далеко не каждый вспомнит, что в прошлом был собственный гаджет, который использовался для измельчения орехов. Выглядел он весьма примечательной: похож на небольшую шарманку с ручкой, которая надевалась на банку.
3. Гаджет для овощного и фруктового пюре
Такую штуку использовали для желе. /Фото: belarustime.by
На первый взгляд может показаться, что такое приспособление может использоваться, к примеру, для того, чтобы процедить сок или другое вещество. А на самом деле данный гаджет несколько десятилетий назад применяли для приготовления фруктового, ягодного или овощного пюре. С этой целью плоды следовало перетереть в ситечке при помощи пестика, а затем получившийся продукт стечёт в посудину.
4. Электрическая рисоварка
Для варки риса тоже был свой гаджет. /Фото: belarustime.by
О том, что в таком приспособлении что-нибудь можно сварить, догадаться нетрудно. Но вот что именно, поймёшь далеко не сразу. А речь идёт о гаджете от знаменитого производителя Sony, которая решила создать электрическую рисоварку. К слову, у компании, которая была основана в 1946 году, это приспособление стало её первым продуктом.
5. Нож для чистки апельсинов
Отдельный ножик для отдельного фрукта. /Фото: izbrannoe.com
Казалось бы, апельсин и так выделили среди других фруктов наличием собственной соковыжималки. Однако, как оказалось, наши предки на этом не остановились. Так, в позапрошлом столетии в Российской империи можно было приобрести специальный нож, который призван очистить оранжевый цитрус от кожуры.
6. Встроенный в стену консервный нож
Нетривиальный вариант консервного ножа. /Фото: reddit.com
Сколько различных вариантов консервного ножа можно разыскать на полках магазинов: обычные, с колёсиком, механические и даже электрические. Однако все они имеют одно-единственное сходство, кроме функционала - портативность. А вот когда-то существовал консервный нож, который лишён последнего свойства - такой гаджет встраивался в стену. О том, насколько это удобно, судить трудно, зато у владельца была абсолютная уверенность, что приспособление не потеряется.
7. Пистолет для формирования выпечки
Оружие для кондитера прошлого. /Фото: belarustime.by
Если посмотреть на это приспособление без подсказки со стороны упаковки, то не сразу догадаешься, что это не оружие. Да и предназначение насадок, которые к нему прилагаются, может показаться неопределённым. Однако стоит посмотреть на упаковку, и всё станет очевидно: данный гаджет нетривиальной для кухни формы сослужит отличную службу тем, кто любит изготовлять фигурную выпечку - достаточно сменить насадку, и можно получить интересную форму печенья.
8. Винтажный тостер
Гаджет, который мало похож тостер. /Фото: billionnews.ru
Глядя на этот предмет, во-первых, не сразу поймёшь, что это вообще гаджет, а не странный предмет декора либо элемент какого-нибудь другого приспособления. Например, он чем-то напоминает кованные ножки старой советской швейной машинки, которая работала от педали. А на самом деле так несколько десятилетий назад выглядел, как ни странно, тостер.
9. Напоминалка о покупках
Старый способ не забыть, что нужно купить. /Фото: adverts.ie
Как бы не развивались технологии, а человеческая забывчивость, кажется, будет всегда. Поэтому, что сейчас мы пользуемся различными напоминалками, заметками в телефоне или умными стикерами, что в прошлом люди придумывали самые разные способы не запамятовать, что нужно купить домой из продуктов. Ярким и довольно популярным во многих странах гаджетом, который был призван решить проблему забывчивости, чем пополнить содержимое холодильника, стали специальные доски с нанесённым списком наиболее распространённых в семьях продуктов и указателями. Достаточно было заметить, что закончилось дома и требуется докупить и отметить этот продукт на напоминалке - так список покупок сформируется сам и без пробелов.
10. Весы для яиц
Не самый известный ныне способ, как определить качество яйца. /Фото: billionnews.ru
Справедливости ради, стоит уточнить, что в среднестатистических домах подобное устройство было не найти даже в прошлом - они обычно использовались на фермерских хозяйствах. А всё потому, что такие весы применялись для определения весовой категории яиц, которые были предназначены для продажи. Но была у них и другая функция: с их помощью отбирали наиболее подходящие фертильные яйца для выведения цыплят.
11. Хлеборезка
Попробуй догадайся, что это хлеборезка. /Фото: reddit.com
Глядя на подобное приспособление, современный человек, скорее подумает, что это какая-то красиво отделанная подставка. Однако в реальности именно так десятилетия и даже столетия назад выглядел гаджет для резки хлеба. По компактности, конечно, абсолютно несопоставимый агрегат в сравнении с сегодняшними аналогами, тем более что сегодня последние используются намного реже, чем ранее - уж слишком много буханок хлеба режутся производителем.
12. Кондитерский нож
Трудно представить, что это - гаджет кондитера. /Фото: billionnews.ru
Вряд ли первые ассоциации, которые возникнут у обывателей при осмотре этого предмета, вообще будут связаны с приготовлением еды или кухней - уж очень эта штука похожа на некий замысловатый гребешок. Но данный гаджет можно было найти у многих кондитеров или просто любителей выпечки. А всё потому, что он представляет собой кондитерский нож для отрезания кусочков пирога или торта, да ещё и способный отыгрывать функцию довольно удобной лопатки.
13. «Закручиватель масла»
Один из самых странных с точки зрения современного человека гаджет для еды. /Фото: sivator.com
Пожалуй, найдётся не так много людей, которым вообще придёт в голову как-то фигурно вырезать сливочное масло перед тем, как намазать его на хлеб. А вот в прошлом на этот счёт, что называется, конкретно заморочились. Именно так и появился нетривиальный гаджет с говорящим названием «закручиватель масла», которая не только создаёт красивые масляные кусочки, но и одновременно с этим выполняет роль тарелки для них же.
