13 странных гаджетов для кухни из прошлого, назначение которых сразу и не разгадать

1. Ящик для сахарной головы

Гаджет для быстрого разламывания сахарной головы. /Фото: tea-terra.ru

2. Измельчитель для орехов

Для орешков была сама мясорубка. /Фото: billionnews.ru

3. Гаджет для овощного и фруктового пюре

Такую штуку использовали для желе. /Фото: belarustime.by

4. Электрическая рисоварка

Для варки риса тоже был свой гаджет. /Фото: belarustime.by

5. Нож для чистки апельсинов

Отдельный ножик для отдельного фрукта. /Фото: izbrannoe.com

6. Встроенный в стену консервный нож

Нетривиальный вариант консервного ножа. /Фото: reddit.com

7. Пистолет для формирования выпечки

Оружие для кондитера прошлого. /Фото: belarustime.by

8. Винтажный тостер

Гаджет, который мало похож тостер. /Фото: billionnews.ru

9. Напоминалка о покупках

Старый способ не забыть, что нужно купить. /Фото: adverts.ie

10. Весы для яиц

Не самый известный ныне способ, как определить качество яйца. /Фото: billionnews.ru

11. Хлеборезка

Попробуй догадайся, что это хлеборезка. /Фото: reddit.com

12. Кондитерский нож

Трудно представить, что это - гаджет кондитера. /Фото: billionnews.ru

13. «Закручиватель масла»

Один из самых странных с точки зрения современного человека гаджет для еды. /Фото: sivator.com