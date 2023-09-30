Дивногорье: пещерные христианские святыни внутри и вокруг меловых скал

В Воронежской области среди бескрайних степей и зеленых холмов притаилась удивительная достопримечательность, которая давно стала визитной карточкой региона – это Дивногорский храмовый комплекс, спрятанный внутри меловой скалы. Доподлинно неизвестно, когда на этой земле появились первые христиане, но преданья гласят, что греческие монахи, бежавшие из Сицилии, в XII веке обосновались в одной из живописных долин с возвышающимися белыми столпами, словно вырастающими из земли, чтобы нести просвещение земле русской. Много времени прошло с тех пор, да и скалы превратились во вполне реальные храмы, спрятанные под толщей белоснежных меловых отложений.
1. История появления пещерных святынь
Меловые столпы издревле привлекали людей (Дивногорье, Воронежская область). | Фото: club.silver-ring.ru.
Там, где небольшая речушка Тихая Сосна впадает в могучий Дон, неподалеку поселка Селявное (Воронежская область) среди белых меловых столпов, зеленых холмов и бескрайних степей находится Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь, который может похвастаться удивительной историей и необычным расположением некоторых святынь. Его главной особенностью является то, что самая впечатляющая часть храмов вырублены в меловой скале, хотя имеется и вполне традиционный храмовый комплекс, расположенный рядом со старинными святынями, который появился в конце XIX века.
Несмотря на то, что по официальным данным пещерный храмовый комплекс появился в Воронежской области XVII веке, люди еще с доисторических времен начали вырубать пещеры в меловых отложениях (Воронежская область). | Фото: divnogor.ru.
Оригинал чудотворной иконы был потерян во время одного из путешествий по региону, сохранился лишь Спис, который можно увидеть в Успенском храме монастыря. | Фото: divnogor.ru.
Доподлинно неизвестно, когда в этих местах появились монахи, но легенда гласит, что первыми, среди белоснежных столпов, вырастающих на равнинных просторах Воронежской области, где встречается лишь небольшие холмы обосновались монахи-отшельники Ксенофонт и Иоасаф. Греки по происхождению, они обитали на Сицилийской земле до тех пор, пока католики не стали прижимать православных христиан и им пришлось бежать из насиженного места, прихватив с собой уникальнейшую реликвию – чудотворную Сицилийскую икону Божией Матери с младенцем и белой лилией в руках. По преданиям, дошедших до наших дней, именно с этой иконой связано чудесное исцеление паломников и сельчан во время эпидемии холеры, вспыхнувшей в XIX веке.
Бытует мнение, что первая церковь была построена православными монахами, прибывшими в Россию из Сицилии (Дивногорье, Воронежская область).
Первое упоминание о пещерном монастыре, появившемся на юге Центральной России, датируется 1653 годом. Эту дату принято считать официальным началом существования храмового комплекса, где селились не только православные монахи, бежавшие от преследований католиков и униатов, но и беглые черкасские казаки. Именно их стараниями храмовые залы, кельи, галереи, переходы и лестницы были вырезаны внутри меловых скал.
2. Большие и Малые Дивы – поразительные природные образования
Большие Дивы образуют более масштабный комплекс. | Фото: dickhunter.narod.ru.
Меловой каньон Дивногорья(Воронежская область). | Фото: dickhunter.narod.ru.
Примечательно: Меловые столбы, разбросанные по диким степям Воронежской области, назвали Большие и Малые Дивы. В Больших столпах, высота которых достигает 18-20 метров и нашли свое пристанище первые монахи. Позже, когда черкесские казаки присоединились к монашеской общине и Малые Дивы постепенно преобразовали в мужской Свято-Успенский Дивногорский монастырь, который сейчас восстанавливают, а в летние месяцы правят службу. Его здания не являются пещерными, они находятся в непосредственной близости к Малым Дивам. А вот Большие Дивы превращены в Музей-заповедник, открытый для посещения туристов в любое время года. Вход в него не ограничен из-за несоответствия нарядов женщин и платки одевать никто не требует. Единственное, стоит надевать удобные для длительных переходов вещи и обувь, ведь придется преодолеть более 400 ступеней и несколько километров, чтобы увидеть и посетить все святыни. Также желательно прихватить фонарики, поскольку факелами в глубоких пещерах и узких переходах никто пользоваться не разрешит.
3. Культурное наследие
Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь не раз менял свой функционал, но теперь снова вернулся в лоно церкви (Дивногорье, Воронежская область).
Храмовый комплекс Большие Дивы, где был построен пещерный монастырь, состоит из двух ярусов, которые соединяют лестничные переходы. На нижнем ярусе была высечена пещерная церковь Сицилийской иконы Божией Матери, затем монахи создали и обводную галерею с несколькими ответвлениями, ведущими на второй ярус в отдельные камеры, где оборудованы три сектора, представляющих собой жилища монахов и хозяйственные помещения.
Коридоры, вырубленные в меловой скале, приведут в кельи или к арочным нишам, которые раньше были местом захоронения (Дивногорье, Воронежская область).
Залы в пещерных храмах постепенно восстанавливают (Дивногорье, Воронежская область).
Сама же галерея состоит из 8 камер — арочных ниш (аркосолий, с небольшими киотами). Ранее их использовали в качестве некрополя, где производились захоронения. По остаткам краски исследователи определили, что изначально стены внутри и пещерных храмовых образований были покрыты фресками, впрочем, как и снаружи. Только постоянная сырость и эрозия природного камня привели к их потери.
Пещерная церковь Святого Иоанна Предтечи была вырублена в меловой скале в XVII веке (Дивногорье, Воронежская область).
Стоит отметить, что в меловых образованиях Больших Див в XVII веке был высечен Храм Иоанна Предтечи, внутрь которого тоже можно попасть и сегодня, но в сопровождении монахов или послушников монастыря. Его нехитрый интерьер мало чем отличается от остального культового центра, появившегося в столь неожиданном месте.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что Дивногорье славится не только пещерным монастырем и останцами-дивами, в меловом массиве образований на правом берегу рек Тихая Сосна и Дон за всю историю было вырублено 6 таинственных пещерных храмов на довольно протяженном участке в 8,5 км. Они разных размеров и конфигурации (самая маленькая рукотворная пещера имеет длину 27 м, а самая крупная – 351 метр), все зависело от цели и функционала, которые выполняли культовые объекты.
Колокольня, созданная на основе одного из меловых столпов (Дивногорье, Воронежская область). | Фото: stavropol.publictravel.ru.
Соборный Храм в честь Успения Божьей матери был построен 1880-1886 гг. в величественном византийском стиле (Дивногорье, Воронежская область). | Фото6 igorsarapulov.rasfokus.ru.
Взять, к примеру, пещеру Ульяны (она же Дивногорская-4 или «Каземат»). Приблизительную дату исследователи озвучивают на основе местной легенды – 1870-х гг., а ее создателями считают монахов Дивногорского монастыря. Хотя по другой версии рукотворная пещера изначально служила скитом для монаха-отшельника, а затем ее увеличили и украсили монахи, отдавая дань блаженной Ульяне. Небольшая по размеру святыня имеет длину 29 м и может похвастаться значительным количеством мелких декоративных элементов, что выделяет ее среди других культовых объектов, проявившихся на берегах Дона. Данная пещера никогда не реконструировалась и не включена в туристические маршруты Музея-заповедника, но ее можно посетить самостоятельно, только нужно быть предельно внимательным, ведь она находится в глубине скалы, а это значит, что придется прихватить с собой фонарик. При этом использование открытого огня категорически запрещено, впрочем, как и любые другие вандальные действия.
В Дивногорье вплоть до Великой Октябрьской революции не иссякал поток паломников.
Интересный факт: Во все времена путешествующие на юг России не могли не преминут удивительные природные образования и пещерный монастырь. Не стал исключением и государь – Петр I, который провел некоторое время в монастыре по дороге в Азов. А вот при Екатерине II, отобравшей все привилегии и земли у монастырей, он был покинут, поскольку лишился средств к существованию. В советские же времена в здании Успенского монастыря, построенного традиционным способом, был организован санаторий. Во время Великой Отечественной войны его преобразовали в госпиталь, затем снова вернули здание санаторию, где лечились туберкулезные больные (их имена можно увидеть в некоторых пещерах, ведь каждый считал своим долгом, начертить его стенах храмов и переходов).
Церкви древние святыни перешли лишь в 1990-годах, что позволило реконструировать не только монастырский комплекс, но и открыть для посещений пещерные церкви.
4. Уникальные археологические находки
План-схема расположения храмов и святынь Свято-Успенского монастыря Дивногорья. | Фото: news-life.pro.
На Больших Дивах и прилегающей территории ведутся археологически раскопки, пополняющие сокровищницу Музея-заповедника Дивногорья (Воронежская область).
В Музее-заповеднике хранится множество уникальных археологических экспонатов, среди которых можно увидеть предметы начиная с эпохи позднего палеолита до Средневековья. Помимо этого, в музее собрана крупнейшая коллекция останков дикой лошади позднеледникового периода, организованы тематические экспозиции, на которых представлены стоянка древнего человека, обитающего здесь 14-12 тысяч лет назад, находки, представляющие каменный век, максимально достоверно реконструировано средневековое поселение салтово-маяцкой культуры северо-западного форпоста Хазарского каганата IX-X веков.
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