Дивногорье: пещерные христианские святыни внутри и вокруг меловых скал

1. История появления пещерных святынь

Меловые столпы издревле привлекали людей (Дивногорье, Воронежская область). | Фото: club.silver-ring.ru.

Несмотря на то, что по официальным данным пещерный храмовый комплекс появился в Воронежской области XVII веке, люди еще с доисторических времен начали вырубать пещеры в меловых отложениях (Воронежская область). | Фото: divnogor.ru.

Оригинал чудотворной иконы был потерян во время одного из путешествий по региону, сохранился лишь Спис, который можно увидеть в Успенском храме монастыря. | Фото: divnogor.ru.

Бытует мнение, что первая церковь была построена православными монахами, прибывшими в Россию из Сицилии (Дивногорье, Воронежская область).

2. Большие и Малые Дивы – поразительные природные образования

Большие Дивы образуют более масштабный комплекс. | Фото: dickhunter.narod.ru.

Меловой каньон Дивногорья(Воронежская область). | Фото: dickhunter.narod.ru.

3. Культурное наследие

Дивногорский Свято-Успенский мужской монастырь не раз менял свой функционал, но теперь снова вернулся в лоно церкви (Дивногорье, Воронежская область).

Коридоры, вырубленные в меловой скале, приведут в кельи или к арочным нишам, которые раньше были местом захоронения (Дивногорье, Воронежская область).

Залы в пещерных храмах постепенно восстанавливают (Дивногорье, Воронежская область).

Пещерная церковь Святого Иоанна Предтечи была вырублена в меловой скале в XVII веке (Дивногорье, Воронежская область).

Колокольня, созданная на основе одного из меловых столпов (Дивногорье, Воронежская область). | Фото: stavropol.publictravel.ru.

Соборный Храм в честь Успения Божьей матери был построен 1880-1886 гг. в величественном византийском стиле (Дивногорье, Воронежская область). | Фото6 igorsarapulov.rasfokus.ru.

В Дивногорье вплоть до Великой Октябрьской революции не иссякал поток паломников.

4. Уникальные археологические находки

План-схема расположения храмов и святынь Свято-Успенского монастыря Дивногорья . | Фото: news-life.pro.

На Больших Дивах и прилегающей территории ведутся археологически раскопки, пополняющие сокровищницу Музея-заповедника Дивногорья (Воронежская область).